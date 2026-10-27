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Special : राजस्थान कांग्रेस में राहुल गांधी का 'सिद्धांत' बेअसर, कई पदाधिकारी संगठन में दो-दो पदों पर

कांग्रेस में 'एक व्यक्ति, एक पद' की अनदेखी... ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भले ही पार्टी में 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत की खुलकर वकालत करते हों, लेकिन राहुल गांधी के इन आदेशों की प्रदेश कांग्रेस में ही खुलकर अनदेखी होती दिख रही है. प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारिणी में ही करीब डेढ़ दर्जन पदाधिकारी ऐसे हैं, जिनके पास संगठन में दो-दो पदों की जिम्मेदारी है. प्रदेश कांग्रेस में तीन उपाध्यक्ष आठ महामंत्री और दो सचिवों के पास संगठन में दोहरी जिम्मेदारी है. यह पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव के साथ-साथ जिलाध्यक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में दो-दो पदों पर जिम्मेदारी निभा रहे पदाधिकारियों को एक पद से मुक्त क्यों नहीं किया है. जबकि राजस्थान कांग्रेस में ही पार्टी के पास ऐसे समर्पित नेता हैं जो बिना किसी पद के काम कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी बनने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं.

संगठन सृजन अभियान में बने जिलाध्यक्ष : राजस्थान कांग्रेस में तकरीबन एक दर्जन पदाधिकारी ऐसे हैं जो राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर चयनित हुए. हालांकि, संगठन सृजन अभियान को संपन्न हुए एक साल का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन में यह पदाधिकारी दोनों पदों पर भूमिका निभा रहे हैं. कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि आखिर राजस्थान कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक इन पदाधिकारियों की एक पद से छुट्टी नहीं की गई है. जबकि पदाधिकारी बनने के लिए संगठन में लंबी कतार लगी हुई है. पढ़ें : Special : नहीं छूट रहा परिवारवाद से पीछा, पंचायत चुनाव में दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी, पत्नी को भाजपा-कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार गणेश घोघरा के पास तीन पदों की जिम्मेदारी : वहीं, सबसे दिलचस्प यह है कि प्रदेश कांग्रेस में डूंगरपुर से विधायक गणेश घोघरा के पास तीन पदों की जिम्मेदारी है. गणेश घोघरा प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री, कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष और डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष हैं. इसी तरह राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और कोषाध्यक्ष हैं. जगदीश जांगिड़ उपाध्यक्ष के साथ ही एआईसीसी सचिव : इधर दिलचस्प यह भी है कि पूर्व विधायक जगदीश जांगिड़ जहां प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं तो वहीं वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका भी निभा रहे हैं. इन्होंने भी अभी तक प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है. कांग्रेस संगठन में यह नेता दो-दो पदों पर (ETV Bharat GFX)