Disturbed Areas Bill : कांग्रेस का आरोप- सरकार दंगा कराना चाहती है, जवाब- पलायन रोकने के लिए जरूरी है बिल

'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' को कांग्रेस ने इसे सांप्रदायिक भेदभाव बताकर विरोध किया, जबकि भाजपा सरकार ने कहा कि यह पलायन रोकने के लिए है.

Disturbed Areas Bill
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. चतुर्वेदी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 8:13 PM IST

6 Min Read
जयपुर: 'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ बताते हुए विरोध कर रही है, जबकि भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बिल की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि इसे लाकर भजनलाल सरकार राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में दंगे कराना चाहती है. वहीं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए डोटासरा के आरोपों पर पलटवार किया. डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि भजनलाल सरकार यह विधेयक अशांत क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए लाई है. यह आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.

गोविंद सिंह डोटासरा डोटासरा ने बुधवार शाम कांग्रेस वॉर रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है और दिल्ली और गुजरात से पर्ची आती है, उस आधार पर फैसले लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब एरिया बिल के जरिए सरकार सरकारी गुंडागर्दी को वैधानिक बनाने की कोशिश में है. डोटासरा ने बिल की भाषा पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि इसकी न तो सरकारी भाषा है न ही संवैधानिक भाषा है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार किस आधार पर किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी और जनसंख्या तय करेगी. उन्होंने कहा कि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है.

लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश: डोटासरा ने कहा कि आप कैसे तय करेंगे कि कोई अशांत क्षेत्र है, कैसे जनसंख्या तय करोगे? भाजपा केवल शांति नहीं, बल्कि डर का माहौल पैदा करना चाहती है. दंगे रोकना नहीं बल्कि दंगों को बढ़ावा देना चाहती है. अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए गुजरात मॉडल लेकर आते हैं. उन्होंने कहा कि आज कह रहे हैं कि एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा. इस तरह का प्रयास संविधान के खिलाफ है.

डोटासरा ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 301 हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति के ऊपर उसका पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है और भाजपा सरकार का बिल उस संविधान का उल्लंघन है. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि इस एक्ट का विधानसभा में पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में कानून व्यवस्था, पानी, बिजली, रोजगार, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर काम करने की बजाय ऐसे कानून लेकर आ रही है. भाजपा के नेता कहते हैं कि समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है. अगर इतना ही है तो कानून लेकर आएं.

हालात ऐसे रहे तो निवेशक नहीं आएंगे: डोटासरा ने कहा कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो प्रदेश में निवेशक नहीं आएंगे. क्या कोई अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकता है? डिस्टर्ब एरिया में कौन अपने बच्चों को रखेगा, कौन संबंध रखेगा? भाजपा सरकार केवल अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है. पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल एक समुदाय विशेष को टारगेट करना चाहती है और इसी के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं.

कांग्रेस की सरकार में जेल जाएंगे दिलावर: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 'मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मदन दिलावर को गृहमंत्री या मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा.' डोटासरा ने कहा कि दिलावर पर 12 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से तीन पर समझौता हो गया है, 9 मामले अभी भी चल रहे हैं. उन पर सरकार से समझौता कर लें, क्योंकि पौने 3 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मदन दिलावर जेल जाएंगे और मैं मदन दिलावर से मिलने जेल जाऊंगा.

अशांत क्षेत्रों में पलायन रोकने में मददगार होगा ये बिल: इधर, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए डोटासरा के आरोपों पर जवाब दिया. पलटवार किया. डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि भजनलाल सरकार यह विधेयक अशांत क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए लाई है. यह आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से अपील की कि यदि उन्हें आपत्ति है तो मीडिया में बयानबाजी के बजाय विधानसभा में तथ्यात्मक बहस करें. उन्होंने बताया कि 28 तारीख से शुरू हो रहे सत्र में कैबिनेट से पारित सभी विधेयक सदन में रखे जाएंगे.

डॉ. चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल कोई नया प्रयोग नहीं है. गुजरात, असम और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में ऐसे कानून लागू हैं. उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि अशांत क्षेत्रों में रहने वाले स्थायी निवासियों और किरायेदारों की संपत्ति व अधिकारों की सुरक्षा करना है. मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी पेपर लीक मामलों में शामिल रहे. यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार का उदाहरण था. उन्होंने कहा कि अब जब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस असहज हो रही है.

इन मुद्दों पर भी बोले चतुर्वेदी: डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में बड़े पैमाने पर परीक्षा घोटाले हुए, जिससे योग्य युवाओं के साथ धोखा हुआ. कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर भर्ती में ओएमआर शीट बदलकर धांधली की गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में 19 पेपर लीक हुए, जबकि भाजपा सरकार में 326 परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से आयोजित की गईं.

