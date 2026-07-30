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BAP कार्यकर्ताओं की गहलोत के यहां जॉइनिंग पर भड़के डोटासरा, बोले- व्यक्तिवादी पूजा से कांग्रेस ने बहुत नुकसान झेला

गोविंद सिंह डोटासरा ( ETV Bharat Jaipur )