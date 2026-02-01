ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान को समर्पित : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

तेज विकास दर और ऐतिहासिक सुधारों का प्रतिबिंब : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट यह दर्शाता है कि देश 7 प्रतिशत की विकास दर के साथ 'पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह बजट न केवल आर्थिक स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसर भी प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को समर्पित इस बजट में रोजगार, कौशल विकास और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलेंगे और वे देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि यह बजट युवा, महिला, किसान, गरीब, वंचित और आम आदमी के सशक्तिकरण को समर्पित है और तेज आर्थिक विकास और 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को मजबूती प्रदान करता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है. यह बजट देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है. इस बजट के माध्यम से राजस्थान को भी विकास की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ा गया है, जिससे राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी.

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 को देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला बताया. सीएम भजनलाल ने वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ के साथ मुख्यमंत्री निवास पर बजट को सुना. बजट पेश होने के बाद सीएम ने बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है.

महिला सशक्तिकरण को मिली नई ताकत : मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. 'शी मार्ट' की घोषणा और हर जिले में एक बालिका छात्रावास की व्यवस्था महिलाओं और बालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम है. इससे शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता और यह बजट उसी दिशा में ठोस पहल करता है.

पढ़ें. बजट 2026-27 : छात्र, युवा और महिलाओं पर फोकस, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर रोजगार सृजन की कवायद

स्वास्थ्य और उद्योग को भी बढ़ावा : मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी. इसके साथ ही छोटे-बड़े उद्योगों, उत्पादकों, कारीगरों और श्रमिकों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. इससे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को और मजबूती मिलेगी.

पढ़ें. आम बजट को विशेषज्ञों ने सराहा, बोले-विश्व की तीसरी बड़ी इकोनामी बनाने में यह बजट महत्वपूर्ण

राजस्थान को मिलेगा विशेष लाभ : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की गई है. केंद्रीय बजट में 40 हजार करोड़ रुपए के 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' की शुरुआत से राजस्थान को बड़ा लाभ मिलेगा. इसी तरह डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज सेक्टर को दिए गए इंसेंटिव से राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और सोलर और माइनिंग सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी. इन योजनाओं से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

पढ़ें. केंद्रीय बजट 2026: पूर्व सीएम राजे बोलीं, हर जन के सपनों को पंख लगाने वाला बजट, सांसद सीपी ने कहा- भारत को मजबूती मिलेगी

ग्रामीण और पशुपालकों के हित में बजट : मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वी बी-जी राम जी योजना' में मनरेगा की तुलना में बजट आवंटन को 86 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 95 हजार 692 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे राजस्थान को अतिरिक्त राशि मिलेगी. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है. बजट में दी गई लोन लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम से पशुपालकों को बड़ा लाभ मिलेगा और यह क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा. भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय का संतुलित दस्तावेज है. युवा, महिला, किसान और गरीब वर्ग को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट राजस्थान सहित पूरे देश के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा.