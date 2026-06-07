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राज्यसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से नाराजगी, चोपदार बोले-17% आबादी को लगातार नजरअंदाज करना उचित नहीं

एमडी चोपदार ने कहा कि राजस्थान में मुस्लिम आबादी 17% होने के बावजूद भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना गंभीर चिंता का विषय है. चोपदार ने शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी भवन में दलित-अल्पसंख्यक संयुक्त शिविर में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र गौतम की मौजूदगी में कहा कि राजस्थान के मुस्लिम समाज ने आजादी के बाद से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम किया है.

जयपुर : राज्यसभा चुनाव में अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने को लेकर अब नाराजगी भी सामने आ रही है. राज्यसभा चुनाव में नीरज डांगी को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जहां मुस्लिम संगठनों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी तो वहीं अब राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चोपदार ने भी नाराजगी जाहिर की है. साथ ही इस मामले को पार्टी फोरम पर भी उठाया.

लोकसभा-विधानसभा स्थानीय निकाय चुनाव में अल्पसंख्यक समाज ने कांग्रेस के पक्ष में मजबूती के खड़े होकर पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाया है, लेकिन राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन में राजस्थान के मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जाना निराशाजनक है. चोपदार ने कहा कि जब देश के अन्य राज्यों से विभिन्न वर्गों और समुदायों को राज्यसभा में अवसर दिया जा रहा है, तब राजस्थान के लाखों मुस्लिम कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए. राज्यसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व केवल एक समुदाय का प्रश्न नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय, समावेशी राजनीति और कांग्रेस की मूल विचारधारा का विषय है.

लोकसभा और राज्यसभा में नहीं प्रतिनिधित्व : चोपदार ने कहा कि राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा में अल्पसंख्यक वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. इस बार हमें पूरी उम्मीद थी कि पार्टी मुस्लिम समाज को इस बार प्रतिनिधित्व देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने मांग की है कि भविष्य में राज्यसभा, बोर्ड- निगम और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तियों में राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज को उचित भागीदारी दी जाए ताकि पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत हो, सामाजिक संतुलन कायम रहे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की 17% आबादी को लगातार नजरअंदाज करना उचित नहीं है. राजस्थान का मुस्लिम समाज सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी चाहता है. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में करोड़ों की संख्या में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद राज्यसभा में उनकी भागीदारी नगण्य है.