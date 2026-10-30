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'अंदाज अपना-अपना' : पायलट पंजाब गए तो क्या राजस्थान से हुए आउट ऑफ सिलेबस? गहलोत बोले- 'मैं थांसू दूर नहीं'

Gehlot Vs Pilot : अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीतिक सक्रियता का अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...

Ashok Gehlot and Sachin Pilot
अशोक गहलोत और सचिन पायलट (Source : Sachin Pilot X Account)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2026 at 6:05 PM IST

12 Min Read
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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दोनों नेता इन दिनों सार्वजनिक मंचों पर बेहद गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई देते हैं. इस बदलाव पर तो पूरे राज्य में चर्चा हो ही रही है, साथ ही इन दोनों दिग्गजों के वर्तमान राजनीति रोल पर गहमागहमी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. पायलट जहां पिछले कुछ महीनों से केंद्र और दूसरे राज्यों से जुड़ी जिम्मेदारियों में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजस्थान के मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं.

कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय होने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं. दिलचस्प यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी युवा नेता की तरह राजस्थान कांग्रेस में इस समय सबसे सक्रिय नेता हैं, जो लगातार धरातल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं. धरने प्रदर्शनों में भी उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है.

पायलट की दूरी चर्चा का विषय : कांग्रेस गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों सचिन पायलट की राजस्थान से दूरी को लेकर है. पीसीसी ने पिछले महीनों में SIR, वोट चोरी, कानून व्यवस्था, प्रसूताओं की मौत सहित कई अन्य प्रदेश स्तरीय मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सचिन पायलट किसी भी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए. इसके विपरीत वो पंजाब व केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए हैं.

दिल्ली में होने वाले तमाम धरने प्रदर्शनों में भी आगे रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस गलियारों में ही चर्चा है कि क्या पायलट केवल अब केंद्र की राजनीति में ही ज्यादा सक्रिय रहेंगे. हालांकि, इस मामले को लेकर सचिन पायलट समर्थक नेता और विधायक भी इस बात की चर्चा करते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है.

पढ़ें : अब राजस्थान के नेताओं के हवाले पंजाब, सतीश पूनिया के बाद अब पायलट को कांग्रेस ने सौंपी जिम्मेदारी

सचिन पायलट राजस्थान से दूर नहीं : इस मामले में सचिन पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि सचिन पायलट राजस्थान से दूर नहीं हैं. जब भी कोई जवलंत मुद्दे होते हैं तो सचिन पायलट खुलकर उन मुद्दों पर बात करते हैं. हालांकि, उनके पास पहले छत्तीसगढ़ और अब पंजाब की जिम्मेदारी है. वहां भी वे पार्टी के लिए जमकर काम कर रहे हैं. जहां तक राजस्थान की बात है तो लगातार राजस्थान के दौरे करते हैं. जो भी बड़ी पार्टी मीटिंग होती है, जयपुर जाकर उस मीटिंग में भी शामिल होते हैं और अपनी राय रखते हैं. 1 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो रैली हो रही है, उसके लिए भी लगातार लोगों को फोन कर रहे हैं. तमाम नेताओं से संवाद कर रहे हैं. पायलट किसी भी तरह से राजस्थान से दूर नहीं हैं.

Ashok Gehlot and Sachin Pilot
अशोक गहलोत रहे सक्रिय. (ETV Bharat gfx)

गहलोत लगातार धरातल पर सक्रिय : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लगातार सक्रिय बने हुए हैं. सोशल मीडिया से लेकर धरातल पर गहलोत की सक्रियता लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी भजनलाल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. उन्होंने इंतजार शास्त्र सीरीज चलाकर भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया था. उसका नतीजा यह हुआ कि भजनलाल सरकार के तमाम मंत्रियों ने गहलोत पर जवाबी हमले किए थे.

