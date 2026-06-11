Gehlot on Pilot : गहलोत बोले- मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाए, जो कहा दिल से कहा, आज के बाद मुद्दे खत्म
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- मैंने तथ्यात्मक बातें कहीं थी, अगर इसमें जरा भी गलत हो तो सचिन पायलट मुझसे बात कर सकते हैं.
Published : June 11, 2026 at 9:15 PM IST
जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर की घटना को लेकर पूर्व में दिए गए बयान को लेकर कहा कि मैंने जो उस दिन कहा था, दिल से कहा था. मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाएं. मैंने तथ्यात्मक बातें कही थी. अगर इसमें जरा भी गलती हो तो सचिन पायलट मुझसे आकर बात कर सकते हैं. मैं उसका जवाब दे दूंगा.
गहलोत ने गुरुवार शाम मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने जो उस दिन कहा था वो दिल से कहा था. किसी पर आरोप नहीं लगाए थे. जो घटनाएं हुई थी उसको देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक परसेप्शन बन गया था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया. मैं देश में जहां भी गया हूं, चाहे मेरे मिलने वाले हों, चाहे मेरे दोस्त हों, सबको यही लगता है कि उस दिन मैंने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बगावत की थी. सच्चाई यह है कि उस दिन जो बातें मेरे दिल में थी मैं उसे जबान पर लेकर आया. मैंने तथ्यात्मक बातें रखी थी अगर उसमें कोई गलत बात हो तो सचिन पायलट आकर मुझसे बात कर सकते हैं. मैं उन्हें जवाब दे दूंगा.
राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद कैसे छोड़ता ? : गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण होता है मैं उस पद को कैसे छोड़ता, जिस पद पर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोग रहे हैं. गहलोत ने कहा कि देश में माहौल बन गया था कि अशोक गहलोत का नाम इस पद के लिए चल रहा है कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी नेताओं ने भी उसका स्वागत किया था तो ऐसे माहौल में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कैसे स्वीकार नहीं करता.
आज के बाद तमाम मुद्दे खत्म : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बयान के बाद तमाम मुद्दे खत्म हो जाएंगे सब लोग करीब आएंगे और जिसने जो गलती की है वो स्वीकार करेंगे. मैंने जैसलमेर में ही कह दिया था कि भूलो और माफ करो. इसका मतलब यह है कि जो भी लोग पार्टी से बाहर गए थे. सब पुरानी बातें छोड़ो और सब मिलकर काम करो. मैंने इसमें क्या गलत कहा था. उस दिन यह लोग मेरी बात समझ जाते तो आज स्थिति दूसरी बनती.
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सचिन पायलट ने सही जवाब दिया : गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर कहा कि सचिन पायलट ने सही जवाब दिया है. सचिन पायलट तो आज कह रहे हैं, मैं तीन दिन पहले कह चुका हूं कि जब सचिन पायलट छोटे थे तब से उनके घर मेरा आना-जाना रहा है. सचिन पायलट ने कोई गलत बात नहीं की है. गुरुवार को सचिन पायलट ने दौसा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि अशोक गहलोत जितना स्नेह और लगाव अपने पुत्र वैभव गहलोत से रखते हैं उतना ही लगाव मुझसे रखते हैं.
लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है भाजपा : कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है. बंगाल में क्या हुआ, हार-जीत अलग बात है लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने तानाशाही की, ढाई लाख फौजी तैनात कर दिए, गुंडागर्दी शुरू कर दी और मतदान के दिन भी मतदाताओं को डराया धमकाया गया. इससे पूरे देश में आक्रोश है. जब इस तरह के चुनाव होंगे तो लोकतंत्र कहां बचेगा. इसकी सबको चिंता होनी चाहिए.
गहलोत ने कहा कि हमने राजस्थान में SIR को लेकर ध्यान दिया. चूकी बड़ी संख्या में नाम कटवाने के लिए फॉर्म 6 भाजपा के कार्यकर्ताओं उन नेताओं ने जमा कराए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में उनकी नहीं चलने दी. धोखाधड़ी भाजपा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया. गहलोत ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में दिनदहाड़े डकैती हुई है. अब 20 साल पहले वाला जमाना नहीं रहा है, अब तो फॉर्म भी डीआरओ चेक करता है.
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पंचायत और निकाय चुनाव में ही पूरी जांच होती है. यह तो राज्यसभा चुनाव था, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से धोखाधड़ी करी है. यह बात जनता के दिमाग में बैठ गई है और वक्त आने पर इनको इसका जवाब मिलेगा. गहलोत ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा सरकार वहां गुंडागर्दी कर रही है. लोगों को डराया धमकाया जा रहा है. सांसदों के साथ मारपीट हो रही है इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं.
राहुल गांधी को नेता स्वीकार करे विपक्ष : पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए. क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है जो रीजनल पार्टियों कांग्रेस से अलग होकर बनी है, उन सबको वापस कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए. राहुल गांधी को नेता स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में संदेश जाएगा और सभी को कामयाबी मिलेगी. गहलोत ने कहा कि शिवसेना अलग पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी अलग थी, समाजवादी पार्टी अलग है, लेकिन इसके अलावा जो पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर बनी हैं, उन्हें विलय कर लेना चाहिए.
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मंत्रियों का छापा मारना गलत : गहलोत ने कृषि मंत्री लाल मीणा के मौके पर जाकर छापा मारने को गलत कर देते हुए कहा कि वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है. गहलोत ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो लोग छापा मारने जाते थे, वही लोग जाकर उगाई कर रहे हैं. गहलोत ने कहा कि मंत्री का भी मौके पर जाकर छापा मारना उचित नहीं है, क्योंकि अगर किसी विभाग का मंत्री मौके पर जाकर छाप मारेगा तो वहां पर गुंडागर्दी हो सकती है, बदतमीजी हो सकती है जो प्रदेश के हित में नहीं होगा. गहलोत ने कहा कि मंत्री का काम केवल इतना है कि अगर अधिकारी छापे मार रहे हैं तो वो निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए.