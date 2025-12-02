ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस आदिवासी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, जानिए किसे क्या मिली जिम्मेदारी

प्रदेश कार्यकारिणी में चार उपाध्यक्ष, आठ महामंत्री और 16 सचिव बनाए गए हैं.

Congress Headquarters, Jaipur
कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 8:56 PM IST

1 Min Read
जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है. इस लिहाज से विभिन्न विभागों की कार्यकारिणी का ऐलान किया जा रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस आदिवासी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी. इसमें चार उपाध्यक्ष, आठ महामंत्री और 16 सचिव बनाए गए हैं. कांग्रेस आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कार्यकारिणी की घोषणा की.

आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि यह प्रदेश कार्यकारिणी राज्य में आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के साथ ही पार्टी के पक्ष में आदिवासी मतदाताओं को लाने का काम भी करेगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि कार्यकारिणी का आगे भी विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कार्यकारिणी से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. राज्य में विधायक गणेश घोघरा कांग्रेस आदिवासी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हैं.

पढ़ें: कांग्रेस एससी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा, संभाग प्रभारी भी नियुक्त

किसे क्या मिला पद

उपाध्यक्ष: नेमीचंद मीणा, हीरालाल दरागी, फौजी लाल परमार एवं रितु मीणा

महामंत्री: कैलाशी मीणा, हरगुन भोर मीणा, अशोक भील, शिवचरण मीणा, महावीर मीणा, लाखन लाल मीणा, राहुल मीणा, कालूराम मीणा

सचिव: कांतिलाल डामोर, घनश्याम भील, अशोक गरासिया, धर्मपाल मीणा, राजेश भील, जगदीश भील, जमनालाल भील, शंभूलाल भील, प्रवीण कुमार मीणा, गंगा राम मीणा, खाटू राम मीणा, मुगलाराम गमेती, हेमराज गमेती, हरजीलाल भील, गुनटेशराम भील, प्रभु लाल मीणा

