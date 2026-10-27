Special : राजस्थान कांग्रेस में राहुल गांधी का 'सिद्धांत' बेअसर, कई पदाधिकारी संगठन में दो-दो पदों पर
प्रदेश कांग्रेस में दो उपाध्यक्ष, आठ महामंत्री और दो सचिवों के पास जिलाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : October 27, 2026 at 4:37 PM IST
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भले ही पार्टी में 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत की खुलकर वकालत करते हों, लेकिन राहुल गांधी के इन आदेशों की प्रदेश कांग्रेस में ही खुलकर अनदेखी होती दिख रही है. प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा कार्यकारिणी में ही करीब डेढ़ दर्जन पदाधिकारी ऐसे हैं, जिनके पास संगठन में दो-दो पदों की जिम्मेदारी है. प्रदेश कांग्रेस में तीन उपाध्यक्ष आठ महामंत्री और दो सचिवों के पास संगठन में दोहरी जिम्मेदारी है. यह पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव के साथ-साथ जिलाध्यक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं.
ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में दो-दो पदों पर जिम्मेदारी निभा रहे पदाधिकारियों को एक पद से मुक्त क्यों नहीं किया है. जबकि राजस्थान कांग्रेस में ही पार्टी के पास ऐसे समर्पित नेता हैं जो बिना किसी पद के काम कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी बनने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं.
संगठन सृजन अभियान में बने जिलाध्यक्ष : राजस्थान कांग्रेस में तकरीबन एक दर्जन पदाधिकारी ऐसे हैं जो राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर चयनित हुए. हालांकि, संगठन सृजन अभियान को संपन्न हुए एक साल का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन में यह पदाधिकारी दोनों पदों पर भूमिका निभा रहे हैं. कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि आखिर राजस्थान कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक इन पदाधिकारियों की एक पद से छुट्टी नहीं की गई है. जबकि पदाधिकारी बनने के लिए संगठन में लंबी कतार लगी हुई है.
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गणेश घोघरा के पास तीन पदों की जिम्मेदारी : वहीं, सबसे दिलचस्प यह है कि प्रदेश कांग्रेस में डूंगरपुर से विधायक गणेश घोघरा के पास तीन पदों की जिम्मेदारी है. गणेश घोघरा प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री, कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष और डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष हैं. इसी तरह राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और कोषाध्यक्ष हैं.
जगदीश जांगिड़ उपाध्यक्ष के साथ ही एआईसीसी सचिव : इधर दिलचस्प यह भी है कि पूर्व विधायक जगदीश जांगिड़ जहां प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं तो वहीं वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका भी निभा रहे हैं. इन्होंने भी अभी तक प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है.
2017 में राहुल गांधी ने लागू किया था फॉर्मूला : वहीं, तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2017 में देशभर में कांग्रेस संगठन के अंदर 'एक व्यक्ति एक पद' का फार्मूला लागू किया था. तब इस फार्मूले पर प्रदेश कांग्रेस में तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने इसे सख्ती से लागू करते हुए जो पदाधिकारी संगठन में दोहरी भूमिका निभा रहे थे, उनसे एक पद पर इस्तीफा लिया था. हालांकि, यह फार्मूला साल 2021-22 तक भी लागू था, लेकिन अब एक बार फिर से इस फार्मूले को दरकिनार कर दिया गया है.
इधर दिलचस्प बात यह भी है कि प्रदेश कांग्रेस में 18 विधायकों को भी संगठन में पद मिले हुए हैं. इन विधायकों को संगठन में उपाध्यक्ष, महामंत्री और जिलाध्यक्ष बनाया हुआ है. इन विधायकों में विकास चौधरी, अर्जुन बामनिया, मनोज मेघवाल, गणेश घोगरा, गीता बरवड़, रोहित बोहरा, हाकम अली, रतन देवासी, समरजीत सिंह, रीटा चौधरी, प्रशांत शर्मा, रोहित बोहरा, मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा, इंदिरा मीणा, मुकेश भाकर, संजय जाटव और शिखा मील बराला हैं.
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फैसला एआईसीसी को लेना है : वहीं, इस मामले में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि यह बात सही है कि कई पदाधिकारी संगठन में दोहरी भूमिका में हैं, लेकिन वो पहले से ही प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी में हैं. संगठन सृजन अभियान के जरिए कई पदाधिकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जा चुके हैं. संगठन सृजन अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है, तो इसमें फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ही लेना है कि इन पदाधिकारियों को दो पदों पर रखना है या एक पद से उनकी छुट्टी करनी है. जहां तक प्रदेश कांग्रेस का सवाल है तो प्रदेश नेतृत्व ने इसकी जानकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दी हुई है. फैसला तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ही करेंगे.
कार्यकारिणी फेरबदल में हटाए जाएंगे : इस मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी चिरंजीव राव का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में कई पदाधिकारियों के दो पदों पर काम करने की जानकारी हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज रखी है. जब भी प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में फेरबदल होगा तो ऐसे नेता स्वत: ही एक पद से मुक्त हो जाएंगे. फेरबदल का मामला हाईकमान के पास लंबित है.
जहां तक प्रदेश पदाधिकारियों के जिलाध्यक्ष बनने की बात है तो उनके जिलाध्यक्ष बनने के बाद उन पदाधिकारियों को किसी भी जिले का प्रभारी नहीं लगा रखा है, क्योंकि यह संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्ष चयनित हुए हैं. इनका चयन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया है तो फैसला भी इस पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी लेंगे.