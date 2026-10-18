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जयपुर: सीएम भजनलाल शर्मा ने किया 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ, महिला सुरक्षा होगी और मजबूत

100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि में प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आज रविवार को 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का आगाज किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात कालिका यूनिट को थानों में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई की तरह ही यात्रा भत्ता मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी का परिणाम है कि 2023 की तुलना में 2026 में महिला उत्पीड़न के मामलों में 48 फीसदी की कमी आई है. इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर के महापौर सुनील कोठारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और प्रमुख सचिव गृह भास्कर ए. सावंत भी मौजूद रहे.

महिला सुरक्षा के लिए अपराधियों पर लगाम जरूरी: उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि उनके सम्मान, स्वतंत्रता और समान अवसरों से जुड़ी है. महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी भय के शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें, इसके लिए जरूरी है कि वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें. उन्होंने घोषणा की कि थानों में तैनात स्टाफ की तरह ही कालिका टीम को भी यात्रा भत्ता दिया जाएगा. असामाजिक तत्वों पर कानून का अंकुश लगाना तथा महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना भी बेहद जरूरी है.