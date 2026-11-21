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कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को मिली बड़ी राहत, स्क्रूटनी फॉर्म की तारीख बढ़ी, अब RPSC ने शुरू किया संवाद कार्यक्रम

RPSC ने शुरू किया संवाद कार्यक्रम ( ETV Bharat Ajmer )

जयपुर/अजमेर : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत दी है. बोर्ड ने ऑनलाइन डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी है. पहले यह तिथि 21 नवंबर थी. वहीं,राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से सीधे संवाद के लिए संवाद विकल्प शुरू किया है. आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ की पहल पर शुरू हुई इस सुविधा में प्रत्यक्ष मुलाकात कर अभ्यर्थियों की शंका का समाधान किया जाएगा. यह विकल्प कैंडिडेट ग्रीवांस पोर्टल पर उपलब्ध है.

रिजल्ट के बाद शुरू हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीनियर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर संयुक्त सीधी भर्ती-2026 का परिणाम जारी करते हुए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और श्रेणीवार कटऑफ घोषित की थी. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. दोनों भर्तियों में कुल 3951 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इनमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3629 और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 322 पद शामिल हैं. बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब दो गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया है.