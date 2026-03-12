कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, 134 नेताओं को मिली जगह
कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 15 महामंत्री 28 सचिव 18 संयुक्त सचिव और 61 स्टेट कोआर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं.
Published : March 12, 2026 at 3:37 PM IST
जयपुर: लंबे समय बाद आखिरकार कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है. कार्यकारिणी में 134 नेताओं को जगह दी गई है. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी को मंजूरी दी है.
लंबे समय से प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकारिणी भंग थी. कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष, 15 महामंत्री 28 सचिव 18 संयुक्त सचिव और 61 स्टेट कोआर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं. कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चौपदार का कहना है कि आगे कार्यकारिणी का और विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों की भी घोषणा पहले की गई थी.
इन्हें बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष: कार्यकारणी में जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है उनमें जफर हुसैन, अब्दुल खलाक खान, मुश्ताक खान, नियाज अहमद, परमप्रीत सिंह, मोहम्मद सदीक गौरी, धनपाल जैन, रजनीश जैकब, डॉ नरेंद्र कुमार बौद्ध, सलीमुद्दीन खान, नजमा राहीन, नवाज अली के नाम शामिल हैं.
इन्हें बनाया गया प्रदेश महामंत्री: इसके अलावा इस लिस्ट में प्रदेश महामंत्री के लिए शहाबुद्दीन जैद, लियाकत अली, यूनुस खान, सरदार सतपाल सिंह, रानू अजमल खान, अब्दुल हमीद खान खोकर, हाजी मोहम्मद इकबाल, फिरोज खान, शबनम डार, एडवोकेट इकबाल खान, मुस्तफा सर, अमीन खान मोयला, जफर खान मारवाड़, रजा अब्बास को चुना गया है.