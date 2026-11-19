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सीएम भजनलाल ने दिल्ली में अमित शाह और सीआर पाटिल से मुलाकात की, कानून व्यवस्था एवं जल परियोजनाओं पर हुई चर्चा

सीएम ने अमित शाह से मुलाकात की ( फोटो सोर्स- सोशल मीडिया (@BhajanlalBjp) )

नई दिल्ली/जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम भजनलाल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात कर राज्य में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं और जनहित से जुड़ें विभिन्न विषयों पर चर्चा की.