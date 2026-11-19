सीएम भजनलाल ने दिल्ली में अमित शाह और सीआर पाटिल से मुलाकात की, कानून व्यवस्था एवं जल परियोजनाओं पर हुई चर्चा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह व जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिलकर विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की.
Published : November 19, 2026 at 7:27 AM IST
नई दिल्ली/जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे. इस दौरान सीएम भजनलाल ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात कर राज्य में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं और जनहित से जुड़ें विभिन्न विषयों पर चर्चा की.
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राज्य के समग्र विकास को नई गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभिन्न अन्य विषयों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री के सतत सहयोग से राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है.
आज नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राजस्थान के समग्र विकास को नई गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा हुई। आदरणीय गृह मंत्री जी के सतत सहयोग से राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को निरंतर संबल मिल रहा है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 18, 2026
इसे भी पढ़ें: राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में निवेश की मियाद तय, 3 माह में भूखंड आवंटन और 6 महीने में शुरू करनी होगी इंडस्ट्री
इससे पहले मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात के दौरान प्रदेश के जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रगतिरत विभिन्न जल परियोजनाओं, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर संवाद किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से जल के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है.
आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री @CRPaatil जी से भेंट की। इस अवसर पर राजस्थान की जल आत्मनिर्भरता के लिए प्रदेश में प्रगतिरत विभिन्न जल परियोजनाओं, पेयजल उपलब्धता एवं सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से इन परियोजनाओं को गति देते हुए हमारी सरकार राजस्थान में जल उपलब्धता बढ़ाने और प्रदेश को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 18, 2026
केन्द्रीय कृषि मंत्री की माताजी के निधन पर व्यक्त की संवेदनाएं: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी के निधन पर नई दिल्ली स्थित उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.
माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की पूजनीय माताजी के निधन उपरांत आज दिल्ली में उनके आवास पर भेंट कर संवेदनाएं व्यक्त कीं। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। ॐ शांति! @ChouhanShivraj https://t.co/s3h7qrUHHR— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) November 18, 2026
इसे भी पढ़ें: भजनलाल सरकार के 3 साल पूरे होने पर 18 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम, एग्रीटेक मीट, नारी शक्ति सम्मेलन और रोजगार मेले होंगे खास