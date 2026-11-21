कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को मिली बड़ी राहत, स्क्रूटनी फॉर्म की तारीख बढ़ी, अब RPSC ने शुरू किया संवाद कार्यक्रम
बोर्ड ने ऑनलाइन डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी है. पहले यह तिथि 21 नवंबर थी
Published : November 21, 2026 at 8:58 PM IST
जयपुर/अजमेर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत दी है. बोर्ड ने ऑनलाइन डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी है. पहले यह तिथि 21 नवंबर थी. वहीं,राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से सीधे संवाद के लिए संवाद विकल्प शुरू किया है. आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ की पहल पर शुरू हुई इस सुविधा में प्रत्यक्ष मुलाकात कर अभ्यर्थियों की शंका का समाधान किया जाएगा. यह विकल्प कैंडिडेट ग्रीवांस पोर्टल पर उपलब्ध है.
रिजल्ट के बाद शुरू हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर संयुक्त सीधी भर्ती-2026 का परिणाम जारी करते हुए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और श्रेणीवार कटऑफ घोषित की थी. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. दोनों भर्तियों में कुल 3951 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इनमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3629 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 322 पद शामिल हैं. बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब दो गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है.
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अब 24 नवंबर तक भर सकेंगे स्क्रूटनी फॉर्म: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अवधि 12 से 21 नवंबर निर्धारित की गई थी. अब इसी ऑर्डर की कंटिन्यूटी में नई तारीख 24 नवंबर तय की गई है. शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा. इसमें शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी और अन्य जरूरी जानकारियों के संबंध में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे.
हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के अधीन है परिणाम: बोर्ड ने बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के परिणाम को राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. साथ ही आवेदन में गलत जानकारी देने या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने की जानकारी सामने आने पर अभ्यर्थी को किसी भी समय चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है. अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.
संवाद के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन : राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि कैंडिडेट ग्रीवांस पोर्टल के भीतर संवाद का विकल्प उपलब्ध कराया गया है. विगत कई समय से अभ्यर्थियों की समस्याओं और भ्रम के निवारण के लिए प्रत्यक्ष संवाद का मर्यादित और नियंत्रित स्वरूप तैयार करने पर काम चल रहा था, जिसको शनिवार से शुरू कर दिया गया है. संवाद के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र लिए जाएंगे, जिनमें अभ्यर्थी अपनी समस्या का विस्तार से विवरण दे सकेंगे. प्राप्त आवेदनों और समस्याओं के आकलन के बाद संबंधित अभ्यर्थियों के समूह को संवाद कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा. प्रत्येक माह में दो बार निश्चित अवधि के बाद यह संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा. संवाद कार्यक्रम एक नियंत्रित और मर्यादित व्यवस्था के तहत संचालित होगा, जिसमें गोपनीय विषयों को शामिल नहीं किया जाएगा.
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आयोग सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में होगा समाधान : आशुतोष गुप्ता ने बताया कि संवाद कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. निर्धारित नियमों और मर्यादाओं के भीतर रहकर अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना जाएगा. साथ ही उनका नियमानुसार निवारण किया जाएगा. गुप्ता ने बताया कि प्रत्यक्ष संवाद से अभ्यर्थियों के भ्रम दूर होंगे. साथ ही शिकायतों का त्वरित समाधान भी होगा. आयोग के प्रति अभ्यर्थियों का विश्वास बढ़ेगा.
सदस्यों ने लिया एडवांस्ड इंटरव्यू टेक्निक्स का प्रशिक्षण : आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने बताया कि पूर्व में भी आयोग की कार्यप्रणाली के संवर्धन और प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न सुधारात्मक नवाचार प्रक्रियाओं में किए गए हैं. इसके अतिरिक्त विभिन्न आयोगों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को आयोग में समाहित किया गया है. जिसके क्रम में साक्षात्कार प्रक्रिया संचालन में वैज्ञानिक पद्धति और क्षमता आकलन के मानकों में राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के उद्देश्य से आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद के प्रतिष्ठित एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में 16 और 17 नवंबर, 2026 को आयोजित एडवांस्ड इंटरव्यू टेक्निक्स विषयक दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोग के सदस्य प्रो. अयूब खान, डॉ. सुशील कुमार बिस्सु और हेमंत प्रियदर्शी शामिल रहे. यह प्रशिक्षण भी साक्षात्कार प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीकों, मूल्यांकन प्रणालियों और दक्षता को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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