रितु बराला मामला: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर कांग्रेस का डेरा, दूसरी रात भी धरने पर डटे डोटासरा-जूली समेत कई नेता
जीरो FIR दर्ज कराने की मांग पर दो रातों से कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. डोटसरा ने धरनास्थल पर कार में ही शेविंग की.
Published : October 21, 2026 at 10:30 AM IST
जयपुर: NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार दूसरी रात बिताई. सोमवार शाम से शुरू हुआ धरना मंगलवार रात भी जारी रहा और बुधवार सुबह तक कांग्रेस नेता कमिश्नरेट परिसर में मौजूद रहे. कांग्रेस की मांग है कि रितु बराला की शिकायत पर राजस्थान में जीरो FIR दर्ज की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. वहीं, इस मामले में मंत्री बेढम ने बयान दते हुए इस धरने को नौटंकी बताया.
कांग्रेस नेताओं के लगातार कमिश्नरेट में डटे रहने से यह मामला राजनीतिक रूप से गरमा गया है. धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान और अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे. मंगलवार रात धरने के दूसरे दिन महिला कांग्रेस नेताओं ने भी मोर्चा संभाला. पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी, चोमू विधायक शिखा बराला और कांग्रेस नेता संगीता गर्ग सहित अन्य नेता धरनास्थल पर मौजूद रहे.
VIDEO | Jaipur: “Police under pressure to not lodge FIR for assault on Ritu Barala”, says Rajasthan Congress chief Govind Singh Dotasra on alleged assault on NSUI leader by Delhi Police personnel. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/oZo8QyOjvK— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
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कार में हजामत बनाते नजर आए डोटासरा: बुधवार सुबह जयपुर पुलिस कमिश्नरेट परिसर में कांग्रेस नेताओं की दिनचर्या की कुछ तस्वीरें चर्चा का विषय बन गईं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर पार्टी नेताओं ने परिसर में साफ-सफाई की. इस दौरान कचरा उठाते कांग्रेस नेताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वहीं, धरने के बीच डोटासरा की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें वह कार में बैठकर हजामत बनाते नजर आए. लगातार दूसरी रात कमिश्नरेट में बिताने के बाद कांग्रेस नेताओं ने परिसर के बाहर बने चौबारे में चाय और नाश्ता किया. इसके बाद नेताओं के बीच राजनीतिक चर्चा भी हुई. इस दौरान डोटासरा के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान, टीकाराम जूली सहित कई नेता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक रितु बराला के मामले में उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. लगातार दूसरी रात कमिश्नरेट में बिताकर कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वह इस मामले को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है.
विरोध प्रदर्शन आज सुबह जयपुर कमीशनरेट पर । ये हम सबकी ज़िम्मेदारी, स्वच्छ सुन्दर हो धरती हमारी ॥ #SangeetaGargInc #SGInc @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi @kcvenugopalmp @SachinPilot @Barmer_Harish @JitendraSAlwar @LambaAlka @ashokgehlot51 @GovindDotasra @TikaRamJullyINC https://t.co/YQXv0k7t8g— Sangeeta Garg (@SangeetaGarg_) October 21, 2026
डोटासरा बोले- FIR दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस पर दबाव: बुधवार सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत की और राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि NSUI नेता रितु बराला के साथ कथित मारपीट के मामले में FIR दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है. डोटासरा ने सवाल उठाया कि जब शिकायतकर्ता के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, तो पुलिस जीरो FIR दर्ज करने से पीछे क्यों हट रही है. उन्होंने पुलिस के तर्कों पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है. डोटासरा ने जयपुर पुलिस कमिश्नर की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए तंज कसा कि क्या जयपुर पुलिस कमिश्नर भाजपा के बाड़े में हैं. कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी की मांग किसी पूर्व निष्कर्ष पर पहुंचने की नहीं, बल्कि शिकायत दर्ज कराकर मामले की जांच कराने की है.
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मॉर्निंग वॉक करते हुए लड़खड़ा कर गिरे डोटासरा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज सुबह पुलिस कमिश्नरेट परिसर में मॉर्निंग वॉक करते समय अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े, जिससे उनके पैर में मोच आ गई. पैर में सूजन आने के कारण वह चल भी नहीं पा रहे थे. वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें तुरंत संभाला. कार्यकर्ताओं ने उन्हें सहारा देकर उठाया और कुर्सी पर बैठाया. हालांकि, कार्यकर्ताओं का कहना है कि पैर में केवल मोच आई है, कोई फ्रैक्चर नहीं है. गोविंद सिंह डोटासरा आज सुबह 7:30 बजे परिसर में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी अचानक लड़खड़ाकर गिरने से उनका पैर मुड़ गया. वहां टहल रहे अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत संभाला और सहारा देकर कुर्सी पर बैठाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी डोटासरा के गिरने की सूचना मिलते ही तुरंत उनके पास पहुंचे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त किया कि पैर में केवल मोच आई है और कोई फ्रैक्चर नहीं है.
एक नयी सुबह संघर्ष वाली .. 📍पुलिस कमिश्नर सेट जयपुर https://t.co/P6Qd0WNStU— Sarika Singh Choudhury (@sarika171174) October 21, 2026
जयपुर पुलिस का तर्क- दिल्ली में पहले से दर्ज है मामला: रितु बराला मामले में FIR को लेकर पुलिस और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाई है. कांग्रेस नेताओं के अनुसार, जयपुर पुलिस अलग से FIR दर्ज करने से इनकार कर रही है, क्योंकि इस मामले में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पहले से केस दर्ज है.
