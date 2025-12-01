ETV Bharat / state

कांग्रेस एससी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा, संभाग प्रभारी भी नियुक्त

लंबे समय से रिक्त था पदः कांग्रेस एससी विभाग में अध्यक्ष का पद लंबे समय से रिक्त चल रहा था. कुछ माह पहले पार्टी ने पूर्व मंत्री ममता भूपेश को इसकी जिम्मेदारी सौंप थी. वहीं, इसके बाद ममता भूपेश ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी तैयार करके पार्टी हाई कमान को भेजी थी. इसके बाद पार्टी हाई कमान ने कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. कार्यकारिणी में विधायक पितराम कोली, मोती राम कोली, पूर्व विधायक मदनलाल वर्मा, कमल बैरवा, सोना देवी बावरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है.

राजेंद्र पाल गौतम की ओर से जारी लिस्ट में कांग्रेस विधायक शिमला देवी नायक को बीकानेर संभाग का प्रभारी लगाया गया है. पूर्व मंत्री ममता भूपेश राजस्थान कांग्रेस एससी विभाग की प्रदेश अध्यक्ष हैं. इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी में एक संगठन महामंत्री और एक कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है.

जयपुरः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति (एससी) विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पाल गौतम ने सोमवार को राजस्थान कांग्रेस एससी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. कार्यकारिणी में 50 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा 19 उपाध्यक्ष, 33 महामंत्री और 40 सचिव भी बनाए गए हैं. वहीं, सात संभाग प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं.

इन्हें बनाया संभाग प्रभारी

शिमला देवी नायक बीकानेर संभाग प्रभारी

देवेंद्र सालवी उदयपुर संभाग प्रभारी

अंजना मेघवाल जोधपुर संभाग प्रभारी

सत्यनारायण भोमिया कोटा संभाग प्रभारी

श्याम लाल बैरवा अजमेर संभाग प्रभारी

बृजभूषण जाटव भरतपुर संभाग प्रभारी

विकास नागर जयपुर संभाग प्रभारी

इन जिलों में इन्हें बनाया जिलाध्यक्षः पार्टी ने राजेश नागर को गंगानगर जिलाध्यक्ष, सीताराम कड़वा को हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष, प्रफुल्ल हटेला को बीकानेर शहर, मेवाराम मेघवाल को बीकानेर ग्रामीण, सुरेश कुमार काला को चुरु, अमर सिंह धीरज को झुंझुनू, मदनलाल चिरानिया को सीकर, गुरदयाल सिंह वर्मा को नीमकाथाना का अध्यक्ष बनाया है. इसी प्रकार सावित्री कोली को जयपुर पूर्व, यतीश कुमार वर्मा को जयपुर पश्चिम, महेंद्र तंवर को जयपुर शहर, भूपेश लखेरा को खैरथल तिजारा, ताराचंद आर्य को कोटपूतली बहरोड, जालाराम जाटव को अलवर, शिवराम जाटव को डीग, मुकेश जाटव को भरतपुर, दर्शन जाटव को धौलपुर, प्रभाव चौधरी को करौली, धन्नालाल बैरवा को दौसा, महेंद्र कावड़िया को सवाईमाधोपुर, बजरंग लाल वर्मा को टोंक, रामनिवास किराडिया को अजमेर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया है.

इसी प्रकार सौरव यादव को अजमेर शहर, बाबूलाल कड़वासरा को डीडवाना कुचामन, श्रवण कुमार मानव को नागौर, वृद्धि चंद खोरवाल को ब्यावर, सुनील बैरवा को पाली, ठाकुर राम मेघवाल को फलोदी, हुकमाराम सोलंकी को जोधपुर ग्रामीण, भोमाराम को जैसलमेर, नंदकिशोर मेघवाल को बाड़मेर, हेमंत कुमार को बालोतरा, खासाराम मेघवाल को जालौर, जयंतीलाल सरगरा को सिरोही, सुरेश सोलंकी को उदयपुर शहर, गणेश मेघवाल को उदयपुर ग्रामीण, रूपलाल मेघवाल को सलूंबर, सुखदेव यादव को डूंगरपुर, कालूराम यादव को बांसवाड़ा, राकेश गारू को चित्तौड़गढ़, हरीश मेघवाल को प्रतापगढ़, परसराम पोरवाल को राजसमंद, भैरव लाल बेरवा को भीलवाड़ा ग्रामीण, शिव प्रकाश गवरी को भीलवाड़ा सिटी, अशोक मेघवाल को कोटा शहर, परसराम बैरवा को कोटा ग्रामीण, शिमला बैरवा को बारां और हेमंत बैरवा को झालावाड़ अध्यक्ष बनाया है.