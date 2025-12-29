ETV Bharat / state

SC ने अरावली पर दिए अपने आदेश को किया स्थगित, कांग्रेस ने कहा- आदेश स्वागत योग्य

21 जनवरी तक आंदोलन स्थगित : डोटासरा ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश, जिला, ब्लॉक लेवल पर धरने प्रदर्शन किए थे. अब अरावली मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने 21 जनवरी तक अपने तमाम धरने प्रदर्शन स्थगित कर दिए हैं. अगर 21 जनवरी को फैसला जनमानस के अनुरूप नहीं आया तो फिर हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला उन्नाव रेप केस के आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाने से है. सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाकर आमजन में विश्वास पैदा किया है. प्रदेश कांग्रेस ने मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किए थे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने आज अपने दो फैसलों से पूरे देश की जनता को राहत दी है. इससे आमजन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास पैदा हुआ है. अरावली पर्वत मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष समिति के आधार पर जो फैसला लिया था, उसपर रोक लगा दी है. जो टिप्पणी की गई थी उन पर भी रोक लगा दी है. इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और जनता की आवाज को सुना है और अरावली को खनन माफियाओं के हवाले होने से बची है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि अरावली की परिभाषा को लेकर 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है. वर्तमान पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहद आवश्यक है कि अरावली को लेकर अगली शताब्दी तक की स्थिति को सोचकर काम किया जाए. पर्यावरण मंत्री को भी अब पर्यावरण के हित में काम करने की सोच रखनी चाहिए. सरिस्का सहित पूरे अरावली में खनन बढ़ाने की सोच भविष्य के लिए खतरनाक है.

जयपुर : अरावली पर्वतमाला को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गई टिप्पणियों को फिलहाल स्थगित कर दिया है. अब इस मामले में 21 जनवरी 2026 को सुनवाई होगी. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है और अपने तमाम धरने प्रदर्शनों को 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया है. वहीं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किया स्वागत किया है.

जनता के संघर्ष की बड़ी जीत : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है. यह आदेश उन सभी लोगों की जीत के जैसा है जो पिछले एक महीने से इसके लिए संघर्षरत थे. आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से अरावली को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए ऐतिहासिक निर्णय आएगा‌.

केंद्रीय मंत्री ने कही ये बातः केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'मैं अरावली रेंज से जुड़े अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई कमेटी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करता हूं. हम अरावली रेंज की सुरक्षा और बहाली में MOEFCC से मांगी गई सभी सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. मौजूदा स्थिति के अनुसार, नई माइनिंग लीज़ या पुरानी माइनिंग लीज़ के रिन्यूअल के संबंध में माइनिंग पर पूरी तरह से रोक जारी है'.

क्या कहा शीर्ष अदालत ने : सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने से जुड़े मामले में अब तक दिए अदालती निर्णय और समिति सिफारिश को 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी व एजी मसीह की खंडपीठ में यह आदेश मामले में स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए. अदालत ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों और पूर्व में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश की व्याख्या को लेकर चिंता जताई.

अदालत ने कहा कि कुछ मुद्दों पर विशेषज्ञों की राय के बाद स्पष्टता जरूरी है. इसके साथ ही अदालत में मामले में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित संबंधित राज्यों से जवाब पेश करने को कहा है. अदालत में संकेत दिया कि न्यायालय की ओर से निर्धारित स्पष्टीकरणों और पूर्व विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर उत्तर देने के लिए और अन्य उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की जरूरत पड़ सकती है. अदालत ने कहा कि समिति की रिपोर्ट पर अमल करने या 20 नवंबर के निर्णय में दिए निर्देशों को लागू करने से पूर्व यह उचित होगा कि एक निष्पक्ष स्वतंत्र एवं तटस्थ विशेषज्ञ राय प्राप्त की जाए. इसमें सभी संबंधित लोगों को एक पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा जाए.

सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को लेकर कुछ भ्रांतियां प्राप्त है और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को मामले में पूर्ण सहयोग देना चाहती है. सरकार न्यायालय के समक्ष सही और तथ्यात्मक और विधिक स्थिति रखने के लिए बाध्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बिना लागू नहीं की जाएगी. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि योजना की तैयारी और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि समर्थन या विरोध करने वाले सभी हितधारक, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल हैं, अपने-अपने विचार रख सकें.

पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये फैसला : सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अपने हाल के निर्णय के बाद 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने को लेकर देशभर में एक व्यापक बहस चल रही है. लोगों का कहना है कि इससे अरावली पर्वतमाला का 90 फीसदी हिस्सा खनन क्षेत्र में आ जाएगा और पहाड़िया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी. इसके चलते राजस्थान में जलवायु परिवर्तन होगा और पूरा प्रदेश रेगिस्तान की जद में आ जाएगा. इसके साथ ही भूजल गिरने के साथ-साथ अकाल पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है.