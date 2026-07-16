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पंजाब कांग्रेस विवाद की आंच राजस्थान पहुंची, युवा नेताओं ने रंधावा की कार्यशैली पर उठाए सवाल

पिछले लगभग ढाई वर्षो से राजस्थान के कार्यकर्ता आपको अपने बीच आने, उनकी बात सुनने तथा आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं से प्रत्येक संवाद न केवल उनकी भावनाओं को, सुझावों को समझने का माध्यम बनेगा बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत सक्रिय और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

पवन गोदारा ने ये लिखा सोशल मीडिया पोस्ट में : युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पवन गोदारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रंधावा को पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको सदैव मान सम्मान दिया है. समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप कर आपके नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है. ऐसे में राजस्थान के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसे अपेक्षा है कि आप पंजाब में संगठन की एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे, तथा कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सकारात्मक समर्पित और प्रभावी प्रयास करेंगे.

हालांकि, राजस्थान कांग्रेस के युवा नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट को पंजाब कांग्रेस में चल रहे हालिया घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है. जिस तरह से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान मची हुई थी. इसी बीच रंधावा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. उसके बाद से ही रंधावा की निष्ठा पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे. हालांकि, रंधावा ने इस मुलाकात को पंजाब की सुरक्षा को लेकर बताया था.

युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और गहलोत सरकार में ओबीसी वित्त निगम के अध्यक्ष रहे पवन गोदारा, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रहे और राजस्थान खेल परिषद के उपाध्यक्ष रहे सतवीर चौधरी और कांग्रेस के प्रदेश सचिव मोहित सोनी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट करके प्रदेश प्रभारी रंधावा पर कई सवाल खड़े किए हैं.

जयपुर: पंजाब कांग्रेस में इन दिनों चल रही गुटबाजी और विवाद की आंच अब राजस्थान भी पहुंच गई है. मामला पंजाब के पूर्व गृहमंत्री और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जुड़ा हुआ है. राजस्थान कांग्रेस के कई युवा नेताओं ने अब रंधावा की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के युवा नेताओं का कहना है कि पिछले ढाई साल में हजारों कार्यकर्ता रंधावा से उनकी बात सुनने तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

संवाद के लिए इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता : एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव और युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे सतवीर चौधरी ने भी रंधावा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिछले लगभग ढाई वर्षो से आप राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि प्रदेश का बड़ा कार्यकर्ता वर्ग आज भी आपसे प्रत्यक्ष संवाद और मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है. प्रभारी की जिम्मेदारी केवल बैठकों, नियुक्तियों और बयानबाजी तक सीमित नहीं होती है, बल्कि संगठन की नब्ज पहचाना, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना और उनकी आवाज को नेतृत्व तक पहुंचाना भी होता है.

राजस्थान का कार्यकर्ता आज यह प्रश्न पूछने को मजबूर है कि क्या संगठन केवल नेताओं तक सीमित रह गया है. कई वर्षों से कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस और ब्लॉक स्तर के समर्पित कार्यकर्ताओं से संवाद करना और प्राथमिकता नहीं रहा. यदि प्रभारी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचेगा तो कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे मजबूत होगा. यदि जमीनी कार्यकर्ताओं की बात सुने बिना संगठन चलेगा तो संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन कैसे होगा.

कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है. वही कार्यकर्ता जिसने सत्ता में रहते हुए भी संगठन को मजबूत किया और विपक्ष में रहते हुए भी झंडा नहीं छोड़ा, लेकिन जब वही कार्यकर्ता अपने प्रभारी से मिलने और अपनी बात कहने के अवसर से वंचित रह जाए तो स्वाभाविक रूप से निराशा जन्म लेती है.

यह भी एक बड़ा कारण : वहीं, पार्टी नेताओं का कहना है कि राजस्थान के युवा नेताओं की ओर से रंधावा के कार्यशाली पर सवाल खड़े करने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि साल 2009-10 में जब पवन गोदारा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब पंजाब कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रभारी थे. ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के युवा नेताओं के अमरिंदर राजा से भी घनिष्ठ संबंध हैं.

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मैंने तो केवल कार्यकर्ताओं की बात उठाई है : वहीं, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पवन गोदारा का कहना है कि हम कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं. लंबे समय से बिना पद के काम कर रहे हैं. पिछले ढाई वर्षों से कई जिलों में प्रभारी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाए हैं. आज जिस तरह के हालात देश और प्रदेश में बने हुए हैं, सांप्रदायिक पार्टियां लोगों को धर्म और जाति के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रही हैं. ऐसे हालात में भी अगर जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं किया जाएगा, उनका हौसला नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर वो इन सांप्रदायिक दलों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे.

होना यह चाहिए कि जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए. क्योंकि पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो साधन संपन्न नहीं है, वो अपनी बात रखने के लिए जयपुर और दिल्ली नहीं जा सकते हैं. इसलिए प्रभारी और अन्य नेताओं को चाहिए कि वो कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनसे संवाद करें उनकी परेशानी पूछे और उनका हौसला बढ़ाएं.

इस तरह की बयानबाजी और गुटबाजी से पार्टी को होगा नुकसान : वहीं, इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि पहले लग रहा था कि पंजाब कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ही गुटबाजी फैला रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश में कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं.

अमरिंदर राजा वडिंग जब राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, तब उनके साथ काम करने वाले कई युवा नेताओं को मैसेज करके रंधावा के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी दिलवाई जा रही है. इस तरह की गुटबाजी और बयानबाजी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. पार्टी हाईकमान को चाहिए कि इस तरह की गुटबाजी पर लगाम लगाए.