Rajasthan Congress : पहली बार विधायकों और प्रत्याशियों को सौंपी BLA-1 की जिम्मेदारी, संभालेंगे बूथ स्तर का मोर्चा
200 बीएलए की जल्द ही प्रदेश स्तरीय बैठक होगी जिसमें उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं पर कैसे नजर रखनी है उसकी जानकारी दी जाएगी.
Published : June 4, 2026 at 11:41 AM IST
जयपुर : विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) में कथित तौर पर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान सहित देश भर में खूब हंगामा किया था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने कई बार SIR में गड़बड़ी के मामले को लेकर सार्वजनिक भी किया था और पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने को भी कहा था. वहीं अब आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने चुनावी प्रक्रियाओं पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी अब पार्टी विधायकों और विधानसभा प्रत्याशियों को दी है.
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मौजूदा विधायकों और विधानसभा प्रत्याशी रहे नेताओं को बूथ लेवल एजेंट वन (बीएलए वन) की जिम्मेदारी दी है. राजस्थान कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब विधायकों और विधानसभा प्रत्याशियों को ही बीएलए वन नियुक्त किया गया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि विधायक और विधानसभा प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, और कहीं न कहीं प्रशासन में भी उनकी पकड़ होती है इसलिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कामकाजों पर वो पैनी नजर रख सकेंगे.
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जल्द होगी बीएलए वन की प्रदेश स्तरीय बैठक : पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट 1 (बीएलए वन) की नियुक्ति हो जाने के बाद सभी 200 बीएलए की जल्द ही प्रदेश स्तरीय बैठक होगी , जिसमें उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता चुनावी प्रक्रियाओं पर किस तरह से नजर रखनी और काम करना है उसकी जानकारी देंगे.
तमाम गतिविधियों पर रखेंगे नजर : प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सचिव ताराचंद सैनी का कहना है कि बीएलए 1 अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम, इलेक्शन ऑफिसर सहित कई अन्य अधिकारियों से समय-समय पर संपर्क करके तालमेल रखेंगे. वहीं विधानसभा क्षेत्र में तैयार होने वाली वोटर लिस्ट पर भी पैनी नजर रखेंगे की कहीं किसी जायज वोटर का नाम तो लिस्ट से नहीं छूट गया. और उन्हें ऐसा प्रतीत होता तो वो तुरंत चुनाव अधिकारी से संपर्क करके उस वोट को जुड़वाने का काम करेंगे.
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ताराचंद सैनी का कहना है कि SIR के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में पूरी तरह से अलर्ट होकर काम किया था. यही वजह है कि विपक्षी दल को ज्यादा गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को संभागवार बूथ लेवल वन एजेंट लगाया गया था. लेकिन अब विधायक और विधानसभा प्रत्याशियों को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया गया है क्योंकि विधायक और विधानसभा प्रत्याशी अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं. प्रशासन के साथ-साथ जनता में भी उनकी अच्छी पकड़ होती है. और वो चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों पर अच्छी तरह से नजर आ सकते हैं इसीलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है.
52000 से ज्यादा बूथों पर भी लगाए थे बीएलए : प्रदेश कांग्रेस ने SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले राजस्थान के सभी 52000 से ज्यादा बूथों पर अपने बीएलए नियुक्त किए थे. जिन्होंने SIR से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों के साथ तालमेल किया था और उनका सहयोग किया था.
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