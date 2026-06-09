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Pilot Politics : पायलट कैंप की 11 जून को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, भीड़ जुटाने के लिए लगा रहे जोर

राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर दौसा के भड़ाना में श्रद्धांजलि सभा के बहाने होगा शक्ति प्रदर्शन. दिल्ली-एनसीआर से भी आएंगे लोग.

Rajesh Pilot Death Anniversary
सचिन पायलट और मूर्ति पर पुष्पांजलि करते लोग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 1:14 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी सियासी घमासान के बीच अब सचिन पायलट कैंप भी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है. 11 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के भड़ाना में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए सचिन पायलट कैंप पिछले एक पखवाड़े से पूरी ताकत लगाए हुए है.

श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में इस बार ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट पायलट कैंप के नेताओं को भी दिया गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर आक्रामक होकर हमला कर रहे हैं. उसी को देखते हुए सचिन पायलट कैंप अब श्रद्धांजलि सभा में शक्ति प्रदर्शन के जरिए उन हमलों का जवाब देने की तैयारी में है.

राजनीतिक विश्लेषक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

दिल्ली-एनसीआर से भी बड़ी संख्या लोगों के आने का दावा : पायलट कैंप से जुड़े नेताओं का कहना है कि श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, जयपुर देहात के अलावा दिल्ली-एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव से भी बड़ी संख्या में लोगों को लाने की जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है.

तमाम विधायक और सांसदों को भी दिया निमंत्रण : वहीं, श्रद्धांजलि सभा के लिए सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस के तमाम विधायकों सांसदों, पूर्व मंत्रियों पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों, बोर्ड निगमों के चेयरमैन रहे नेताओं के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और नेताओं को भी निमंत्रण दिया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे भी एक मकसद ये कि अगर ज्यादा से ज्यादा विधायक और सांसद सचिन पायलट के कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो यह भी सीधा एक संदेश पार्टी हाईकमान को जाएगा कि प्रदेश में कितने विधायक और सांसद सचिन पायलट के साथ हैं.

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शक्ति प्रदर्शन के मायने : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि पिछली बार राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे. लेकिन इस बार क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं इस पर सभी की नजर रहेगी.

Rajesh Pilot Death Anniversary Programme
पुण्यतिथि कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देते हुए मुरारी मीणा और ममता भूपेश. (फोटो सोर्स : मुरारी लाल मीणा सोशल मीडिया)

हालांकि, इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खुलकर सचिन पायलट के खिलाफ आक्रामक होकर बोल रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते सचिन पायलट भी अब शक्ति प्रदर्शन के जरिए पार्टी हाईकमान को यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि वह आज भी राजस्थान कांग्रेस में कितने लोकप्रिय हैं. योगेश शर्मा का कहना है कि लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह से पार्टी में घमासान मचा हुआ है तो क्या इससे पार्टी को नुकसान होगा या पार्टी और मजबूत होगी.

जयपुर से होगी शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत : वहीं, पायलट कैंप से जुड़े नेताओं का कहना है कि 11 जून को सचिन पायलट कैंप के शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत जयपुर से होगी. जहां सुबह 8 बजे सचिन पायलट 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ दौसा के भड़ाना के लिए रवाना होंगे. वहीं, रास्ते में कानोता और बस्सी में भी काफिला और बढ़ता चला जाएगा.

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10 जून को करौली में भी करेंगे जनसभा को संबोधित : इधर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 10 जून को भी करौली के डांग क्षेत्र स्थित सकरघटा में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके पश्चात एक जनसभा को संबोधित करेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसभा के जरिए सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किए जा रहे आक्रामक हमलों का जवाब भी दे सकते हैं.

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