Disturbed Areas Bill : कांग्रेस का आरोप- सरकार दंगा कराना चाहती है, जवाब- पलायन रोकने के लिए जरूरी है बिल

जयपुर: 'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ बताते हुए विरोध कर रही है, जबकि भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि इसे लाकर भजनलाल सरकार राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में दंगे कराना चाहती है. वहीं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए डोटासरा के आरोपों पर पलटवार किया. डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि भजनलाल सरकार यह विधेयक अशांत क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए लाई है. यह आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.

गोविंद सिंह डोटासरा डोटासरा ने बुधवार शाम कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है और दिल्ली और गुजरात से पर्ची आती है, उस आधार पर फैसले लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब एरिया बिल के जरिए सरकार सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक बनाने की कोशिश में है. डोटासरा ने बिल की भाषा पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इसकी न तो सरकारी भाषा है न ही संवैधानिक भाषा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किस आधार पर किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी और जनसंख्या तय करेगी. उन्होंने कहा कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है.

लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश: डोटासरा ने कहा कि आप कैसे तय करेंगे कि कोई अशांत क्षेत्र है, कैसे जनसंख्या तय करोगे? भाजपा केवल शांति नहीं, बल्कि डर का माहौल पैदा करना चाहती है. दंगे रोकना नहीं बल्कि दंगों को बढ़ावा देना चाहती है. अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए गुजरात मॉडल लेकर आते हैं. उन्होंने कहा कि आज कह रहे हैं कि एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा. इस तरह का प्रयास संविधान के खिलाफ है.

डोटासरा ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 301 हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति के ऊपर उसका पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है और भाजपा सरकार का बिल उस संविधान का उल्लंघन है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि इस एक्ट का विधानसभा में पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में कानून व्यवस्था, पानी, बिजली, रोजगार, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर काम करने की बजाय ऐसे कानून लेकर आ रही है. भाजपा के नेता कहते हैं कि समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है. अगर इतना ही है तो कानून लेकर आएं.

हालात ऐसे रहे तो निवेशक नहीं आएंगे: डोटासरा ने कहा कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो प्रदेश में निवेशक नहीं आएंगे. क्या कोई अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकता है? डिस्टर्ब एरिया में कौन अपने बच्चों को रखेगा, कौन संबंध रखेगा? भाजपा सरकार केवल अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है. पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहती है और इसी के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं.