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कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में 12 नेताओं की एंट्री की सिफारिश, जल्द होगी वापसी

कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक में नाम पर चर्चा करते समिति के सदस्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में गए नेताओं के साथ ही पार्टी से निष्कासित चल रहे नेताओं की अब धीरे-धीरे कांग्रेस में वापसी हो रही है. पूर्व में कई नेताओं कि कांग्रेस में वापसी के बाद अब कुछ और नेताओं के भी कांग्रेस में आने की अटकलें शुरू हो गई है. कांग्रेस में वापसी के इच्छुक नेताओं की एंट्री को लेकर रविवार शाम कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक आयोजित हुई. कांग्रेस वॉर रूम में समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समिति के सदस्य शकुंतला रावत और हाकम अली भी मौजूद रहे. करीब 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान करीब एक दर्जन नेताओं के नाम की अनुशंसा की गई है, जिनमें एक पूर्व सांसद, दो पूर्व विधायक, दो पूर्व पार्षद सहित दूसरे दलों से जुड़े नेताओं के नाम भी बताए जा रहे हैं. हालांकि, अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना और सदस्य शकुंतला रावत ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं लेकिन तकरीबन एक दर्जन नाम पर सहमति बनी है. उदयलाल आंजना ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) बैठक के पश्चात समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कहा कि हमने कुछ नामों की अनुशंसा की है और जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी रंधावा के आमने-सामने बैठकर अपनी रिपोर्ट देंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में किसे लेना है किस नहीं लेना है इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेंगे, लेकिन जो काम हमे दिया गया है, वो काम हम पूरा कर रहे हैं.