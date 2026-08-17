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रंधावा का शाह पर पलटवार: बोले- अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे, कांग्रेस की आंधी कैसे रोकेंगे?

उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए गंभीर सवालों पर केंद्रीय गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए.

Randhawa Hits Back Amit Shah
राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 3:17 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा पलटवार किया. रंधावा ने राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 'वे खुद को इतना बड़ा नेता नहीं मानते, लेकिन अमित शाह पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन नहीं रोक पा रहे हैं तो कांग्रेस की आंधी को कैसे रोक पाएंगे?' कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक लेने जयपुर आए प्रभारी रंधावा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा सोनिया गांधी पर 'वंदे मातरम' के कथित अपमान को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अमित शाह को कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाणपत्र देने के बजाय उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, जिनका सीधा संबंध देश की सुरक्षा से है.

रंधावा ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और उनसे जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है. देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवालों पर केंद्रीय गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए. रंधावा ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने देश की आजादी के संघर्ष में अपने खून की कुर्बानी दी है. कांग्रेस को यह बताने के लिए किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं. भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में किसने संघर्ष किया और किसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसका इतिहास सबके सामने है.

कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अलवर में गरजे अमित शाह, बोले- आपसी कलह में उलझी है कांग्रेस, निकाय चुनाव में साफ होगा सूपड़ा

चार सीट जिताने वालों को टिकट: रंधावा ने कहा कि उन्होंने पंजाब में चार सीटें जिताने की जिम्मेदारी लेने वाले नेताओं को टिकट दिए जाने की बात कही थी. कोई नेता यह जिम्मेदारी लेता है कि वह चार उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर लाएगा, तो पार्टी को उसकी क्षमता और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण में विचार करना चाहिए. उन्होंने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके पिता जब पीसीसी अध्यक्ष थे, तब उन्होंने वर्ष 1997 में उन्हें टिकट दिया था. यह कांग्रेस पार्टी का कल्चर है.

पंजाब में जेलों से चल रहा गैंगस्टर नेटवर्क: रंधावा ने पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों का नेटवर्क जेलों के भीतर से संचालित हो रहा है. एफबीआई की चार्जशीट में इसका जिक्र है. असम, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा की जेलों से मोबाइल के जरिए गैंगस्टर गतिविधियां संचालित हो रही हैं. इस नेटवर्क के जरिए नशे के कारोबार, एक्सटॉर्शन और अन्य आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गैंगस्टर और नशे के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

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RANDHAWA HITS BACK AMIT SHAH

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