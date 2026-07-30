BAP कार्यकर्ताओं की गहलोत के यहां जॉइनिंग पर भड़के डोटासरा, बोले- व्यक्तिवादी पूजा से कांग्रेस ने बहुत नुकसान झेला
जयपुर में गहलोत आवास पर BAP कार्यकर्ताओं की जॉइनिंग से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नाराजगी जताई.
Published : July 30, 2026 at 6:20 PM IST
जयपुर: भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर हुई जॉइनिंग पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भड़क गए हैं. डोटासरा ने कहा कि "व्यक्तिवादी पूजा से कांग्रेस ने बहुत नुकसान झेला है. मैं जब तक कांग्रेस में हूं किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाऊंगा."
डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में महेंद्रजीत सिंह मालवीय की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में गए थे. न विधायक बन पाए न ही सांसद बन पाए, क्योंकि इनकी भी कांग्रेस के बगैर पार नहीं पड़ पाई, अब वापस कांग्रेस में आ गए हैं, अगर इनमें दम है तो वापस किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं और चुनाव जीतकर बता दें तो मेरा नाम बदल देना."
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मालवीय को चैलेंज करके चुनाव हराया था: डोटासरा ने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में चले गए थे. हमने उन्हें चैलेंज करके चुनाव हराया था. पार्टी हाईकमान ने नहीं कहा था कि भारत आदिवासी पार्टी से समझौता करो, लेकिन हमने अपने स्तर पर समझौता किया और इन्हें चुनाव हराया और नरेंद्र मोदी की एक सीट कम की.
मुझसे बड़ा नेता आज मेरे पीछे खड़ा है: डोटासरा ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर तंज कसते हुए कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में मुझसे बड़े नेते थे. कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य थे, लेकिन एक गलती की वजह से आज मेरे पीछे खड़े हैं. पार्टी हाई कमान ने इन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल किया है, अगर मेरी सिफारिश नहीं होती तो मालवीय कांग्रेस में दोबारा नहीं आता.
बीजेपी का नेता भी आएगा तो उसका स्वागत: डोटासरा ने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे. उनके साथ कई कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ रहे हैं, अगर कांग्रेस मुख्यालय में कोई भी कांग्रेस का दुपट्टा पहन के आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, अगर बीजेपी का नेता भी कांग्रेस का दुपट्टा पहन कर आएगा तो वो मेरे लिए भगवान के बराबर है.
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नारे से रिजल्ट नहीं मिलता: डोटासरा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष के नारे लगाने से परिणाम नहीं मिलता है. नारे पहले भी खूब लगे थे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला. एक बार यह आते हैं एक बार वो आते हैं. हम में ही कोई कमी रह जाती है. कमियों को दूर करके ही हम आगे बढ़ेंगे.
अंतिम सांस तक किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाऊंगा: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि "मैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बराबर का नेता नहीं हूं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूं. संगठन को चलाता हूं, इसलिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं, जब तक कांग्रेस में हूं अपनी अंतिम सांस तक किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाऊंगा. केवल कांग्रेस का नारा लगाऊंगा.
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मदन राठौड़ के यहां भी होकर आते तो स्वागत करता: डोटासरा ने कहा कि "कांग्रेस में कोई नियम नहीं है, अगर कोई कांग्रेस का दुपट्टा पहन कर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा, अगर मालवीय मदन राठौड़ के यहां भी होकर आते तो भी मैं उनका स्वागत करता. यह अशोक गहलोत के यहां होकर आए हैं तो भी इनका स्वागत है. अशोक गहलोत तीन बार के मुख्यमंत्री और तीन बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं. महेंद्रजीत सिंह मालवीय 500 कार्यकर्ताओं को लेकर आए हैं. तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उनका स्वागत करूं. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले कहां पर जाकर आए थे."
मालवीय बोले, ज्वाइनिंग तो पहले ही हो गई थी: वहीं, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीया ने कहा कि अशोक गहलोत तीन बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां तक जॉइनिंग की बात है जॉइनिंग तो पहले ही हो गई थी, लेकिन युवाओं ने पहले ही तय कर लिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करनी है, इसलिए उन्हें गहलोत के आवास पर लेकर गया था. परंपरा टूटने जैसी कोई बात नहीं है. दरअसल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी कांग्रेस में जॉइनिंग हुई थी. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी भी की थी.
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