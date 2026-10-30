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'अंदाज अपना-अपना' : पायलट पंजाब गए तो क्या राजस्थान से हुए आउट ऑफ सिलेबस? गहलोत बोले- 'मैं थांसू दूर नहीं'

अशोक गहलोत और सचिन पायलट ( Source : Sachin Pilot X Account )

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस की सियासत में कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे दोनों नेता इन दिनों सार्वजनिक मंचों पर बेहद गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई देते हैं. इस बदलाव पर तो पूरे राज्य में चर्चा हो ही रही है, साथ ही इन दोनों दिग्गजों के वर्तमान राजनीति रोल पर गहमागहमी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का अलग-अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. पायलट जहां पिछले कुछ महीनों से केंद्र और दूसरे राज्यों से जुड़ी जिम्मेदारियों में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजस्थान के मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं.

कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा जोरों पर है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान में सक्रिय होने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं. दिलचस्प यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी युवा नेता की तरह राजस्थान कांग्रेस में इस समय सबसे सक्रिय नेता हैं, जो लगातार धरातल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं. धरने प्रदर्शनों में भी उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है.