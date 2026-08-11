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घर वापसी को बेताब 'बागी': खिलाड़ी लाल बैरवा और रामचंद्र सराधना ने डोटासरा से मिलकर मांगी कांग्रेस में एंट्री

टिकट न मिलने के गुस्से में कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और रामचंद्र सराधना वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं.

खिलाड़ी लाल बैरवा और रामचंद्र सराधना
खिलाड़ी लाल बैरवा और रामचंद्र सराधना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 3:04 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने के चलते निष्काषित किए गए पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और रामचंद्र सराधना अब एक बार फिर कांग्रेस में वापसी की राह पर हैं. दोनों नेताओं ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर पार्टी में दोबारा शामिल किए जाने का आग्रह किया. दोनों नेताओं की घर वापसी को लेकर कांग्रेस की प्रदेश अनुशासन समिति पहले ही अपनी अनुशंसा प्रदेश कांग्रेस को भेज चुकी है. ऐसे में डोटासरा से हुई मुलाकात को कांग्रेस में वापसी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, अब अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद होने की संभावना है.

डोटासरा से मुलाकात, जल्द घर वापसी का मिला भरोसा: पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कांग्रेस में वापस आने का निवेदन किया है. उन्होंने बताया कि डोटासरा ने उन्हें भरोसा दिया है कि पार्टी हाईकमान से बातचीत करने के बाद जल्द ही उनकी घर वापसी कराई जाएगी. बैरवा के मुताबिक, अनुशासन समिति पहले ही दोनों नेताओं की वापसी को लेकर अपनी अनुशंसा कर चुकी है, अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश प्रभारी रंधावा और हाईकमान से बातचीत करेंगे. इसके बाद घर वापसी का रास्ता साफ होने की उम्मीद है.

पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा (ETV Bharat Jaipur)

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गुस्से की झलक थी, इसलिए भटक गए थे: भाजपा से मोहभंग के सवाल पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने अगर भाजपा से उनका वास्तव में मोह होता तो वह अब तक भाजपा में ही रहते. बैरवा ने कहा कि जब वह सांसद थे, तब उनका टिकट काट दिया गया और बाद में विधायक रहते हुए भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया. ऐसे हालात में गुस्सा आना स्वाभाविक था. उन्होंने माना कि उसी गुस्से की झलक में वह कांग्रेस से दूर होकर भटक गए थे. उन्होंने कहा कि अब वह कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे. बैरवा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब वह किसी पद या बड़े राजनीतिक लाभ की उम्मीद के बजाय साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं.

भाजपा में गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं टिके: खिलाड़ी लाल बैरवा बसेड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था. टिकट नहीं मिलने से नाराज बैरवा ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था. चुनाव के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था. हालांकि, भाजपा में उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और कुछ ही समय बाद उन्होंने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया. इसके बाद से ही उनके कांग्रेस में दोबारा लौटने की चर्चाएं चल रही थीं. अब डोटासरा से मुलाकात और अनुशासन समिति की सिफारिश के बाद उनकी वापसी की तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है.

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रामचंद्र सराधना की भी ‘घर वापसी’ की तैयारी: विराटनगर से विधायक रहे रामचंद्र सराधना ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस से बगावत करते हुए चुनाव लड़ा था. पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया था. अब सराधना भी कांग्रेस में दोबारा शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं. उन्होंने खिलाड़ी लाल बैरवा के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात कर घर वापसी का रास्ता खोलने का आग्रह किया. दोनों नेताओं की वापसी को लेकर अनुशासन समिति की अनुशंसा पहले ही प्रदेश कांग्रेस तक पहुंच चुकी है. ऐसे में अब हाईकमान की मंजूरी का इंतजार है.

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