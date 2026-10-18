जयपुर: सीएम भजनलाल शर्मा ने किया 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ, महिला सुरक्षा होगी और मजबूत
राजस्थान में महिला उत्पीड़न के मामलों में 48% की कमी, मुख्यमंत्री ने कालिका यूनिट को दी नई जिम्मेदारी.
Published : October 18, 2026 at 4:09 PM IST
जयपुर: शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि में प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आज रविवार को 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का आगाज किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए कार्यक्रम में 100 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात कालिका यूनिट को थानों में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई की तरह ही यात्रा भत्ता मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी का परिणाम है कि 2023 की तुलना में 2026 में महिला उत्पीड़न के मामलों में 48 फीसदी की कमी आई है. इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर के महापौर सुनील कोठारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और प्रमुख सचिव गृह भास्कर ए. सावंत भी मौजूद रहे.
महिला सुरक्षा के लिए अपराधियों पर लगाम जरूरी: उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि उनके सम्मान, स्वतंत्रता और समान अवसरों से जुड़ी है. महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी भय के शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें, इसके लिए जरूरी है कि वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें. उन्होंने घोषणा की कि थानों में तैनात स्टाफ की तरह ही कालिका टीम को भी यात्रा भत्ता दिया जाएगा. असामाजिक तत्वों पर कानून का अंकुश लगाना तथा महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना भी बेहद जरूरी है.
इसे भी पढ़ें- जयपुर में मनचलों को सबक सिखा रही 'कालिका' पेट्रोलिंग यूनिट, 1500 को भेजा हवालात
47 हजार मनचलों पर एक्शन: सीएम ने कालिका यूनिट के कामकाज की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेशभर में लगभग 47 हजार असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. करीब 50 लाख महिलाओं को कानूनी जानकारी देकर जागरूक किया गया है, जबकि 18 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है और 16.70 लाख महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है. कालिका यूनिट की भूमिका केवल ड्यूटी तक सीमित नहीं है, बल्कि आप महिलाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य का माध्यम भी हैं. किसी भी बालिका को परेशानी हो, कोई महिला असुरक्षित महसूस करे अथवा किसी स्थान पर छेड़छाड़ की घटना हो, तो आपकी संवेदनशीलता उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है.
महिला उत्पीड़न के मामलों में आई कमी: सीएम बोले कि प्रदेश सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए 65 एंटी रोमियो एस्कॉर्ट तैनात हैं. महिला हेल्पलाइन 1090 पर तीन साल में 28 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया है. करीब 22 हजार सुरक्षा सखियाँ तैयार की गई हैं. अभय कमांड और नियंत्रण केंद्र द्वारा 12,500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं. साल 2023 की तुलना में 2026 में महिला अत्याचार के प्रकरणों में लगभग 48 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है. महिला अत्याचार के मामलों में अनुसंधान में लगने वाला औसत समय भी घटकर 48 दिन रह गया है.
इसे भी पढ़ें- अलवर में कालिका यूनिट ने मनचलों की कसी कमर, 70 से अधिक कार्रवाई को दिया अंजाम
निजता और गरिमा का रखा जाए ध्यान: उन्होंने कालिका यूनिट की महिला सिपाहियों से संवाद करते हुए कहा कि अगर कोई बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है या बाजार जाती है, तो वह सुरक्षित रहनी चाहिए. कार्यस्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित तथा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए. महिलाओं से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए. उनकी निजता और गरिमा का ध्यान रखा जाए तथा उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए. हर टीम अपने कार्यों की नियमित समीक्षा करे और सकारात्मक परिणामों पर ध्यान दे.
सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर: सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा में सामुदायिक पुलिसिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है. इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग से हमने 2 लाख 60 हजार से अधिक सदस्यों को जोड़ा है. इनमें करीब 84 हजार से अधिक युवा और 29 हजार ग्राम रक्षक भी शामिल हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि इन सभी को शामिल करते हुए दो महीने में एक बार थाने में बैठक होनी चाहिए और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे अपराध पर लगाम लगेगी और अपराधियों की पहचान आसान होगी.
महिलाओं-बेटियों की सुरक्षा होगी मजबूत: वहीं, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि नवरात्रि के मौके पर आज यह एक बेहद अहम दिन है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हमारी बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करेंगी. महिला सीएलजी सदस्यों का गठन भी एक ऐतिहासिक कार्य है. महिलाओं का हमारे समाज में बहुत ऊंचा दर्जा है. वैदिक काल से ही महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा जाता है. महिला को मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाता है. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की मुस्तैदी के कारण अब महिलाएँ बिना किसी भय के रात को भी बाहर निकल पा रही हैं.
इसे भी पढ़ें- छात्राओं की शिकायत पर पुलिस की कालिका यूनिट का एक्शन, हुक्का बार पर छापा, 4 युवक हिरासत में