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Pilot Politics : पायलट कैंप की 11 जून को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, भीड़ जुटाने के लिए लगा रहे जोर

सचिन पायलट और मूर्ति पर पुष्पांजलि करते लोग ( ETV Bharat File Photo )