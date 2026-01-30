ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस के 4 नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान, लिस्ट हुई जारी, सुनील शर्मा जयपुर शहर अध्यक्ष

जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले संगठन सृजन अभियान के तहत शेष बचे राजस्थान के पांच जिलाध्यक्षों में से चार जिलाध्यक्षों की घोषणा गुरुवार देर रात कर दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं, शेष बचे जिन पांच जिलों में से चार जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है उनमें प्रतापगढ़, जयपुर शहर, झालावाड़ और बारां जिलाध्यक्ष है अब केवल राजसमंद जिलाध्यक्ष की घोषणा ही बाकी है. इस लिहाज से अब अब राजस्थान में 49 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, एक जिलाध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है. प्रतापगढ़ से दिग्विजय सिंह पुरावत, जयपुर शहर सुनील शर्मा, वीरेंद्र सिंह गुर्जर झालावाड़ और हंसराज मीणा को बारां का जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

जयपुर शहर चल रही थी सबसे ज्यादा खींचतान : जयपुर शहर अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा खींचतान चल रही थी. जयपुर शहर अध्यक्ष के लिए निवर्तमान जिलाध्यक्ष आर आर तिवाड़ी, पुष्पेंद्र भारद्वाज और सुनील शर्मा का नाम दौड़ में था. वही संगठन सृजन अभियान के तहत भी करीब एक दर्जन से ज्यादा नाम चल रहे थे लेकिन सुनील शर्मा जिलाध्यक्ष बनने में सफल रहे. सुनील शर्मा के बड़े भाई स्वर्गीय सुरेश शर्मा भी जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं. हालांकि दिलचस्प यह है कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने सुनील शर्मा को जयपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था लेकिन किन्हीं कारणों के कारण उन्होंने पार्टी का टिकट लौटा दिया था. जिसके बाद पार्टी ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनाव मैदान में उतारा था.