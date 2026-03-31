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राजस्थान कांग्रेस: एक ओर संगठन विस्तार, दूसरी तरफ कल से सड़कों पर उतरेगी पार्टी

संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत 1 अप्रैल को ब्यावर और 3 अप्रैल को बालोतरा में जिला स्तरीय जनसभाओं का आयोजन होगा.

Congress Headquarters, Jaipur
कांग्रेस मुख्यालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 31, 2026 at 1:24 PM IST

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जयपुर: रसोई गैस की किल्लत के साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करने के विरोध में एक ओर जहां कांग्रेस 1 अप्रैल से सड़कों पर उतरेगी, तो वहीं ग्रास रूट लेवल पर पार्टी संगठन को मजबूत करने की मुहिम भी शुरू की जाएगी. कांग्रेस पार्टी ने इस मुहिम को 'संगठन बढ़ाओ और लोकतंत्र बचाओ' अभियान का नाम दिया है. यह अभियान 1 अप्रैल से 1 मई तक पूरे एक महीने चलेगा, जिसके तहत कांग्रेस जिला, ब्लाक, मंडल लेवल पर भाजपा के खिलाफ धरने–प्रदर्शन करेगी. वहीं दूसरी तरफ ग्राम इकाई और वार्ड कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा. दोनों काम एक साथ चलेंगे.

1 अप्रैल को ब्यावर और 3 अप्रैल को बालोतरा में जनसभा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत 1 अप्रैल को ब्यावर और 3 अप्रैल को बालोतरा में जिला स्तरीय जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा. इसमें पार्टी के तमाम शीर्ष नेता शामिल होंगे. उसके बाद जिलेवार अलग-अलग कार्यक्रम तय किए जाएंगे. डोटासरा का कहना है कि इस अभियान के तहत एक ओर जहां वार्ड और ग्राम पंचायत इकाइयों गठन किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र और भाजपा की सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे.

डोटासरा ने दी जानकारी, देखें (ETV Bharat File Video)

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उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लोग रसोई गैस के लिए लाइनों में लगे हुए हैं. कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर है. संविधान में निकाय पंचायत चुनाव हर 5 साल में कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन यह सरकार चुनाव नहीं करा रही है. बहाने बनाकर चुनाव टालना चाहती है. जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चुनाव नहीं होने से गांव में विकास के काम ठप पड़ गए हैं. हम इन धरने–प्रदर्शनों के जरिए सरकार को चुनाव कराने के लिए मजबूर करेंगे.

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'पहली बार संगठन में ग्राम इकाई का गठन': कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो राजस्थान कांग्रेस की ओर से पहली बार संगठन में ग्राम इकाई का गठन किया जा रहा है. डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में 14 हजार 726 ग्राम पंचायतें हैं. पंचायत पुनर्गठन से पहले राजस्थान में 11 हजार 310 ग्राम पंचायतें थी. लेकिन पंचायत पुनर्गठन के बाद 3 हजार 416 नई ग्राम पंचायत अस्तित्व में आई हैं. इस तरह प्रदेश में 14 हजार 726 ग्राम पंचायत हैं.

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'1 महीने में 5 लाख पदाधिकारी': डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में 14 हजार 416 ग्राम पंचायत और 10 हजार 245 शहरी वार्ड है, जिनमें अध्यक्ष सहित 21 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी. ऐसे में ग्राम पंचायत और शहरी वार्डों में कुल 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी 1 महीने में बनेंगे. इस लिहाज से राजस्थान पूरे देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहां पर संगठन के लिए ग्रास रूट पर 5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी होंगे.

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