ओबीसी काउंसिल की बैठक: सत्ता और संगठन में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी भागीदारी पर कांग्रेस करेगी महामंथन
16 जुलाई को होने वाली बैठक में कांग्रेस यह मंथन करेगी कि कैसे ओबीसी जातियों को उनका हक दिलाया जाए.
Published : July 8, 2026 at 1:56 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले ओबीसी वर्ग को अब अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर ओबीसी वर्ग की राजनीतिक हिस्सेदारी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए राजस्थान में गठित की गई कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक 16 जुलाई को जयपुर में होगी. झालाना डूंगरी स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रस्तावित ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित काउंसिल के 60 सदस्य शामिल होंगे. काउंसिल राजस्थान में ओबीसी वर्ग के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व पर मंथन करेगी.
'ओबीसी वर्ग को अधिकार दिलाने की बात': ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य राजेंद्र सेन का कहना है कि राहुल गांधी वंचित ओबीसी जातियों को आगे लाने की बात करते हैं. ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाने की बात करते हैं. राजस्थान में इसके लिए उन्होंने ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है. काउंसिल की पहली बैठक 16 जुलाई को जयपुर में आयोजित होगी. बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ओबीसी को हम उनका हक कैसे दिला सकते हैं. ओबीसी के अधिकारों का कब-कब हनन हुआ है. उसका भी समाधान निकाला जाएगा. इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि भाजपा की सरकार में क्या जनसंख्या के लिहाज से सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी दी गई है, अगर नहीं दी गई है तो ओबीसी जातियों को लेकर भी भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया जाएगा.
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राज्य में 60 फीसदी से ज्यादा ओबीसी मतदाता: वहीं ओबीसी काउंसिल के अध्यक्ष हरसहाय यादव का कहना है कि राजस्थान में 60 फीसदी से ज्यादा ओबीसी मतदाता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दल जनसंख्या के लिहाज से ओबीसी वर्ग को सत्ता और संगठन में जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतना उन्हें नहीं देते हैं. जबकि ओबीसी वर्ग आज भी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है. प्रदेश में ही 50 से ज्यादा जातियां ओबीसी वर्ग में आती हैं. इसे लेकर ओबीसी वर्ग लंबे समय से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी नारे के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था. हमारी इस बात को राहुल गांधी ने गंभीरता से लेकर कांग्रेस ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन करने के निर्देश दिए थे. काउंसिल राजस्थान में ओबीसी वर्ग के सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व को लेकर मंथन करेगी. इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेगी.
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लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र का भी अध्ययन करेगी पार्टी: यादव ने कहा कि काउंसिल राजस्थान में सभी 200 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का भी गहन अध्ययन करेगी कि किस विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में ओबीसी के मतदाता सर्वाधिक है, 2023 और 2024 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी दिए गए थे. वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओबीसी वर्ग को सत्ता और संगठन में प्रतिनिधित्व देने के पीछे मूल ओबीसी जातियों को साधना भी है. विश्लेषकों का मानना है कि कुमावत, माली, नाई, दर्जी, कलाल जैसी मूल ओबीसी जातियों को भाजपा का कोर वोटबैंक माना जाता है. ऐसे में ओबीसी की दूसरी जातियों की तरह इन जातियों को भी कांग्रेस के पहले में लाया जाए. इस कवायद के पीछे पार्टी का एक बड़ा मकसद ये भी है.
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ये नेता हैं ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल में: कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव को इस काउंसिल का कन्वीनर बनाया गया है. वहीं, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक चांदना, भीमराज भाटी, रफीक खान, डूंगर राम गेदर, ललित यादव, रूपेंद्र सिंह कुन्नर, हाकम अली, अभिमन्यु पूनिया, उदयलाल आंजना, सुखराम बिश्नोई, राजेंद्र चौधरी, प्रहलाद गुंजल, राजेश चौधरी, गजेंद्र सिंह सांखला, अनिल चोपड़ा, भूराराम सीरवी, हरीश यादव, गोविंद बंजारा, जसराम चौधरी हैं. वहीं विशेष आमंत्रित सदस्यों में डॉ चंद्रभान, बृजेंद्र सिंह ओला, उम्मेदाराम बेनीवाल, रतन देवासी, मनीष यादव, लक्ष्मण सिंह रावत, शकुंतला रावत, सालेह मोहम्मद, रामलाल जाट, जीआर खटाना, सुचित्रा आर्य, पुखराज पाराशर, राजेंद्र सेन, प्रेम कुमार पाटीदार, मोहित सोनी, सुरेंद्र लांबा, जगदीश वर्मा, ललित तूनवाल, राजेश कुमावत, जयंती बिश्नोई, शमा बानो, मुकेश वर्मा, उर्मिला योगी, शैलेंद्र यादव, बाबूलाल यादव, संतोष डूडी, सतपाल देवासी और उदयवीर यादव हैं.