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रंधावा का शाह पर पलटवार: बोले- अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे, कांग्रेस की आंधी कैसे रोकेंगे?

जयपुर: राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा पलटवार किया. रंधावा ने राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 'वे खुद को इतना बड़ा नेता नहीं मानते, लेकिन अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे हैं तो कांग्रेस की आंधी को कैसे रोक पाएंगे?' कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक लेने जयपुर आए प्रभारी रंधावा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सोनिया गांधी पर 'वंदे मातरम' के कथित अपमान को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अमित शाह को कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाणपत्र देने के बजाय उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, जिनका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से है.

रंधावा ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और उनसे जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है. देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों पर केंद्रीय गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए. रंधावा ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने देश की आजादी के संघर्ष में अपने खून की कुर्बानी दी है. कांग्रेस को यह बताने के लिए किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं. भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में किसने संघर्ष किया और किसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका इतिहास सबके सामने है.