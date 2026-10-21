रितु बराला FIR विवाद: डोटासरा-जूली बोले- पुलिस अधिकारियों ने कानून की गलत व्याख्या की, अब कोर्ट में होगी की लड़ाई
जयपुर में रितु बराला मामले में जीरो FIR दर्ज करने से पुलिस के लिखित इनकार के बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त कर दिया है.
Published : October 21, 2026 at 3:59 PM IST
जयपुर: रितु बराला मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर चल रहा कांग्रेस का धरना बुधवार को समाप्त हो गया. इससे पहले पुलिस कमिश्नर और कांग्रेस नेताओं के बीच दूसरे दौर की वार्ता हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने लिखित में दिया कि वे 'जीरो एफआईआर' दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि परिवादी ने पहले ही इस मामले में दिल्ली पुलिस के कनॉट प्लेस थाने में परिवाद दिया हुआ है. पुलिस ने इस संबंध में कानूनी पहलुओं का भी हवाला दिया.
इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पुलिस की ओर से FIR दर्ज करने से इनकार किए जाने के बाद अब कांग्रेस अदालत का रुख करेगी. उन्होंने कहा कि लीगल टीम से राय लेने के बाद इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे. डोटासरा ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने कानून की गलत व्याख्या की है. पुलिस कमिश्नरेट के गेट पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने आरोप लगाया कि तीन दिनों तक मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं के फोन तक रिसीव नहीं किए. जब तीसरे दिन कांग्रेस ने ‘करो या मरो’ का अल्टीमेटम दिया, तब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और तीन IPS अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत की.
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डोटासरा ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि FIR दर्ज नहीं की जाएगी. इसके बाद कांग्रेस ने मांग की कि यदि FIR दर्ज नहीं करनी है, तो लिखित में दिया जाए कि इस मामले में BNS की धारा 173A लागू नहीं होती है. पुलिस ने उन्हें यह लिखित जवाब दे दिया है और अब इसी जवाब को लेकर कांग्रेस अदालत जाएगी. उन्होंने दावा किया कि कानून के तहत FIR दर्ज नहीं होने की स्थिति में शिकायतकर्ता देश के किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन पुलिस ने इस प्रावधान को मानने से ही इनकार कर दिया.
तीन दिन पहले बताते तो अब तक कोर्ट चले जाते: डोटासरा ने कहा कि यदि पुलिस की यही कानूनी राय थी, तो इसे तीन दिन पहले ही कांग्रेस को बता दिया जाना चाहिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी अपनी कुर्सी और नौकरी बचाने के लिए कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस पर दिल्ली से दबाव है और इसी कारण FIR दर्ज नहीं की जा रही है. डोटासरा ने कहा कि अब कांग्रेस अदालत में पुलिस का यह लिखित जवाब रखेगी और रितु बराला के मामले में FIR दर्ज कराने की मांग करेगी. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ FIR दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिन पुलिस अधिकारियों ने कानून की गलत व्याख्या की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीगल टीम पूरे मामले का परीक्षण करेगी और उसके बाद हाईकोर्ट तथा जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.
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'नौटंकी' वाले आरोप पर डोटासरा का पलटवार: कांग्रेस के आंदोलन को बीजेपी की ओर से ‘नौटंकी’ बताए जाने पर डोटासरा ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जिस बेटी के साथ अपराध हुआ है, उसके लिए FIR दर्ज कराने की मांग करना नौटंकी नहीं हो सकता. डोटासरा ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है और बीजेपी का इस आंदोलन को नौटंकी बताना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कांग्रेस के तीन दिन का समय खराब करने को भी भाजपा की एक साजिश बताया. उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ के 'पाकिस्तान प्रेम' और देशभर में हो रही भाजपा की बदनामी से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह बीजेपी की साजिश हो सकती है, ताकि कांग्रेस को FIR के मामले में ही उलझा कर रखा जा सके.
धरना खत्म, अब कोर्ट में लड़ेंगे: डोटासरा ने कहा कि पुलिस से लिखित जवाब मिलने के बाद धरना जारी रखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने धरना समाप्त कर दिया है. अब इस मामले में सड़क के बजाय अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी. उन्होंने चार दिन तक धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया. डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को 'राहुल गांधी के बब्बर शेर' बताते हुए उनके संघर्ष की सराहना की.
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जूली बोले- अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यदि थाने में FIR दर्ज नहीं होती है, तो कानून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास जाने और उसके बाद अदालत जाने का रास्ता मौजूद है. जूली ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी और जयपुर पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने लिखित रूप में कानून की गलत व्याख्या की है. चाहे वह अधिकारी पुलिस कमिश्नर ही क्यों न हो, सबकी जवाबदेही तय की जाएगी.
पंचायत चुनाव में जनता देगी जवाब: जूली ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग की कोशिश की जा रही है. जूली ने कहा कि कांग्रेस घर बैठने वाली नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देगी.
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देश संविधान और कानून से चलेगा: जूली ने कहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, लेकिन राजस्थान पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है. जिन अधिकारियों ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी या गुंडागर्दी की थी, अगर वे पंचायत चुनाव में भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं. उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी बीजेपी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, उन सबको सबक सिखाया जाएगा.
बड़ी संख्या में पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता: इससे पहले, 'जीरो एफआईआर' दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट के घेराव के लिए प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे. वार्ता से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नरेट के बाहर जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं के घेराव के मद्देनजर पुलिस ने भी उन्हें रोकने के लिए कड़े बंदोबस्त किए थे और चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए थे, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता के बाद जब धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया, तब पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली और कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां से शांतिपूर्वक लौट गए.
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