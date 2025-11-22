ETV Bharat / state

राजस्थान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा, 12 विधायकों को मिली जिम्मेदारी, देखिए पूरी लिस्ट

संगठन सृजन अभियान विवादों में रहा: हालांकि दिलचस्प यह भी है कि संगठन सृजन अभियान विवादों में भी रहा था. जिलाध्यक्षों के नाम पर रायशुमारी के दौरान कई बार अलग-अलग गुटों के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया था. कई जगह हाथपाई की नौबत भी आई थी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए बयान दिया था कि कई बड़े नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पर्यवेक्षकों पर दबाव बना रहे हैं जो ठीक नहीं है इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए.

आठ जिलाध्यक्ष रिपीट: आठ जिलों में पुराने जिलाध्यक्षों को फिर से मौका दिया गया है. भरतपुर से दिनेश सिंह सूपा, बीकानेर ग्रामीण से बिशनाराम सियाग, दौसा से रामजीलाल ओड, जयपुर ग्रामीण पूर्व से गोपाल मीणा, कोटा ग्रामीण से भानुप्रताप सिंह, सीकर से सुनीता गठाला, उदयपुर शहर से फतेह सिंह राठौड़ को रिपीट किया गया है.

जिलाध्यक्षों की सूची में चार अल्पसंख्यक वर्ग से भी जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिन विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, उनमें विकास चौधरी, अर्जुन बामनिया, मनोज मेघवाल, जाकिर हुसैन गैसावत, संजय जाटव, गणेश घोघरा, विद्याधर चौधरी, रीटा चौधरी, गीता बरवड़, घनश्याम मेहर, रुपिंदर सिंह कुन्नर और इंदिरा मीणा का नाम शामिल है. इसके अलावा पूर्व मंत्री रामलाल जाट, रघुवीर मीणा, पूर्व विधायक गोपाल मीणा, राजकुमार जयपाल और इंद्राज गुर्जर को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

जारी लिस्ट के अनुसार 12 मौजूदा विधायकों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं 2 पूर्व मंत्रियों और 3 पूर्व विधायकों को भी मौका दिया गया है. इसके अलावा तीन जिलाध्यक्षों को रिपीट किया गया है. संगठन सृजन अभियान के तहत एक दर्जन विधायकों को जिला अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सियासी हलकों में भी खूब चर्चाएं हैं. हालांकि, पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है. इस लिस्ट में 7 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं

जयपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान के तहत चयनित राजस्थान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने शनिवार रात 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा की, जबकि जयपुर शहर, प्रतापगढ़, राजसमंद और झालावाड़- बारां जिलाध्यक्षों की घोषणा रोक दी गई है.

इन जिलों में विधायकों को बनाया जिलाध्यक्ष

विकास चौधरी- अजमेर ग्रामीण

अर्जुन बामनिया- बांसवाड़ा

मनोज मेघवाल- चुरु

जाकिर हुसैन गैसावत- डीडवाना कुचामन

संजय जाटव- धौलपुर

गणेश घोघरा- डूंगरपुर

विद्याधर चौधरी- जयपुर ग्रामीण पश्चिम

रीटा चौधरी- झुंझुनू

गीता बरवड़- जोधपुर ग्रामीण

घनश्याम मेहर- करौली

रूपिंदर सिंह कुन्नर- गंगानगर

इंदिरा मीणा- सवाईमाधोपुर

इन जिलों में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को मौका

रामलाल जाट- भीलवाड़ा ग्रामीण

रघुवीर मीणा- उदयपुर ग्रामीण

गोपाल मीणा- जयपुर ग्रामीण पूर्व

इंद्राज गुर्जर- कोटपूतली बहरोड

चार जिलों में अल्पसंख्यक वर्ग से जिलाध्यक्ष

सऊद सईदी- टोंक

जाकिर हुसैन गैसावत-डीडवाना कुचामन

अमरदीन फकीर- जैसलमेर

मोहम्मद सलीम नागोरी- फलोदी

इन जिलों में जिलाध्यक्ष रोके: वहीं कुछ जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम रोके गए हैं. विवाद के चलते जयपुर शहर में भी जिलाध्यक्ष घोषणा रोक दी गई है तो वहीं प्रतापगढ़, राजसमंद में भी जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई और झालावाड़-बारां में उपचुनाव के चलते वहां पर अब रायशुमारी का दौर चल रहा है ऐसे में वहां भी जिलाध्यक्ष घोषणा नहीं हो पाई है. नए जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी है.

कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर : कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. जिसमें लक्ष्मण सिंह गोदारा को बाड़मेर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है. बाड़मेर में कांग्रेस में लंबे समय से अल्पसंख्यक समुदाय के जिलाध्यक्ष रहे हैं लेकिन इस बार पार्टी ने ओबीसी वर्ग को बागडोर सौंपी है जबकि बालोतरा में एससी वर्ग से आने बालोतरा जिलाध्यक्ष प्रियंका मेघवाल को अध्यक्ष मनोनीत किया है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओ में खुशी की लहर है. जिला मुख्यालय पर आतिशबाजी करके कार्यकर्ताओ ने एक- दूसरे को मिठाई से मुंह मीठा करके खुशी मनाई.

लक्ष्मणसिंह गोदारा वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के सदस्य हैं और लोकसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वे बायतु विधायक हरीश चौधरी के करीबी माने जाते हैं और ओबीसी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है. पिछली बार उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था लेकिन आरएलपी के उम्मेदाराम बेनीवाल से हार गए थे. गोदारा बायतु विधायक हरीश चौधरी के साथ पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में विधानसभा सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

प्रियंका मेघवाल ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने पर जताया आभार: बाड़मेर पूर्व जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल को बालोतरा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. बालोतरा में प्रियंका मेघवाल को बालोतरा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी और आभार व्यक्त किया गया. उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया.

प्रियंका मेघवाल ने कहा कि यह नियुक्ति न केवल उनकी है बल्कि बालोतरा की हर बेटी और कांग्रेस कार्यकर्ता की है, जिन्होंने संगठन के लिए संघर्ष किया है और लोकतंत्र की रक्षा में योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का विश्वास उन्हें और मजबूत करता है. उन्होंने संगठन के हर कार्यकर्ता को अपना परिवार बताते हुए कहा कि उनका साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. मेघवाल ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता कांग्रेस की न्याय, समानता और जनसेवा की विचारधारा को बालोतरा जिले के कोने-कोने तक पहुंचाना होगा.