Ashok Gehlot and Sachin Pilot
अशोक गहलोत रहे सक्रिय. (ETV Bharat gfx)

धरने-प्रदर्शनों में शामिल होकर गिरफ्तारियां दी : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत SIR, वोट चोरी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हुए धरने प्रदर्शनों में शामिल हुए. अंबेडकर सर्किल पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिरासत में ले लिया गया था, जहां पर बाद में विद्याधर नगर थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कई घंटे हिरासत में रहे थे. वहीं, पिछले महीने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के खिलाफ भी निर्वाचन आयोग के घेराव के दौरान गहलोत पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार भी किया था.

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सूखे के मुद्दे पर भी हमलावर हैं गहलोत : प्रदेश में सूखे के मुद्दे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भजनलाल सरकार पर हमलावर हैं. गहलोत प्रदेश में कम वर्षा होने के बाद अकाल और सूखे की स्थिति को लेकर सरकार को चेताया था, साथ ही गहलोत ने सूखे प्रभावित जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर में जैसे जिलों के दौरे भी किए थे और राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों और किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी.

गहलोत राजनीति की चलती फिरती पाठशाला : इस मामले में गहलोत समर्थक माने जाने वाली पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत का कहना है कि अशोक गहलोत शुरू से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं. ऐसा मौका कभी देखने को नहीं मिला कि वो सक्रिय नहीं रहे हों. हमारे जैसे लोगों और युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र में भी उनमें युवा जोश है, जो पार्टी के लिए 24 घंटे काम करते हैं. प्रतिदिन उनसे हजारों की संख्या में लोग मिलने आते हैं. उनके घर लोगों का तांता लगा रहता है. युवाओं को आगे बढ़ाते हैं और अभी भी युवाओं को ही राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं. राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो राजनीति की चलते फिरती पाठशाला हैं.

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अदावत बदली बॉन्डिंग में : एक समय राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तल्खी सबसे ज्यादा चर्चा में रहती थी, लेकिन पिछले कई माह से दोनों ही नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर पहले जैसी कटुता नजर नहीं आ रही है. कई मौकों पर दोनों नेता बड़ी गर्मजोशी से मिलते नजर आते हैं. चाहे वो दिल्ली का इंदिरा गांधी भवन हो या फिर कांग्रेस वॉर रूम हो या हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल की ओर से कांस्टीट्यूशन क्लब में बुलाई गई बैठक का नजारा हो. बैठक से पहले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट बेहद गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आए थे. वहीं, अशोक गहलोत ने भी मीडिया के सामने साफ कर दिया था कि अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, तमाम नेता एकजुट हैं.

तीखी बयानबाजी भी नहीं आ रही सामने : दोनों ही नेता अब एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए भी नजर नहीं आते हैं. राजनीतिक हलकों में दोनों ही नेताओं के इस बर्ताव की चर्चा भी जोरों पर है.

Sachin Pilot and Ashok Gehlot
अशोक गहलोत और सचिन पायलट (Source : Ashok Gehlot X handle)

गहलोत से ही राजनीति सीख रहे हैं सचिन पायलट : इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा का कहना है कि सचिन पायलट अब अशोक गहलोत से ही राजनीति सीख रहे हैं कि कैसे अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहते हुए राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं. सचिन पायलट को पहले छत्तीसगढ़ और अब पंजाब की जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है. पंजाब कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस पंजाब पर किया हुआ है कि कैसे पंजाब में सरकार बनाकर पार्टी हाईकमान की उम्मीद पर खरा उतरना है.

यह बात सच है कि सचिन पायलट अब पहले की तरह राजस्थान में उतने सक्रिय नहीं हैं, लेकिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और समय-समय पर आते जाते रहते हैं. यह बात भी सही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जितनी पहले कटुता थी वो अब नहीं रही है. दोनों के बीच संबंध सुधर रहे हैं. हालांकि, पंजाब चुनाव निपटने के बाद पार्टी हाईकमान उन्हें क्या जिम्मेदारी देता है, यह देखने वाली बात होगी. जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सवाल है तो वे राजस्थान में इसलिए सक्रिय हैं, क्योंकि उन्हें अभी केंद्र में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली हुई है. वो तीन बार मुख्यमंत्री, तीन बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं.

ऐसे में वे पार्टी हाईकमान को किसी पद के लिए नहीं कहेंगे. वो घर बैठने वाले नेता नहीं हैं, इसलिए लगातार प्रदेश में सक्रिय रहते हैं और दौरे करते रहते हैं. हालांकि, अभी उनके इतने व्यापक दौरे नहीं हो रहे हैं, जितने वो पहले किया करते थे, लेकिन गहलोत पूरी तरह से सक्रिय हैं. वो तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं. प्रदेश के हर जिले में उनके समर्थक और नेता हैं. आने वाले दिनों में पार्टी हाईकमान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देता है तो हो सकता है वो केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय हो जाएं.

उचित समय का इंतजार कर रहे पायलट : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान को लेकर सचिन पायलट के बयान ऐसे नहीं आ रहे हैं, जैसे पहले आया करते थे. न ही उनकी उतनी सक्रियता नजर आ रही है. वो राजस्थान से कहीं अधिक केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं. इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पायलट उचित समय का इंतजार कर रहे हों, क्योंकि राजस्थान के चुनाव में अभी 2 साल का समय है और जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो वो राजस्थान में सक्रिय होंगे.

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गोधा का कहना है कि कांग्रेस के लिए राहत की खबर यह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट पहले के मुकाबले अब काफी गर्मजोशी से मिलते नजर आते हैं. ऐसा लगता है कि दोनों के रिश्तों पर जमी कड़वाहट की बर्फ अब पिघलने लगी है. अशोक गहलोत ने भी हाल फिलहाल ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जिससे दोनों के बीच फिर से कोई तल्खी सामने आए. दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है. हालांकि, बॉन्डिंग का असली पता तब चलेगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे.

अशोक गहलोत पहली बार सक्रिय नहीं : मनीष गोधा का कहना है कि जहां तक अशोक गहलोत की सक्रियता का सवाल है तो यह पहली बार नहीं है. अशोक गहलोत शुरू से ही सक्रिय रहे हैं. साल 2013 में जब प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था और कांग्रेस पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब यह कहा जाने लगा था कि अशोक गहलोत अब पूरी तरह से हाशिए पर आ गए हैं. वो तब भी घर नहीं बैठे थे, तब भी वह लगातार सक्रिय थे.

अशोक गहलोत की सक्रियता और प्रासंगिकता राजस्थान की राजनीति में हमेशा बनी रही है. अशोक गहलोत हमेशा एक वाक्य कहते हैं, 'मैं थांसू दूर नहीं'. इसका मतलब यह है कि अशोक गहलोत चाहे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों या फिर किसी दूसरे राज्य में, लेकिन वो हमेशा राजस्थान की राजनीति में सक्रिय बने रहते हैं.

2018 से पहले गहलोत भी केंद्रीय राजनीति में थे व्यस्तः वर्ष 2018 में कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी केंद्रीय राजनीति में व्यस्त हो गए थे. इसके कारण उनका भी राजस्थान की राजनीति पर सीधे तौर पर ध्यान कम हो गया था. वर्ष 2013 में राजस्थान में विधानसभा और 2014 में लोकसभा में मिली हार के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के तौर पर कमान सौंपी थी.

विपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में पीसीसी चीफ के रूप में काफी सक्रिय हो गए थे. इसी दौरान राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन महासचिव नियुक्त किया था. साथ ही 2017 में वे गुजरात के प्रभारी भी थे. इसके कारण गहलोत की केंद्रीय राजनीति और संगठनात्मक कार्य में व्यस्तता काफी बढ़ गई थी.

इस दौर में कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि गहलोत का उस समय सीधा ध्यान दिल्ली व अन्य राज्यों पर ज्यादा केंद्रित था, बजाय राजस्थान के. इस दरमियान राजस्थान में सचिन पायलट जमीनी रूप से ज्यादा सक्रिय रहे थे. हालांकि, 2018 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होने के साथ ही गहलोत दोबारा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और चुनाव में मिली जीत के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी.

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