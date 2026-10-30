'अंदाज अपना-अपना' : पायलट पंजाब गए तो क्या राजस्थान से हुए आउट ऑफ सिलेबस? गहलोत बोले- 'मैं थांसू दूर नहीं'
Gehlot Vs Pilot : अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीतिक सक्रियता का अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : October 30, 2026 at 6:05 PM IST
जयपुर: राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दोनों नेता इन दिनों सार्वजनिक मंचों पर बेहद गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई देते हैं. इस बदलाव पर तो पूरे राज्य में चर्चा हो ही रही है, साथ ही इन दोनों दिग्गजों के वर्तमान राजनीति रोल पर गहमागहमी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. पायलट जहां पिछले कुछ महीनों से केंद्र और दूसरे राज्यों से जुड़ी जिम्मेदारियों में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजस्थान के मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं.
कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय होने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं. दिलचस्प यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी युवा नेता की तरह राजस्थान कांग्रेस में इस समय सबसे सक्रिय नेता हैं, जो लगातार धरातल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं. धरने प्रदर्शनों में भी उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है.
चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन इस देश में हमेशा से होता आया है, और उसकी मांग करना न अपराध है, न साजिश। भाजपा के बड़े नेता अब कह रहे हैं कि विपक्ष बांग्लादेश जैसी अराजकता और सड़क के आंदोलनों से सत्ता बदलना चाहता है। भाजपा को बताना चाहिए कि श्री राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन में कहां हिंसा नजर आई? लंबे समय बाद 12 अक्टूबर को दिल्ली में इतना अनुशासित, शांतिपूर्ण और उत्साह से भरा मार्च देखा गया, जिसमें न सिर्फ इंडिया गठबंधन के सभी दलों के राजनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता, आम लोग और जेन-जी भी शामिल हुए। 2014 से पहले लोकपाल पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, कालाधन पर बाबा रामदेव ने आंदोलन किया और 2जी व कोलगेट जैसे मुद्दों के नाम पर भी सड़कों पर आंदोलन हुए। दिल्ली में लाखों की भीड़ जुटाई गई। 2014 में कांग्रेस चुनाव हार गई और हमने जनादेश का सम्मान किया। हमने लोकतांत्रिक धरने-प्रदर्शनों को भाजपा की तरह देश-विरोधी साजिश या सरकार बदलने के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश बताने का प्रयास नहीं किया। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है जनहित में सरकार का विरोध करना, उसकी पोल खोलना और जनता के बीच जाकर उसे सत्ता से हटाने की मांग करना। यही बात स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी भी कहा करते थे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी का दर्शन तो "नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान" है। इसमें अराजकता का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के माध्यम से उसे और मजबूत किया है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अराजकता नहीं, जनता का अधिकार है। भाजपा जितना दबाने की कोशिश करेगी, यह आवाज उतनी ही बुलंद होगी।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 17, 2026
पायलट की दूरी चर्चा का विषय : कांग्रेस गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों सचिन पायलट की राजस्थान से दूरी को लेकर है. पीसीसी ने पिछले महीनों में SIR, वोट चोरी, कानून व्यवस्था, प्रसूताओं की मौत सहित कई अन्य प्रदेश स्तरीय मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सचिन पायलट किसी भी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए. इसके विपरीत वो पंजाब व केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए हैं.
