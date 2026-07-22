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जयपुर: गहलोत-डोटासरा के नेतृत्व में भाजपा दफ्तर घेरने निकली कांग्रेस, शहीद स्मारक पर पुलिस से झड़प

हल्का बल प्रयोग भी हुआ: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ते रहे, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार बैरिकेड्स की तरफ आगे बढ़ते रहे. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया. कई जगह पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होती रही.

भाजपा मुख्यालय का घेराव: बुधवार को दोपहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय घेरने के लिए कूच किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में भाजपा मुख्यालय की तरफ कूच किया. कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में भाजपा मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें शहीद स्मारक के पास बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की होती रही.

जयपुर: दिल्ली में युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में देशभर में आक्रोश देखने को मिल रहा है. विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी मंगलवार को सड़क पर घसीटे जाने के विरोध में कांग्रेस ने अब देश में आंदोलन शुरू कर दिया है.

प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक मनीष यादव, अमीन कागजी भी मौजूद रहे. इससे पहले कांग्रेस ने आज प्रदेश के सभी 400 ब्लॉक में भी युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की.

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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए: प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उल्टा बास बरेली को, गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को देना है, लोकसभा में सरकार को बहस करानी है और घेराव हमारे कार्यालय का कर रहे हैं. डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इनमें इनमें थोड़ी बहुत शर्म, नैतिकता, ईमानदारी और संवेदनशीलता होती तो वो इस तरह का काम नहीं करते. पूरे देश में बच्चों में आग लगी हुई है. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, जिन बच्चों को पीटा गया, मारा गया बच्चियों के कपड़े फाड़े गए. राहुल गांधी को सड़कों पर घसीटा गया. सबकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए आखिर सरकार उसका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही.

भाजपा दफ्तर घेरने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल (ETV Bharat Jaipur)

डोटसरा ने कहा कि उल्टे बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए गए, राहुल गांधी को जबरदस्ती उठा करके ले गए. नौजवानों, बच्चों, विपक्ष और कांग्रेस की मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर चोरी के आरोपी हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए. लोकसभा में चर्चा करानी चाहिए और जो नाजायज रूप से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हमारे बच्चों के खिलाफ की गई है, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाना चाहिए.

डोटासरा ने कहा कि मदन राठौड़ को तो इनको पर्ची पकड़ा दी कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव करना है. डोटासरा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कही है कि मेरे साथ जो किया है वो ठीक है, लेकिन इन बच्चों के साथ जो हुआ है, उसका इंसाफ होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. डोटासरा ने कहा कि पूरे देश में मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है.

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