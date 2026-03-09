ETV Bharat / state

कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 15 दिन में कार्यकारिणी गठन के आदेश, 3 महीने बाद भी घोषणा नहीं

संगठन सृजन अभियान के तहत चयनित जिलाध्यक्षों की 22 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी घोषणा. दिया था 15 दिन का समय.

Rajasthan Congress
जयपुर कांग्रेस मुख्यालय (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन अभियान के जरिए चयनित कांग्रेस जिलाध्यक्ष 3 महीने बाद भी अपने कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए, जबकि पार्टी हाई कमान ने जिलाध्यक्षों को अपने कार्यकारिणी गठित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 22 नवंबर 2025 को राजस्थान में 45 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी. उन्हें 15 दिन के भीतर कार्यकारिणी का गठन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 3 महीने बीतने के बावजूद भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपने जिलों की कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाए हैं. जिससे एक और जहां कार्यकर्ताओं में ही असंतोष उभर रहा है तो वहीं दूसरी ओर पार्टी की स्थानीय संगठनात्मक गतिविधियों भी प्रभावित हो रही हैं. हालांकि, पार्टी के स्थानीय नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं.

51 पदाधिकारी की बाध्यता भी बनी परेशानी : इधर कांग्रेस से गलियारों में चर्चा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जिलाध्यक्षों को जिला कार्यकारिणी में 51 पदाधिकारी ही नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में जिलाध्यक्षों के सामने भी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आखिर कार्यकारिणी में किसे लिया जाए और किसे नहीं, क्योंकि जिसे भी कार्यकारिणी में नहीं लिया जाएगा उसकी ही नाराजगी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.

इसके अलावा पार्टी गलियारों में यह भी चर्चा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. ऐसे में अगर जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई और जिन कार्यकर्ताओं के नाम कार्यकारिणी में नहीं आए, ऐसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना पार्टी को पंचायत चुनाव में करने पड़ सकता है, जहां पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

तीन माह तक कार्यकारिणी नहीं आना हैरत की बात : वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि जिलाध्यक्षों की घोषणा की 3 महीने बाद भी जिलों की कार्यकारिणी नहीं आना अपने आप में हैरत की बात है, क्योंकि इससे जिलों में संगठनात्मक कामकाज को प्रभावित हो ही रहा है.

हालांकि, कार्यकारिणी बनाना हमेशा आसान नहीं रहता है. बहुत सारे समीकरण भी देखने पड़ते हैं. पहली बात तो यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 51 पदाधिकारी का राईडर लगा दिया है जो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जिलाध्यक्षों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि कार्यकारिणी में किसे लिया जाए और किसे नहीं. उसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद के समर्थकों को भी कार्यकारिणी में लिया जाना है. इसीलिए जिलाध्यक्षों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है.

पंचायत चुनाव भी एक फैक्टर हो सकता है : मनीष गोधा का कहना है कि पंचायत चुनाव भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. शायद इस नाते भी कार्यकारिणी में देरी की जा रही हो, क्योंकि जिन लोगों को पंचायत चुनाव में टिकट दिया जाएगा उन्हें कार्यकारिणी में हो सकता है कि नहीं लिया जाए.

वैसे होना यह चाहिए कि जल्द से जल्द जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी चाहिए, जिससे कि पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित नहीं हो और पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो जाए तो पार्टी जिला कार्यकारिणी के जरिए चुनाव मजबूती से लड़ सके. क्योंकि निचले स्तर पर जब संगठन ही नहीं होगा तो चुनाव में कैसे जाएंगे. इसलिए पार्टी को सर्वमान्य हल निकालना चाहिए.

परीक्षण के बाद कार्यकारिणी घोषित करेंगे : इधर इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि ऐसी बात नहीं है. कार्यकारिणी गठन का काम चल रहा है. कुछ जिलों से कार्यकारिणी के प्रस्ताव भी प्रदेश नेतृत्व को मिल चुके हैं और उनका परीक्षण किया जा रहा है कि कार्यकारिणी में जातिगत संतुलन रखा गया है या नहीं, क्योंकि पार्टी हाईकमान की ओर से एससी-एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व देने के आदेश दिए गए हैं. उस लिहाज से कार्यकारिणी का परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकारिणी का अनुमोदन करके इसकी घोषणा कर देंगे.

