ETV Bharat / state

रितु बराला मामला: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर कांग्रेस का डेरा, दूसरी रात भी धरने पर डटे डोटासरा-जूली समेत कई नेता

टीकाराम जूली और कार में शेविंग करते डोटसरा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार दूसरी रात बिताई. सोमवार शाम से शुरू हुआ धरना मंगलवार रात भी जारी रहा और बुधवार सुबह तक कांग्रेस नेता कमिश्नरेट परिसर में मौजूद रहे. कांग्रेस की मांग है कि रितु बराला की शिकायत पर राजस्थान में जीरो FIR दर्ज की जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. वहीं, इस मामले में मंत्री बेढम ने बयान दते हुए इस धरने को नौटंकी बताया.