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कांग्रेस का पंचायत चुनाव मिशन: डोटासरा बोले- निकाय चुनाव की गुंडागर्दी और वोट चोरी का हिसाब जनता लेगी

जयपुर: प्रदेश कांग्रेस ने पंचायती राज चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी. कांग्रेस वॉर रूम में कोर कमेटी की बुधवार को हुई बैठक में पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा की. इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंद्र सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत कमेटी के 28 सदस्य मौजूद थे.

आयोग पर उठाए सवाल: पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर डोटासरा ने सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिन प्रत्याशियों के नामांकन 13 अक्टूबर को होंगे, उनका परिणाम करीब 35 दिन बाद आएगा. उन्होंने सवाल किया कि इतने लंबे अंतराल में सरकार और प्रशासन किस तरह काम करेगा और क्या सत्ता के दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार की आशंका नहीं बढ़ेगी. डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनाव कई चरणों में हो रहे हैं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी.उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के नाम पर चुनाव में देरी की गई और ओबीसी आरक्षण भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया.

ज्ञानेश वोट चोर तो भजनलाल भी इसी तमगे से नवाजे: डोटासरा ने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशभर में वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है. चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी जिस तरह पूरे इंडिया गठबंधन को साथ लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उसी मुद्दे को कांग्रेस राजस्थान में भी जनता के बीच लेकर जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी तरह राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर भी वोट चोरी के आरोप लगे हैं. भविष्य में भाजपा सरकार की पहचान वोट चोर के तमगे से होगी.

आयोग व डीजीपी से मिले: उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर उन सभी घटनाओं से अवगत कराया, जहां सिंबल खारिज, आवेदन निरस्त और कथित तौर पर जानबूझकर फॉर्म रद्द किए गए. कांग्रेस ने पुलिस महानिदेशक को सबूतों के साथ पूरे मामले की जानकारी दी.

निकाय चुनाव में हारी भाजपा, वोट चोरी से संख्या बढ़ाई: डोटासरा ने निकाय चुनाव में पहली बार भाजपा को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस और भाजपा के वोट प्रतिशत में अंतर महज 0.94 प्रतिशत रहा, लेकिन बड़े शहरों में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया. अजमेर, पाली, जयपुर और जोधपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान जहां कांग्रेस बड़े अंतर से पिछड़ी थी, वहां निकाय चुनाव में कांग्रेस कई जगह हजारों वोटों से आगे रही. डोटासरा ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया तथा कांग्रेस प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ दबाव की राजनीति की गई.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद मीडिया से कहा, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अब फील्ड में उतरेंगे और गांव-गांव जाकर भाजपा सरकार के ढाई साल के शासन की विफलताओं को जनता के सामने रखेंगे. उन्होंने निकाय चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग, फॉर्म खारिज करने और वोट चोरी के आरोपों को भी पंचायत चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में शामिल करने के संकेत दिए. कोर कमेटी में सभी नेताओं ने तय किया कि जिस नेता को जहां समय और अवसर मिलेगा, वहां जाकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेगा. कांग्रेस अपनी सरकार के पांच साल के कामकाज, योजनाओं और सुशासन को लेकर जनता के बीच जाएगी, जबकि भाजपा सरकार के ढाई साल के शासन की विफलताओं को भी जनता को बताएंगे.

क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई के संकेत: पीसीसी अध्यक्ष ने निकाय चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं और पार्षदों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाया है, उन्हें किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. आने वाले दिनों में कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदेशभर में आंदोलन भी करेगी. राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है, राजस्थान में भी पार्टी उसी के अनुरूप कार्यक्रम करेगी.

रंधावा बोले-ज्यादा मजबूती से लड़ेंगे पंचायत चुनाव: प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि निकाय चुनाव में जिस तरह पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, उसके बावजूद कांग्रेस ने मजबूती से मुकाबला किया. अब पंचायत चुनाव में कांग्रेस इससे ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरेगी. रंधावा ने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव के दौरान पार्षदों को उठाने और उन्हें दूसरे राज्यों की सीमाओं पर रोकने जैसी घटनाएं राजस्थान के लिए बेहद गंभीर हैं. पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ऐसी घटनाओं की चर्चा होती थी, लेकिन राजस्थान जैसे शांतिप्रिय राज्य में ऐसा पहली बार दिखा. जनता ऐसी राजनीति का जवाब चुनाव में देगी.

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पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी: पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय में ईडी की रेड को लेकर उन्होंने कहा, पहली बार मुख्यमंत्री कार्यालय में रेड हुई है. उसके बावजूद मुख्यमंत्री भागवत मान खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं. पंजाब में नशे का कारोबार बहुत बढ़ गया. जिस तरह से ईडी की रेड हुई, ऐसी कार्रवाई मुंद्रा पोर्ट पर भी हुई थी, जहां 3000 किलो नशा मिला था. वह नशा क्या अहमदाबाद गया या पंजाब. उन्होंने इस बार पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया.

300 सांसद मिलना चाहते थे...दिक्कत क्या थी: पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं की है, उन्हीं संस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से मिलने जाना चाहते थे. करीब 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें बसों में भरकर थानों में भेज दिया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए. लोकतंत्र में विपक्ष सवाल पूछता है तो उसका जवाब सरकार और भाजपा के प्रवक्ता नहीं, बल्कि संबंधित संवैधानिक संस्था को देना चाहिए. कल जैसा व्यवहार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ, ऐसा पहले कभी किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ नहीं हुआ.पहले भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे नेता विपक्ष में रहे हैं.

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निकाय चुनाव में भाजपा जीतकर भी हारी: पायलट ने राजस्थान के निकाय चुनाव परिणामों को कांग्रेस के लिए उत्साहजनक बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा कई जगह जीत दर्ज करने के बावजूद हार गई है जबकि कांग्रेस हारकर भी जीत गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पुलिस और प्रशासन को कांग्रेस समर्थित पार्षदों को अपने पक्ष में लाने के लिए निर्देशित किया गया. शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां से इस तरह की शिकायतें सामने नहीं आई हों. ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है और पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी. मनरेगा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को पंचायत चुनाव में प्रमुखता से उठाएंगे.

प्रचंड जीत का ट्वीट...जमीन पर भाजपा हारी: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में निकाय चुनाव में धांधली और पंचायत चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है. निकाय चुनाव का परिणाम ऐतिहासिक रहा और भाजपा को पता था कि जमीन पर स्थिति उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री तक से ‘प्रचंड जीत’ का ट्वीट करवाया गया. जूली ने कहा कि भाजपा की प्रचंड जीत हुई है तो अजमेर, पाली और जयपुर जैसे बड़े शहरों में उसका वोट प्रतिशत क्यों गिरा. क्या चुनाव आयोग को मनमाने तरीके से नियम बदलने का अधिकार है. देश में जो लोग लोकतंत्र और वोट के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. जब 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे तो आयोग को उनसे मिलने में आखिर क्या परेशानी थी. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तमाम जिलाध्यक्षों की बैठक में सभी नेताओं ने पूरी तैयारी के साथ उतरने के निर्देश दिए.

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