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कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में 12 नेताओं की एंट्री की सिफारिश, जल्द होगी वापसी

कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा- कांग्रेस के बागी और भाजपा सहित दूसरे दलों के नेता भी कांग्रेस में आने के इच्छुक.

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कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में नाम पर चर्चा करते समिति के सदस्य (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 7:16 PM IST

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जयपुर: विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में गए नेताओं के साथ ही पार्टी से निष्कासित चल रहे नेताओं की अब धीरे-धीरे कांग्रेस में वापसी हो रही है. पूर्व में कई नेताओं कि कांग्रेस में वापसी के बाद अब कुछ और नेताओं के भी कांग्रेस में आने की अटकलें शुरू हो गई है. कांग्रेस में वापसी के इच्छुक नेताओं की एंट्री को लेकर रविवार शाम कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आयोजित हुई. कांग्रेस वॉर रूम में समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समिति के सदस्य शकुंतला रावत और हाकम अली भी मौजूद रहे.

करीब 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान करीब एक दर्जन नेताओं के नाम की अनुशंसा की गई है, जिनमें एक पूर्व सांसद, दो पूर्व विधायक, दो पूर्व पार्षद सहित दूसरे दलों से जुड़े नेताओं के नाम भी बताए जा रहे हैं. हालांकि, अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना और सदस्य शकुंतला रावत ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं लेकिन तकरीबन एक दर्जन नाम पर सहमति बनी है.

उदयलाल आंजना ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

बैठक के पश्चात समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा कि हमने कुछ नामों की अनुशंसा की है और जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा के आमने-सामने बैठकर अपनी रिपोर्ट देंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में किसे लेना है किस नहीं लेना है इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेंगे, लेकिन जो काम हमे दिया गया है, वो काम हम पूरा कर रहे हैं.

भाजपा के भी कई नेता कांग्रेस में आने के इच्छुक : उदयलाल आंजना का कहना है कि भाजपा और अन्य दलों से जुड़े नेता भी कांग्रेस में आने के लिए संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में अब बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, जिससे वहां के नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं.

पढ़ें : प्रदेश नेतृत्व के आदेश बेअसर: चार जिलाध्यक्षों ने अभी भी नहीं सौंपी कार्यकारिणी की सूची

जो पार्टी के लिए काम कर रहा है उसकी वापसी होनी चाहिए : आंजना ने कहा कि कई बार चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी शिकायत कर देता है तो अमुख नेता को पार्टी से निकाल देते हैं, लेकिन जो नेता पार्टी से बाहर है और उनकी विचारधारा कांग्रेसी है और पिछले 2 साल से बाहर रहकर भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं की वापसी होनी चाहिए. हमने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही प्रदेश नेतृत्व को दे देंगे.

पहले भी कई नेताओं की हो चुकी है घर वापसी : लोकसभा-विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर गए कई नेताओं की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है. हाल ही में आदिवासी अंचल के दिग्गज नेता महेंद्र जीत सिंह मालवीय की भी कांग्रेस में वापसी हो चुकी है. आंजना लोक सभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, जहां उन्होंने भाजपा की टिकट पर डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा पूर्व विधायक मेवाराम जैन, पूर्व मंत्री अमीन खान, सुनील परिहार, वीरेंद्र बेनीवाल जैसे नेताओं की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है.

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