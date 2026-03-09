कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 15 दिन में कार्यकारिणी गठन के आदेश, 3 महीने बाद भी घोषणा नहीं

ETV Bharat / state

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन अभियान के जरिए चयनित कांग्रेस जिलाध्यक्ष 3 महीने बाद भी अपने कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए, जबकि पार्टी हाई कमान ने जिलाध्यक्षों को अपने कार्यकारिणी गठित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 22 नवंबर 2025 को राजस्थान में 45 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी. उन्हें 15 दिन के भीतर कार्यकारिणी का गठन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 3 महीने बीतने के बावजूद भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपने जिलों की कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाए हैं. जिससे एक और जहां कार्यकर्ताओं में ही असंतोष उभर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की स्थानीय संगठनात्मक गतिविधियों भी प्रभावित हो रही हैं. हालांकि, पार्टी के स्थानीय नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं. 51 पदाधिकारी की बाध्यता भी बनी परेशानी : इधर कांग्रेस से गलियारों में चर्चा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्षों को जिला कार्यकारिणी में 51 पदाधिकारी ही नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में जिलाध्यक्षों के सामने भी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आखिर कार्यकारिणी में किसे लिया जाए और किसे नहीं, क्योंकि जिसे भी कार्यकारिणी में नहीं लिया जाएगा उसकी ही नाराजगी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. पढ़ें : हाईकमान ने बढ़ाई कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'टेंशन', कार्यकारिणी में पदाधिकारियों को लेकर नई गाइडलाइन बनी चुनौती इसके अलावा पार्टी गलियारों में यह भी चर्चा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. ऐसे में अगर जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई और जिन कार्यकर्ताओं के नाम कार्यकारिणी में नहीं आए, ऐसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना पार्टी को पंचायत चुनाव में करने पड़ सकता है, जहां पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. तीन माह तक कार्यकारिणी नहीं आना हैरत की बात : वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा की 3 महीने बाद भी जिलों की कार्यकारिणी नहीं आना अपने आप में हैरत की बात है, क्योंकि इससे जिलों में संगठनात्मक कामकाज को प्रभावित हो ही रहा है.