यह बेहद गंभीर बात है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में अनियमितताओं की जांच से जुड़ी लोक लेखा समिति की बैठक में छह राज्यों के मुख्य सचिव हाजिर ही नहीं हुए। समिति को इन अफसरों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करना पड़ा। गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की पढ़ाई छात्रवृत्ति पर टिकी है। राजस्थान समेत कई राज्यों में एससी-एसटी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न मिलने के आरोप लगते रहे हैं। जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वे सालों तक इंतजार करते रहते हैं, कभी फीस के लिए, कभी हॉस्टल और किताबों के लिए। छात्रवृत्ति कोई एहसान नहीं, इन विद्यार्थियों का हक है। भाजपा सरकार बताए कि राजस्थान और दूसरे भाजपा शासित राज्यों में एससी-एसटी विद्यार्थियों की कितनी छात्रवृत्ति कब से बकाया है और कब तक दी जाएगी। लंबित छात्रवृत्ति का तुरंत भुगतान किया जाए और भविष्य में हर साल समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित हो।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 17, 2026
दिल्ली में होने वाले तमाम धरने प्रदर्शनों में भी आगे रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस गलियारों में ही चर्चा है कि क्या पायलट केवल अब केंद्र की राजनीति में ही ज्यादा सक्रिय रहेंगे. हालांकि, इस मामले को लेकर सचिन पायलट समर्थक नेता और विधायक भी इस बात की चर्चा करते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है.
जालौर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़ के बयान का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे नगर परिषद सभापति श्री बंशीलाल सोलंकी समेत कांग्रेस पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेना निंदनीय है। श्री राठौड़ अपने बयान के लिए माफी मांगने की बजाय पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का अधिकार है। जनता की नाराजगी को पुलिस के बल पर दबाया नहीं जा सकता। श्री मदन राठौड़ को बिना किसी शर्त के देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 19, 2026
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सचिन पायलट राजस्थान से दूर नहीं : इस मामले में सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि सचिन पायलट राजस्थान से दूर नहीं हैं. जब भी कोई जवलंत मुद्दे होते हैं तो सचिन पायलट खुलकर उन मुद्दों पर बात करते हैं. हालांकि, उनके पास पहले छत्तीसगढ़ और अब पंजाब की जिम्मेदारी है. वहां भी वे पार्टी के लिए जमकर काम कर रहे हैं. जहां तक राजस्थान की बात है तो लगातार राजस्थान के दौरे करते हैं. जो भी बड़ी पार्टी मीटिंग होती है, जयपुर जाकर उस मीटिंग में भी शामिल होते हैं और अपनी राय रखते हैं. 1 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो रैली हो रही है, उसके लिए भी लगातार लोगों को फोन कर रहे हैं. तमाम नेताओं से संवाद कर रहे हैं. पायलट किसी भी तरह से राजस्थान से दूर नहीं हैं.
गहलोत लगातार धरातल पर सक्रिय : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लगातार सक्रिय बने हुए हैं. सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर गहलोत की सक्रियता लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भजनलाल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. उन्होंने इंतजार शास्त्र सीरीज चलाकर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया था. उसका नतीजा यह हुआ कि भजनलाल सरकार के तमाम मंत्रियों ने गहलोत पर जवाबी हमले किए थे.
धरने-प्रदर्शनों में शामिल होकर गिरफ्तारियां दी : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत SIR, वोट चोरी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हुए धरने प्रदर्शनों में शामिल हुए. अंबेडकर सर्किल पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिरासत में ले लिया गया था, जहां पर बाद में विद्याधर नगर थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कई घंटे हिरासत में रहे थे. वहीं, पिछले महीने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के खिलाफ भी निर्वाचन आयोग के घेराव के दौरान गहलोत पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया था.
फलोदी के नौसर गांव में बोरवेल में फंसे 9 वर्षीय बालक भोमाराम की करीब 39 घंटे के संघर्ष के बाद मृत्यु होना बेहद पीड़ादायक और दुखद है। अपने बच्चे को खोने वाले माता-पिता पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना मात्र से मन विचलित हो जाता है। शोकाकुल माता-पिता के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 17, 2026
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सूखे के मुद्दे पर भी हमलावर हैं गहलोत : प्रदेश में सूखे के मुद्दे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भजनलाल सरकार पर हमलावर हैं. गहलोत प्रदेश में कम वर्षा होने के बाद अकाल और सूखे की स्थिति को लेकर सरकार को चेताया था, साथ ही गहलोत ने सूखे प्रभावित जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर में जैसे जिलों के दौरे भी किए थे और राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों और किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी.
