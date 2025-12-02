ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस आदिवासी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, जानिए किसे क्या मिली जिम्मेदारी

जयपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है. इस लिहाज से विभिन्न विभागों की कार्यकारिणी का ऐलान किया जा रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस आदिवासी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी. इसमें चार उपाध्यक्ष, आठ महामंत्री और 16 सचिव बनाए गए हैं. कांग्रेस आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कार्यकारिणी की घोषणा की.

आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि यह प्रदेश कार्यकारिणी राज्य में आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के साथ ही पार्टी के पक्ष में आदिवासी मतदाताओं को लाने का काम भी करेगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि कार्यकारिणी का आगे भी विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कार्यकारिणी से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. राज्य में विधायक गणेश घोघरा कांग्रेस आदिवासी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हैं.

किसे क्या मिला पद