डोटासरा और जूली का दावा, पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस लहराएगी परचम, सीईसी ज्ञानेश के लिए क्या बोले जानिए...
पीसीसी चीफ बोले, निकाय चुनाव में पुलिस-प्रशासन ने सरकार के दबाव में काम किया, अब ऐसा नहीं होने देंगे. जूली ने डूडी को श्रद्धांजलि दी.
Published : October 3, 2026 at 6:00 PM IST
बीकानेर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्रों से पुराना जुड़ाव है. पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और अपना परचम लहराएगी. नगरीय निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए डोटासरा ने सरकार पर पुलिस और प्रशासन के दबाव के इस्तेमाल का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी. जूली ने दोहराया कि कांग्रेस पंचायतीराज चुनावों में परचम लहराएगी. जूली ने कहा कि बीकानेर में जिला प्रमुख तथा पंचायत समिति प्रधान बनाकर लोग पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को श्रद्धांजलि देंगे. डोटासरा एवं जूली शनिवार को बीकानेर पहुंचे एवं कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए.
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान ईटीवी भारत से पंचायतीराज चुनाव, निकाय चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन, वोट चोरी के मुद्दे और डूडी के राजनीतिक योगदान आदि पर खुलकर बात की. डोटासरा ने कहा कि पंचायतीराज की स्थापना कांग्रेस ने की थी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और ग्रामीण विकास की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना की थी. हम इन चुनावों में अपना परचम लहराएंगे.
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इस बार जाली से बांध देंगे: डोटासरा ने नगरीय निकाय चुनाव में सरकार पर पुलिस और प्रशासन के दबाव के इस्तेमाल का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी. डोटासरा ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से पार्टी के निर्वाचित पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों को अपने साथ बनाए रखने की अपील की एवं कहा, यदि कोई उन्हें जबरन ले जाने की कोशिश करे तो जाली से बांध देना. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
जेल जाएंगे ज्ञानेश: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव प्रक्रिया और एसआईआर को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, जिस तरह से मनमाने ढंग से एसआईआर का काम किया गया, उससे वोट चोरी हुई है. डोटासरा ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर भी निशाना साधा और कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तीखी टिप्पणी की.
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डूडी को श्रद्धांजलि दी: इससे पहले श्रद्धांजलि सभा में डोटासरा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डूडी को याद किया. उन्होंने कहा, डूडी का राजनीतिक जीवन में बड़ा योगदान रहा. डूडी ने उन्हें राजनीति में मुकाम दिलाने में अहम भूमिका निभाई और वे हमेशा उनके लिए तैयार रहते थे. डूडी ने बीकानेर के लोगों को अपने परिवार की तरह माना और क्षेत्र के लिए लगातार काम किया. डूडी गुटबाजी से दूर रहकर बीकानेर में कांग्रेस नेताओं को एकजुट रहने की सीख देते थे. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डूडी को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए.
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भाजपा और सरकार पर चुनाव टालने का आरोप: सभा में जूली ने कहा कि पंचायतीराज व्यवस्था आम जनता के हाथों में सत्ता पहुंचाने का माध्यम है. कांग्रेस ने हमेशा पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में पंचायतीराज व्यवस्था को लागू किया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए. जूली ने भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी. कांग्रेस कार्यकर्ता अदालत पहुंचे और न्यायालय की फटकार के बाद पंचायतीराज चुनाव का रास्ता साफ हुआ.
बीकानेर में जीत डूडी को होगी श्रद्धांजलि: जूली ने कहा, बीकानेर में लंबे समय तक डूडी की सरपरस्ती में पंचायतीराज में कांग्रेस का दबदबा रहा. रामेश्वर डूडी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और राजनीतिक विरासत कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद हैं. पंचायतीराज चुनाव में बीकानेर की जनता कांग्रेस का जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान बनाकर रामेश्वर डूडी को सच्ची श्रद्धांजलि देगी.
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विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल: जूली ने पंचायतीराज चुनाव को वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बताया. कहा, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तीन साल से लगातार जनता के बीच हैं. कांग्रेस सरकार में शुरू योजनाओं और कामों को लोग आज भी याद कर रहे हैं. अगले चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा. जूली ने डूडी के साथ अपने राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव भी साझा किए.
आखिरी बातचीत याद कर भावुक हुए: जूली ने कहा कि जिस दिन डूडी को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसी दिन वे अलवर आने वाले थे.उस दिन सुबह उनकी डूडी से बातचीत हुई थी. उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डूडी से होने वाली यह बातचीत उनकी आखिरी वार्ता होगी. डूडी के निधन को उन्होंने कांग्रेस और प्रदेश के लिए बड़ी क्षति बताया.
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