NAVRATRI 2026: सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने किया कन्या पूजन, बोले- हर बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा-बीकानेर की स्थापना मां करणी के आशीर्वाद से हुई है
Published : October 19, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:26 PM IST
जयपुर/बीकानेर: शारदीय नवरात्र में इस बार दुर्गाष्टमी और महानवमी एक ही दिन मनाई गई. सुबह से ही घरों और मंदिरों में माता रानी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना हुई. मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ कन्या पूजन किया. जयपुर के राधा गोविंद कॉलोनी में पिछले 27 वर्षों से अनूठी परंपरा निभाई जा रही है. नवरात्र के पहले दिन से 51 आसनों पर अखंड रामायण पाठ शुरू होता है, जिसमें 50 से अधिक परिवार 9 दिन तक पाठ करते हैं. वहीं, बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अपने निवास पर कन्या पूजन कर बालिकाओं का आशीर्वाद लिया. मेघवाल ने कहा कि बीकानेर की स्थापना मां करणी के आशीर्वाद से हुई है और जूनागढ़ किले की नींव भी मां करणी के हाथों रखे जाने की मान्यता है.
एक ही दिन हुई महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा: तिथियों की गणना के कारण इस बार दुर्गाष्टमी और महानवमी का पूजन एक ही दिन 19 अक्टूबर को किया गया. ज्योतिषविद् योगेश पारीक ने बताया-अष्टमी तिथि सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रही, इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो गई. इसी संयोग से श्रद्धालुओं ने एक ही दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी और नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना की. मान्यता है कि महागौरी शांति और सुख-समृद्धि का प्रतीक हैं, जबकि सिद्धिदात्री का अर्थ ही सिद्धियों को देने वाली है. इस अवसर पर भक्तों ने दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए.
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सीएम भजनलाल ने राजराजेश्वरी मंदिर में की पूजा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की और कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बेटियां शक्ति और स्नेह का पावन स्वरूप हैं. प्रदेश की हर बेटी को सशक्त, स्वावलंबी और सुरक्षित बनाना सरकार का संकल्प है. उन्होंने मां भवानी से प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.
51 आसनों पर हो रहा अखंड रामायण पाठ: जयपुर के सीकर रोड स्थित राधा गोविंद कॉलोनी में प्रभु श्रीराम के दरबार में पिछले 27 वर्षों से अनूठी परंपरा निभाई जा रही है. यहां नवरात्र के पहले दिन से 51 आसनों पर अखंड श्रीरामचरितमानस पाठ प्रारंभ होता है, जिसमें 50 से अधिक परिवार 9 दिन तक निर्धारित समय पर पाठ करते हैं और महानवमी पर सभी श्रद्धालु एक साथ बैठकर संगीतमय सामूहिक पाठ करते हैं.
1999 में 4-5 लोगों से हुई थी शुरुआत: मंडल अध्यक्ष हेमंत सैनी ने बताया कि श्रीराम सुंदरकांड मंडल ढेहर के बालाजी की ओर से महाआरती के साथ नौ दिवसीय पाठ की शुरुआत होती है. इस परंपरा की शुरुआत 1999 में 4-5 लोगों से हुई थी, जो आज सैकड़ों लोगों तक पहुंच गई है. आयोजकों के अनुसार इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ना और एकजुटता का संदेश देना है
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केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने किया कन्या पूजन: केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर स्थित निवास पर कन्या पूजन किया. उन्होंने विधि-विधान से पूजा कर कन्याओं का आशीर्वाद लिया और सुख-समृद्धि की कामना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में कन्या को देवी स्वरूप माना गया है और कन्या पूजन नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है.
मां करणी के आशीर्वाद से हुई बीकानेर की स्थापना: कन्या पूजन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बीकानेर की धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि बीकानेर की स्थापना मां करणी के आशीर्वाद से हुई है और जूनागढ़ किले की नींव भी मां करणी के हाथों रखे जाने की मान्यता है. बीकानेर की सांस्कृतिक पहचान में मां करणी का विशेष स्थान है और देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में वर्षभर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. नवरात्र में यह आस्था और अधिक दिखाई देती है.
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