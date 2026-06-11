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Gehlot on Pilot : गहलोत बोले- मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाए, जो कहा दिल से कहा, आज के बाद मुद्दे खत्म

अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते गहलोत ( ETV Bharat Jaipur )