The high-handed treatment meted out to people demanding justice in Mansa following yesterday’s incident is not only shameful but also sets a dangerous precedent for the suppression of people’s rights and their legitimate demands for justice. The state government and Punjab Police have failed to effectively tackle the drug menace in Punjab. This failure reflects systemic lawlessness, administrative incompetence, and the sheer apathy of the government. Instead of addressing the root causes and ensuring accountability, the authorities appear more focused on silencing and targeting those who demand justice. @INCPunjab @INCIndia— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 28, 2026
गहलोत राजनीति की चलती फिरती पाठशाला : इस मामले में गहलोत समर्थक माने जाने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का कहना है कि अशोक गहलोत शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं. ऐसा मौका कभी देखने को नहीं मिला कि वो सक्रिय नहीं रहे हों. हमारे जैसे लोगों और युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र में भी उनमें युवा जोश है, जो पार्टी के लिए 24 घंटे काम करते हैं. प्रतिदिन उनसे हजारों की संख्या में लोग मिलने आते हैं. उनके घर लोगों का तांता लगा रहता है. युवाओं को आगे बढ़ाते हैं और अभी भी युवाओं को ही राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं. राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो राजनीति की चलते फिरती पाठशाला हैं.
Daljit Singh lost his life to a suspected drug overdose - yet another tragic reminder of how this menace continues to devastate families across Punjab. As the state’s youth pay the price of a worsening drug crisis, the government’s silence on this issue is deafening. Even more disturbing is the use of police force against the grieving family and forcibly taking away the deceased’s body. The @BhagwantMann government is now intimidating grieving families and silencing those demanding justice.— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 27, 2026
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अदावत बदली बॉन्डिंग में : एक समय राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती थी, लेकिन पिछले कई माह से दोनों ही नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर पहले जैसी कटुता नजर नहीं आ रही है. कई मौकों पर दोनों नेता बड़ी गर्मजोशी से मिलते नजर आते हैं. चाहे वो दिल्ली का इंदिरा गांधी भवन हो या फिर कांग्रेस वॉर रूम हो या हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की ओर से कांस्टीट्यूशन क्लब में बुलाई गई बैठक का नजारा हो. बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट बेहद गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए थे. वहीं, अशोक गहलोत ने भी मीडिया के सामने साफ कर दिया था कि अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, तमाम नेता एकजुट हैं.
तीखी बयानबाजी भी नहीं आ रही सामने : दोनों ही नेता अब एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए भी नजर नहीं आते हैं. राजनीतिक हलकों में दोनों ही नेताओं के इस बर्ताव की चर्चा भी जोरों पर है.
गहलोत से ही राजनीति सीख रहे हैं सचिन पायलट : इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत से ही राजनीति सीख रहे हैं कि कैसे अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहते हुए राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं. सचिन पायलट को पहले छत्तीसगढ़ और अब पंजाब की जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है. पंजाब कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस पंजाब पर किया हुआ है कि कैसे पंजाब में सरकार बनाकर पार्टी हाईकमान की उम्मीद पर खरा उतरना है.
यह बात सच है कि सचिन पायलट अब पहले की तरह राजस्थान में उतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और समय-समय पर आते जाते रहते हैं. यह बात भी सही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जितनी पहले कटुता थी वो अब नहीं रही है. दोनों के बीच संबंध सुधर रहे हैं. हालांकि, पंजाब चुनाव निपटने के बाद पार्टी हाईकमान उन्हें क्या जिम्मेदारी देता है, यह देखने वाली बात होगी. जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाल है तो वे राजस्थान में इसलिए सक्रिय हैं, क्योंकि उन्हें अभी केंद्र में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली हुई है. वो तीन बार मुख्यमंत्री, तीन बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं.
My best wishes to SAD leader Shri Montu Vohra and retired SP Raj Balwinder Singh Brar on joining the party today in the presence of our General Secretary (Organisation), @kcvenugopalmp ji. Your joining and support will further strengthen our resolve to build a better future for the state. 📍Punjab Congress Bhawan, Chandigarh @PargatSOfficial @Partap_Sbajwa @CHARANJITCHANNI @RajaBrar_INC @Sukhjinder_INC @VijayIndrSingla @SurajThakurINC @Dalvi_INC @l_kawre @INCIndia @INCPunjab— Sachin Pilot (@SachinPilot) October 26, 2026
ऐसे में वे पार्टी हाईकमान को किसी पद के लिए नहीं कहेंगे. वो घर बैठने वाले नेता नहीं हैं, इसलिए लगातार प्रदेश में सक्रिय रहते हैं और दौरे करते रहते हैं. हालांकि, अभी उनके इतने व्यापक दौरे नहीं हो रहे हैं, जितने वो पहले किया करते थे, लेकिन गहलोत पूरी तरह से सक्रिय हैं. वो तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं. प्रदेश के हर जिले में उनके समर्थक और नेता हैं. आने वाले दिनों में पार्टी हाईकमान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है तो हो सकता है वो केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय हो जाएं.
उचित समय का इंतजार कर रहे पायलट : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान को लेकर सचिन पायलट के बयान ऐसे नहीं आ रहे हैं, जैसे पहले आया करते थे. न ही उनकी उतनी सक्रियता नजर आ रही है. वो राजस्थान से कहीं अधिक केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं. इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पायलट उचित समय का इंतजार कर रहे हों, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में अभी 2 साल का समय है और जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो वो राजस्थान में सक्रिय होंगे.
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गोधा का कहना है कि कांग्रेस के लिए राहत की खबर यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहले के मुकाबले अब काफी गर्मजोशी से मिलते नजर आते हैं. ऐसा लगता है कि दोनों के रिश्तों पर जमी कड़वाहट की बर्फ अब पिघलने लगी है. अशोक गहलोत ने भी हाल फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जिससे दोनों के बीच फिर से कोई तल्खी सामने आए. दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है. हालांकि, बॉन्डिंग का असली पता तब चलेगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे.
अशोक गहलोत पहली बार सक्रिय नहीं : मनीष गोधा का कहना है कि जहां तक अशोक गहलोत की सक्रियता का सवाल है तो यह पहली बार नहीं है. अशोक गहलोत शुरू से ही सक्रिय रहे हैं. साल 2013 में जब प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था और कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब यह कहा जाने लगा था कि अशोक गहलोत अब पूरी तरह से हाशिए पर आ गए हैं. वो तब भी घर नहीं बैठे थे, तब भी वह लगातार सक्रिय थे.
अशोक गहलोत की सक्रियता और प्रासंगिकता राजस्थान की राजनीति में हमेशा बनी रही है. अशोक गहलोत हमेशा एक वाक्य कहते हैं, 'मैं थांसू दूर नहीं'. इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत चाहे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों या फिर किसी दूसरे राज्य में, लेकिन वो हमेशा राजस्थान की राजनीति में सक्रिय बने रहते हैं.
2018 से पहले गहलोत भी केंद्रीय राजनीति में थे व्यस्तः वर्ष 2018 में कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केंद्रीय राजनीति में व्यस्त हो गए थे. इसके कारण उनका भी राजस्थान की राजनीति पर सीधे तौर पर ध्यान कम हो गया था. वर्ष 2013 में राजस्थान में विधानसभा और 2014 में लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के तौर पर कमान सौंपी थी.
विपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में पीसीसी चीफ के रूप में काफी सक्रिय हो गए थे. इसी दौरान राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन महासचिव नियुक्त किया था. साथ ही 2017 में वे गुजरात के प्रभारी भी थे. इसके कारण गहलोत की केंद्रीय राजनीति और संगठनात्मक कार्य में व्यस्तता काफी बढ़ गई थी.
इस दौर में कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि गहलोत का उस समय सीधा ध्यान दिल्ली व अन्य राज्यों पर ज्यादा केंद्रित था, बजाय राजस्थान के. इस दरमियान राजस्थान में सचिन पायलट जमीनी रूप से ज्यादा सक्रिय रहे थे. हालांकि, 2018 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होने के साथ ही गहलोत दोबारा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और चुनाव में मिली जीत के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी.