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रितु बराला FIR विवाद: डोटासरा-जूली बोले- पुलिस अधिकारियों ने कानून की गलत व्याख्या की, अब कोर्ट में होगी की लड़ाई

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर कांग्रेस का धरना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: रितु बराला मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर चल रहा कांग्रेस का धरना बुधवार को समाप्त हो गया. इससे पहले पुलिस कमिश्नर और कांग्रेस नेताओं के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने लिखित में दिया कि वे 'जीरो एफआईआर' दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि परिवादी ने पहले ही इस मामले में दिल्ली पुलिस के कनॉट प्लेस थाने में परिवाद दिया हुआ है. पुलिस ने इस संबंध में कानूनी पहलुओं का भी हवाला दिया.