निकाय-पंचायत चुनाव में कांग्रेस का युवा कार्ड: डोटासरा बोले-60 प्रतिशत तक टिकट युवाओं को देने का पक्षधर, ऑनलाइन आवेदन के लिए QR कोड जारी
दूसरे दिन पीसीसी में 27 जिलों के नेताओं के साथ निकाय एवं पंचायत चुनाव पर संवाद.
Published : August 18, 2026 at 5:33 PM IST
जयपुर: नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बिगुल फूंकने की तैयारी कर ली. कांग्रेस संगठन को बूथ से लेकर जिला स्तर तक सक्रिय करने के साथ ही टिकट वितरण में युवाओं को बड़ी हिस्सेदारी देने की तैयारी में है. कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, वे 50 प्रतिशत नहीं, बल्कि 60 प्रतिशत तक युवाओं को टिकट देने के पक्ष में हैं. वहीं निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए मंगलवार को QR जारी किया गया है.
जिताऊ और टिकाऊ को टिकट: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को मीडिया से कहा, कांग्रेस निकाय और पंचायती राज चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी. अगले दो-तीन दिन में विधायक, विधायक प्रत्याशी, संगठन पदाधिकारी एवं वरिष्ठ नेताओं की बड़ी बैठक बुलाएंगे. इसके बाद पार्टी का चुनावी अभियान औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा. डोटासरा ने कहा कि संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार चुनेंगे. युवाओं को टिकट देने पर विशेष जोर रहेगा. वे 60 प्रतिशत टिकट युवाओं को देने के पक्षधर हैं.उन्होंने संकेत दिया कि ऐसे नेताओं को टिकट देने पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय के रूप में जीता हो, लेकिन बाद में पांच साल कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया.
पढ़ें: निकाय-पंचायत चुनाव 2026 : टिकट वितरण पर गहलोत बोले- सिफारिश नहीं जमीनी हकीकत के आधार पर तय हो उम्मीदवार
इनको नहीं देंगे टिकट: डोटासरा बोले, टिकट वितरण में संगठन के प्रति निष्ठा, जीतने की क्षमता और भविष्य में पार्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसे लोगों के नाम पर विचार नहीं करेंगे, जो कांग्रेस टिकट पर जीत के बाद दूसरे दल में चले गए. अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी. स्थानीय समस्याओं के साथ भाजपा सरकार के कथित कुशासन, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों की कमी, तबादलों और आरक्षण जैसे मुद्दों पर फोकस करेगी.
पांच प्रतिशत काम भी नहीं: डोटासरा ने कहा, पहले दिन 23 जिलों के नेताओं से संवाद किया जबकि दूसरे दिन 27 जिलों के नेताओं से संवाद कर रहे हैं. जिलों से मिले फीडबैक में जनता में भाजपा सरकार के काम को लेकर नाराजगी सामने आई. डोटासरा ने आरोप लगाया, कांग्रेस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का पांच प्रतिशत काम भी भाजपा के ढाई साल के राज में नहीं हुआ.
पढ़ें: निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले जयपुर को तोहफा, सीएम भजनलाल करेंगे 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास
1900 करोड़ लैप्स होने का आरोप: डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर स्थानीय चुनाव टाले. इसका खमियाजा स्थानीय संस्थाओं को भुगतना पड़ा.पंचायती राज संस्थाओं को टीएफसी और एसएफसी की करीब 1900 करोड़ रुपए की राशि चुनाव नहीं होने के कारण लैप्स हो गई. डोटासरा बोले, शिक्षकों के ट्रांसफर में पैसे लेने की शिकायतें सामने आ रही हैं. प्रशासनिक तबादलों के बाद परिवेदनाओं और संशोधन के नाम पर भी लेन-देन के आरोप हैं. कई कर्मचारियों के चार-पांच बार तबादले किए. पहले तबादला, फिर उसे निरस्त और इसके बाद दोबारा तबादला करने से कर्मचारियों में असमंजस पैदा हुआ. डोटासरा ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए आरएसएस, भाजपा मंत्रियों और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोगों के अलग-अलग काउंटर चल रहे हैं.
ट्रिपल इंजन सरकार पर तंज: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ट्रिपल इंजन सरकार के दावे पर डोटासरा बोले, यदि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल डबल इंजन हैं तो तीसरा इंजन कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा के ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के नारे पर सवाल उठाया. बोले, सरकार एक साथ चुनाव कराने की बात करती है, लेकिन पंचायत चुनाव की आरक्षण लॉटरी स्थगित कर दी गई. सरकार अपनी सुविधानुसार चुनाव और आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.
पढ़ें:निकाय-पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस का महामंथन, दावेदारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन आवेदन जरूरी
आरक्षण मुद्दे पर अदालत जाने की तैयारी: पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई के संकेत दिए. डोटासरा ने सवाल उठाया, ओबीसी आरक्षण कम क्यों हुआ और एससी-एसटी आरक्षण की लॉटरी में गलतियां क्यों सामने आईं?. उन्होंने भरतपुर समेत कई जगह आरक्षण लॉटरी दोबारा निकालने पर भी सरकार से जवाब मांगा. डोटासरा ने आरोप लगाया, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के आरक्षण में भी ऐसे बदलाव किए गए, जिनसे बड़े निकायों में एससी-एसटी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है, जरूरत पड़ने पर पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी.
ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जारी किया QR कोड: निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए डोटासरा ने मंगलवार को QR जारी किया है. क्यूआर कोड को स्कैन करते ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा. इस पर आवेदक छह चरणों में जानकारी दर्ज कर फॉर्म सबमिट कर सकता है. ऑनलाइन आवेदन में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम का नाम दर्ज करना होगा. जिस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसका नंबर भी देना होगा. दूसरे चरण में व्यक्तिगत विवरण एवं तीसरे में कांग्रेस संगठन और राजनीतिक यात्रा का विवरण दर्ज करना होगा. चौथे चरण में सामाजिक गतिविधियों और जनसंपर्क और वार्ड प्रोफाइल की जानकारी दर्ज करानी होगी. पांचवें चरण में आवेदक का सोशल मीडिया विवरण भी दर्ज करना होगा कि उसके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर हैं. छठे और आखिरी चरण में जानकारी का सत्यापन कर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा. ऑनलाइन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी सबमिट करनी होगी. डोटासरा ने कहा कि योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिले, इसलिए चुनाव के इच्छुक कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा.
पढ़ें: निकाय चुनाव 2026: सागवाड़ा में पेंच, डूंगरपुर में फाइनल, भरत नागदा होंगे कांग्रेस के सभापति चेहरे