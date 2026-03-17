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कांग्रेस जिला अध्यक्षों के कामकाज की निगरानी, ऑनलाइन मिल रही रेटिंग

जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष को टू स्टार रेटिंग : वहीं, सबसे कमजोर परफॉर्मेंस जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष ओमकार वर्मा की रही है. उनके कामकाज के आधार पर उन्हें 2 स्टार रेटिंग दी गई है, जो सबसे कम है.

इन जिलाध्यक्षों को ढाई स्टार रेटिंग : वहीं, बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष अर्जुन बामनिया, सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा, जयपुर ग्रामीण पश्चिम के जिला अध्यक्ष विद्याधर चौधरी और नीमकाथाना के जिलाध्यक्ष गोविंद नारायण की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें ढाई स्टार रेटिंग दी गई है.

6 जिलाध्यक्षों को फाइव और 22 जिला अध्यक्षों को 4 स्टार रेटिंग : पार्टी हाईकमान की ओर से परफॉर्मेंस के आधार पर 6 जिला अध्यक्षों को फाइव स्टार और 22 जिला अध्यक्षों को फॉर स्टार और 10 जिलाध्यक्षों को 3 स्टार रेटिंग दी गई है. जिन जिलाध्यक्षों को फाइव स्टार रेटिंग दी गई है, उनमें अलवर के जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत, बाड़मेर के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, भरतपुर के जिलाध्यक्ष दिनेश सपा सलूंबर के जिला अध्यक्ष परमानंद मेहता, नागौर के जिलाध्यक्ष हनुमान बागड़ा और सीकर की जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला को फाइव स्टार रेटिंग दी गई है.

इसके लिए हाईकमान ने तमाम जिलाध्यक्षों के कामकाज और परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन ऐप जारी किया हुआ है, जिसके जरिए प्रतिदिन जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा रही है. वहीं, हर महीने उनके कामकाज को रेटिंग भी दी जा रही है. पार्टी की ओर से पहली बार किए गए इस प्रयोग से जिलाध्यक्षों में बेचैनी भी देखने को मिल रही है.

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान के जरिए राजस्थान में चुने गए कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस पर पार्टी हाईकमान की पैनी नजर है. जिलाध्यक्षों कामकाज के साथ ही वो कितने सक्रिय हैं, इसे लेकर पार्टी हाईकमान की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

प्रतिदिन अपलोड करना होता है कामकाज और गतिविधियों का ब्योरा : पार्टी हाईकमान की ओर से सभी जिलाध्यक्षों को एक मोबाइल ऐप उपलब्ध करवाया गया है, जिसके जरिए उन्हें प्रतिदिन अपने कामकाज और गतिविधियों का ब्योरा अपलोड करना होता है. जिलाध्यक्ष ने क्या काम किए उसका विवरण, फोटो और वीडियो अपलोड करने होते हैं. इस आधार पर पार्टी हाईकमान जिला अध्यक्षों के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं. उसके बाद उन्हें प्रति माह रेटिंग दी जाती है कि कौन जिलाध्यक्ष पार्टी हाईकमान की कसौटी पर खरा उतर रहे हैं.

6 माह में होगा परफॉर्मेंस का मूल्यांकन : वहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले महीने ही दिल्ली में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए जिलाध्यक्षों के कामकाज का मूल्यांकन हर 6 माह में किया जाएगा और जो भी जिलाध्यक्ष कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा उसे बदला भी जा सकता है. पार्टी हरियाणा और मध्य प्रदेश में यह प्रयोग कर चुकी है, जहां पर चयनित जिलाध्यक्षों को खराब परफॉर्मेंस के बाद बदला गया था.

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जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर, उन्हें सुधार करना चाहिए : वहीं, जिलाध्यक्षों को पार्टी हाईकमान की ओर से दी गई रेटिंग को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव आरसी चौधरी का कहना है कि अहमदाबाद में हुए संकल्प शिविर में संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों के चयन का निर्णय लिया गया था और उसी के आधार पर राजस्थान सहित कई राज्यों में संगठन सृजन अभियान हुआ.

राजस्थान में 50 जिला अध्यक्ष चुनकर आए हैं. इस अभियान के जरिए चुनकर आए जिलाध्यक्षों की शक्तियों में पार्टी हाईकमान ने वृद्धि की है और उन्हें कई मामलों में मजबूत किया है, लेकिन जिलाध्यक्ष कितना काम कर रहे हैं. इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनके काम की मॉनिटरिंग हो रही है. जिन जिला अध्यक्षों को फाइव स्टार रेटिंग मिली है, निश्चित तौर पर ऐसे जिलाध्यक्षों को पार्टी हाईकमान की ओर से आगे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. वहीं, जिन जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस कमजोर है या काम रेटिंग मिली है, उन्हें अपने काम में सुधार करने की आवश्यकता है.