इसी आधार पर पुलिस की ओर से जयपुर में अलग FIR दर्ज करने को लेकर आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, कांग्रेस इस तर्क से सहमत नहीं है. पार्टी का कहना है कि रितु बराला राजस्थान में शिकायत दर्ज कराने पहुंची हैं और उनकी शिकायत पर जीरो FIR दर्ज कर नियमानुसार जांच की जानी चाहिए. यही विवाद अब कांग्रेस और जयपुर पुलिस के बीच टकराव का मुख्य कारण बन गया है. कांग्रेस नेता लगातार पुलिस कमिश्नरेट में धरना देकर अपनी मांग दोहरा रहे हैं, जबकि FIR दर्ज करने के मुद्दे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है.
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मंगलवार को कांग्रेस-पुलिस के बीच धक्का-मुक्की: धरने के दौरान मंगलवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया. इस घटनाक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल यादव के सिर पर चोट आई, जबकि चार अन्य कार्यकर्ताओं को भी हल्की चोटें आने की जानकारी सामने आई. घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई. पार्टी नेताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने के बावजूद कार्यकर्ताओं के साथ सख्ती की गई. दूसरी ओर, कमिश्नरेट परिसर में धरना जारी रहने के बीच बुधवार को पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. बुधवार को कांग्रेस नेताओं को कमिश्नरेट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने की बात सामने आई. साथ ही, मीडिया की आवाजाही पर भी पाबंदी लगाए जाने की जानकारी मिली. इसके चलते धरनास्थल पर मौजूद नेताओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है.
न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी! #JusticeForRituBarala 📍 पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर @INCIndia @INCRajasthan https://t.co/MLQlR9bRRu— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) October 20, 2026
राहुल गांधी के फोन के बाद कमिश्नरेट पहुंचे थे डोटासरा: रितु बराला मामले में कांग्रेस का आंदोलन उस समय और तेज हुआ, जब पार्टी नेतृत्व ने शिकायत दर्ज कराने की मांग को प्रमुखता से उठाया. कांग्रेस नेताओं के अनुसार, राहुल गांधी के फोन के बाद गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहले धरनास्थल पर पहुंचकर जीरो FIR दर्ज नहीं किए जाने पर सवाल उठा चुके हैं. वैभव गहलोत भी कमिश्नरेट पहुंचे थे.कांग्रेस का कहना है कि रितु बराला के साथ दिल्ली में कथित तौर पर हुई मारपीट और अभद्रता के मामले में शिकायत दर्ज कराना जरूरी है. पार्टी इसे महिला सम्मान, छात्र राजनीति और शिकायतकर्ता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बता रही है.
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NSUI ने भी किया कमिश्नरेट पहुंचने का आह्वान: कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने बुधवार को अधिक से अधिक लोगों से सुबह 9 बजे तक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचने की अपील की. संगठन ने रितु बराला मामले में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया. वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है. ऐसे में बुधवार को कमिश्नरेट के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के और तेज होने की संभावना है.
रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा होकर रहेगा ज़ुल्म का हर दौर एक दिन ख़त्म होकर रहेगा #JusticeForRituBarala 📍 पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर https://t.co/0PMVofBvSI— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 20, 2026
FIR पर सहमति नहीं, आंदोलन जारी रहने के आसार: रितु बराला मामले में सोमवार शाम से शुरू हुआ कांग्रेस का धरना बुधवार को भी जारी है. दूसरी रात कमिश्नरेट में बिताने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सुबह सफाई, चाय-नाश्ते और आपसी चर्चा के साथ विरोध जारी रखा. दूसरी ओर, पुलिस की सख्ती और परिसर में प्रवेश पर पाबंदियों के चलते विवाद और बढ़ गया है. फिलहाल पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि रितु बराला की शिकायत पर जीरो FIR दर्ज होगी या नहीं. कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी है, जबकि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पहले से केस दर्ज होने का तर्क सामने आया है. FIR को लेकर सहमति नहीं बनने के कारण जयपुर में कांग्रेस और पुलिस के बीच गतिरोध बरकरार है.
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पुलिस आयुक्तालय जयपुर में कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा ने नोटंकी करार देते हुए इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दिया है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मंगलवार रात को बयान जारी कर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के इशारों पर कांग्रेस नेता प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाने और नेतृत्व के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की होड़ में जुटे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामले में दिल्ली में पहले ही परिवाद दिया जा चुका है और वहां पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो जयपुर में धरना देने की जरूरत क्यों पड़ी ? ये सब कांग्रेस की नोटंकी है, सिर्फ सिर्फ नबंर बढ़ाने की होड़ चल रही है.
कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने उठाए सवाल: गृहराज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का विरोध न्याय की मांग से ज्यादा राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास नजर आता है. उन्होंने कहा कि एक ही घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन करने के बजाय कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस के नेता इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया गया कि यदि शिकायत दिल्ली पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, तो जयपुर पुलिस आयुक्तालय में धरना देकर किस तरह का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. बेढम ने जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज कराने की कांग्रेस की मांग को भी अनुचित बताया.
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