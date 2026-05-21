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NEET Paper Leak : सड़कों पर दिखा कांग्रेस का आक्रोश, पुलिस से धक्का मुक्की, कार्यकर्ताओं पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग. भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए कूच कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका.

Congress Protest
सड़कों पर दिखा कांग्रेस का आक्रोश... (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 2:18 PM IST

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जयपुर: नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासत गर्म है, लेकिन गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा मुख्यालय की तरफ कूच किया. पुलिस कमिश्नरेट के सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका.

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई. हल्का बल प्रयोग भी हुआ, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने के बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bhart Jaipur)

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक पुलिस कमिश्नरेट के सामने वॉटर कैनन के बीच ही धक्का मुक्की की और नारेबाजी की. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, तब तक कांग्रेस नीट पेपर लीक मामले को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी.

सभा के बाद निकले पैदल मार्च पर : भाजपा मुख्यालय के घेराव से पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक सभा का आयोजन किया था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनमें जोश भरा. जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता डोटासरा और जूली के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए संसार चंद्र रोड गवर्नमेंट हॉस्टल होते हुए पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे, जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले ही बैरिकेड्स लगाए हुए हुए थे.

Rajasthan Congress Protest
भाजपा मुख्यालय की ओर कूच करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

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पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचे बैरिकेड्स पर : वहीं, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर बैरिकेड्स पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे. इस दौरान कार्यकर्ताओं को उतरने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो नहीं उतरे जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़कर बैरिकेड्स की तरफ बढ़ने लगे. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पानी में भीगते रहे, लेकिन वो वहां से नहीं हटे.

ढाई साल में कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन : दिलचस्प यह भी है कि कांग्रेस को विपक्ष में ढाई साल का समय हो गया है, लेकिन ढाई साल में यह कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रदर्शन था. जिसमें हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश भर से इस पैदल मार्च में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे थे. भीषण गर्मी के बावजूद भी कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी गदगद हैं. वहीं, इस प्रदर्शन को डोटासरा के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है.

Rajasthan Congress Protest
पुलिस से उलझते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

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संगठन सृजन अभियान का भी दिखा असर : वहीं, पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन सर्जन अभियान के जरिए चुनकर आए 50 जिलाध्यक्षों के अलावा मंडल, ब्लॉक, ग्राम और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत किए जाने का असर पार्टी के धरने प्रदर्शनों पर भी अब दिखाई दे रहा है. दूर-दराज के जिलों से भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे. पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रदर्शन में प्रदेश भर से 3000 कार्यकर्ता शामिल हुए.

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डोटासरा-जूली बोले- धर्मेंद्र प्रधान NEET चोर : वहीं, प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट पेपर चोर बताया. डोटासरा ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान नीट चोर हैं. जब से एनटीए बना है, तब से ही धर्मेंद्र प्रधान की मिलीभगत से उनके लोगों के द्वारा पेपर चोरी किया गया है. लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है.

राहुल गांधी ने 2024 में कहा था कि नीट पेपर चोरी हो रहे हैं. इस पर चर्चा करो, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि सरकार खुद चोर है. इसलिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक कांग्रेस इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यह लोग युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं.

Last Updated : May 21, 2026 at 2:18 PM IST

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