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डोटासरा का तंज: बोले- सीएम बार बार जाते दिल्ली, लेकिन प्रदेश को कोई सौगात नहीं मिली...

पीसीसी चीफ ने सीकर दौरे में भाजपा को बताया इवेंट मैनेजमेंट पार्टी.

Dotasra speaking to the media at his Sikar residence
सीकर आवास पर मीडिया से बात करते डोटासरा (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 1:04 PM IST

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सीकर: राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल इवेंट मैनेजमेंट पार्टी बनकर रह गई है. सरकार का ध्यान जनहित कार्यों के बजाय इवेंट करने पर अधिक है. पीएम नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के नाम पर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन जनता को यह भी बताएं कि इन वर्षों में देश और प्रदेश को क्या ठोस उपलब्धियां हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार काम के बजाय प्रचार-प्रसार में ज्यादा विश्वास करती है.

देव दर्शन के लिए समय, समस्याओं के लिए नहीं: सीकर में अपने आवास पर मीडिया से बात में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा- सीएम भजनलाल को भरतपुर में देवदर्शन के लिए समय मिल जाता है, लेकिन प्रदेश के युवाओं और उनकी समस्याओं को सुनने का वक्त नहीं है. भजनलाल बार-बार दिल्ली जाकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए विशेष आर्थिक सहायता या सौगात नहीं ला पाए.

पीसीसी चीफ ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Sikar)

शहरी विकास योजनाओं पर सवाल उठाते हुए डोटासरा बोले- भाजपा सरकार 20 दिन के शिविर लगाने की बात कर रही है, लेकिन पहले लगाए शिविरों से लोगों की कितनी समस्याओं का समाधान हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस राज में लोगों को 5 रुपए में पट्टे दिए थे, जबकि वर्तमान सरकार में लोगों को कई गुना अधिक राशि चुकानी पड़ रही है. भाजपा सरकार नगरपालिका और नगर परिषदों में पर्याप्त संख्या में पट्टे तक वितरित नहीं कर पाई.

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बिजली कटौती से परेशान किसान: उन्होंने आरोप लगाया कि दिनभर में कई बार बिजली कटौती हो रही है. किसान लगातार परेशान हैं. सरकार किसानों के हितों की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में संविदा नर्सिंगकर्मी की आत्महत्या पर पीसीसी चीफ ने कहा, कांग्रेस शासन ने संविदाकर्मियों को नियमित करने की व्यवस्था बनाई थी, जबकि भाजपा सरकार नई नौकरियां देने के बजाय कर्मचारियों को हटा रही है.

17 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोटा आएंगे और नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद करेंगे. राहुल छात्रों की व्यक्तिगत समस्या, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े दबाव, कोचिंग जीवन की चुनौतियों और युवाओं की अपेक्षाओं पर चर्चा करेंगे.

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