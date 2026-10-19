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NAVRATRI 2026: सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने किया कन्या पूजन, बोले- हर बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प

सीएम और केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने किया कन्या पूजन ( ETV Bharat Bikaner / Jaipur )

जयपुर/बीकानेर: शारदीय नवरात्र में इस बार दुर्गाष्टमी और महानवमी एक ही दिन मनाई गई. सुबह से ही घरों और मंदिरों में माता रानी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना हुई. मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ कन्या पूजन किया. जयपुर के राधा गोविंद कॉलोनी में पिछले 27 वर्षों से अनूठी परंपरा निभाई जा रही है. नवरात्र के पहले दिन से 51 आसनों पर अखंड रामायण पाठ शुरू होता है, जिसमें 50 से अधिक परिवार 9 दिन तक पाठ करते हैं. वहीं, बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने अपने निवास पर कन्या पूजन कर बालिकाओं का आशीर्वाद लिया. मेघवाल ने कहा कि बीकानेर की स्थापना मां करणी के आशीर्वाद से हुई है और जूनागढ़ किले की नींव भी मां करणी के हाथों रखे जाने की मान्यता है.

एक ही दिन हुई महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा: तिथियों की गणना के कारण इस बार दुर्गाष्टमी और महानवमी का पूजन एक ही दिन 19 अक्टूबर को किया गया. ज्योतिषविद् योगेश पारीक ने बताया-अष्टमी तिथि सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रही, इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो गई. इसी संयोग से श्रद्धालुओं ने एक ही दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी और नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना की. मान्यता है कि महागौरी शांति और सुख-समृद्धि का प्रतीक हैं, जबकि सिद्धिदात्री का अर्थ ही सिद्धियों को देने वाली है. इस अवसर पर भक्तों ने दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए.