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उच्च शिक्षा में 3540 पदों पर होगी 'शिक्षावीर' की भर्ती, 5 मई से आवेदन, युवा बेरोजगार में आक्रोश

हालांकि युवा बेरोजगारों को राज्य सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा.

Temporary recruitments for 3,540 posts to be conducted in colleges.
कॉलेजों में 3540 पदों पर होगी अस्थायी भर्तियां (ETV Bharat Jaipur (Representative Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 7:15 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कॉलेज शिक्षा सोसायटी (Raj-CES) की ओर से टीचिंग एसोसिएट पद पर संविदा भर्ती की जा रही है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया. 32 विषयों में 3540 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. पात्र अभ्यर्थी 5 मई से 3 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हालांकि युवा बेरोजगारों ने इस भर्ती को शिक्षावीर बताते हुए विरोध किया.

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की. ये नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 5 साल के लिए होगी. इसके बाद कार्य मूल्यांकन के आधार पर संविदा अवधि को अधिकतम 3 साल बढ़ाया जा सकेगा. युवा बेरोजगारों को राज्य सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा. राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व शोध छात्र प्रतिनिधि और विद्या संबल योजना के तहत कॉलेजों में पढ़ा चुके डॉ. राम सिंह सामोता ने राज्य सरकार के इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की स्थिति अब बदतर होती जा रही है. असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे स्थायी पद लगभग खत्म कर दिए गए हैं. उनकी जगह अब संविदा आधारित टीचिंग एसोसिएट की भर्ती निकाली जा रही है. इसे उन्होंने 'शिक्षावीर' करार दिया. सामोता ने बताया कि ये भर्ती 5 साल के लिए होगी. इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 28 हजार 850 रुपए मासिक वेतन मिलेगा.

पढ़ें: राजसेस कॉलेजों में ढांचा तैयार, स्टाफ का संकट बरकरार...नियमित भर्ती और राजकीय कॉलेज में तब्दील करने की मांग तेज

सामोता ने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ यदि विद्या संबल योजना में कार्यरत शिक्षक, नेट-सेट और पीएचडी धारक बेरोजगार युवा एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते हैं, तो भविष्य में इसे लेकर पछताना पड़ेगा. उन्होंने सभी से एक मंच पर आकर बड़े स्तर पर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने की अपील करते हुए कहा कि आज नहीं लड़े तो इतिहास में कायर कहलाएंगे.

टीचिंग एसोसिएट के विषयवार पद: कुल 3540 पदों में से कम्प्यूटर विज्ञान 58, चित्रकला 36, अर्थशास्त्र 121, अंग्रेजी 314, भूगोल 365, हिन्दी 393, इतिहास 355, गृह विज्ञान 104, राजनीति विज्ञान 339, लोक प्रशासन 74, संस्कृत 150, समाज शास्त्र 185, उर्दू 32, वनस्पति शास्त्र 85, रसायन शास्त्र 103, गणित 90, भौतिक शास्त्र 85, प्राणी शास्त्र 95, एबीएसटी 30, व्यावसायिक प्रशासन 30, ईएएफएम 30, विधि 33, उद्यान विज्ञान 44, कृषि अभियान्त्रिकी 43, कृषि अर्थशास्त्र 43, कृषि विस्तार एवं संचार 44, शस्य विज्ञान 43, पशु विज्ञान 43, कीट विज्ञान 43, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन 43, पादप रोग विज्ञान 43 एवं मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन 44.

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5 मई से 3 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन: उधर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि अभ्यर्थी SSO पोर्टल के माध्यम से 5 मई से 3 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन पत्र भरते समय सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. गलत जानकारी देने या गलती पाए जाने पर आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है. टीचिंग एसोसिएट पदों के लिए परीक्षा संभावित रूप से अगस्त-सितंबर 2026 में ली जाएगी. परीक्षा CBT (कंप्यूटर आधारित), टैबलेट आधारित (TBT) या OMR आधारित हो सकती है. परीक्षा एक से ज्यादा चरणों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी.

नियमितीकरण का अधिकार नहीं: उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियुक्ति स्थायी नहीं मानी जाएगी.नियमितीकरण का अधिकार नहीं होगा. संस्था को पद बढ़ाने, घटाने या भर्ती निरस्त करने का अधिकार रहेगा. अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज सत्यापन के समय पेश करने होंगे. गलत जानकारी, दस्तावेजों में गड़बड़ी या तथ्य छिपाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है. राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर भी है,लेकिन संविदा नियुक्ति होने के चलते युवाओं में आक्रोश भी है.

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OUTRAGE AMONG UNEMPLOYED YOUTH
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