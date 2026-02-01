ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट को कांग्रेस ने बताया ऊंची दुकान फीका पकवान, कहा- राजस्थान के साथ सौतेलापन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा 2014 में किया था, लेकिन आज भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए थोथी घोषणा कर वाहवाही लूटना चाहते हैं. इस बजट की घोषणाओं में भी राजस्थान के किसानों की ओर से उगाई जाने वाले फसलों व उत्पादों को शामिल नहीं कर प्रदेश के किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया गया है.

राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं हुई : राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी कर कहा कि बजट ने निराश किया है. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशवासियों को डबल इंजन सरकार बनने पर विकास का भरोसा दिलाया था, लेकिन इस बजट में राजस्थान के विकास के लिए कोई प्रावधान और घोषणा नहीं हुई और न ही कोई राष्ट्रीय परियोजना प्रदेश को मिली, न ही किसी योजना के लिए विशेष पैकेज प्रदेश को केंद्र सरकार के बजट में मिला है. ईआरसीपी जैसी महत्वकांक्षी परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होना और जल जीवन मिशन के तहत कोई विशेष पैकेज नहीं मिलना राजस्थान वासियों के साथ केन्द्र की ओर से किए गए सौतेले व्यवहार का बड़ा उदाहरण है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई मेंशन न होना प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक है. ERCP को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में किसी नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई. बजट में गरीब, श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए कोई राहत का बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. कुल मिलाकर डबल इंजन के बावजूद यह बजट राजस्थान के लिए ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुआ है.

जयपुर : केंद्र की मोदी सरकार की ओर से रविवार को लोकसभा में पेश किए आम बजट की भाजपा ने तारीफ की और इसे विकसित भारत की दिशा वाला बजट बताया. वहीं, कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है. साथ ही कहा कि बजट राजस्थान के साथ सौतेलेपन की झलक भी दिखाता है. इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस निराशा वाला बजट करार दिया है.

डोटासरा ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान के लिए किसी प्रकार की राहत भरी घोषणा नहीं की गई, जबकि राजस्थान में भरपूर सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर है. बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम सहित समस्त पुरा महत्व के स्थानों को ट्यूरिस्ट हब की योजना से महरूम रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बुलेट ट्रेन की घोषणा वर्षों पूर्व कर चुके हैं. अब सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणाएं हुई है, लेकिन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से राजस्थान प्रदेश को वंचित रखा गया है.

युवाओं के लिए कोई घोषणा नहीं : पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि केंद्रीय बजट 2026 की घोषणाओं से एक बार फिर आम जनता, खासकर युवाओं को निराशा ही हाथ लगी है. वित्त मंत्री ने कई योजनाओं की घोषणा तो की हैं, लेकिन एक स्पष्ट और भरोसेमंद रोडमैप के अभाव में यह समझ पाना मुश्किल है कि आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के वास्तविक अवसर कितने और किस स्तर पर उपलब्ध होंगे. पायलट ने कहा कि सरकार की पिछली रोजगार संबंधी घोषणाओं की समीक्षा आज तक पारदर्शी रूप से सामने नहीं लाई गई है. कितने रोजगार सृजित हुए और कितने कागजों में ही सीमित रह गए. ऐसे में युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

वैश्विक परिस्थितियों के कारण आर्थिक अस्थिरता और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार से उम्मीद थी कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है. आम आदमी पहले से ही महंगाई से परेशान है फिर भी महंगाई नियंत्रण के लिए कोई सशक्त और ठोस उपाय इस बजट में दिखाई नहीं देते. महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को लेकर योजनाओं का अभाव साफ दिखाई देता है. खेती-किसानी के लिए भी अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी गई है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों, जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां भी नई बड़ी परियोजनाओं की घोषणाओं का अभाव निराशाजनक है और जनता के साथ धोखे जैसा प्रतीत होता है.

गांव, किसान और खेती सरकार की प्राथमिकता में नहीं : पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट 2026 ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि गांव, किसान, खेती यह सब इनके प्राथमिकता में है ही नहीं. कृषि और संबंधित कार्यों के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष (2025-26) के 3.38% से घटकर इस वर्ष (2026-27) के बजट में मात्र 3.04% रह गया है. यह सबसे बड़ी कटौतियों में से एक है. पूंजीपतियों की यह सरकार किसान व मजदूर वर्ग की कभी हितैषी नहीं हो सकती है.