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सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा, परिवार के साथ किया गंगा स्नान

सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा ( PHOTO- ETV Bharat )

जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने मुख्यमंत्री को पटका पहनाकर स्वागत किया (PHOTO-ETV Bharat)

इस दौरान जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने मुख्यमंत्री को पटका पहनाकर स्वागत किया. उनका यह दौरा पूरी तरह निजी था और उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी. उन्होंने गंगा स्नान के पश्चात नारायण शिला मंदिर में भी पूजा अर्चना की. खास बात है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी इस मंदिर में आते रहते हैं.

हरिद्वार: सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम को अपने परिवार के साथ निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर के जरिए हरिद्वार पहुंचे. उनके हरिद्वार पहुंचने पर गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी जिला हरिद्वार के जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा समेत कई पदाधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत स्वागत किया.

हेलीपैड से सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डामकोठी के समीप गंगा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी और अन्य सदस्यों के साथ मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. गंगा स्नान के बाद उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की. सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, जिसके मद्देनजर प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था लागू की गई थी.

गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत (PHOTO-ETV Bharat)

गंगा स्नान के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा स्टेट गेस्ट हाउस डामकोठी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की. हालांकि उनका यह दौरा पूरी तरह निजी रहा और उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी. दूरी बनाए रखते हुए कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दिया. शाम को गंगा स्नान और गंगा पूजन करने के बाद वो डामकोठी से रवाना हो गए. इसके बाद उन्होंने पौराणिक नारायण शिला मंदिर में भी पूजा पूजा अर्चना की.

जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि,

सोमवती अमावस्या के इस पवित्र अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड की कुंभ नगरी हरिद्वार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत और अभिनंदन करना भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात है.

-आशुतोष शर्मा, हरिद्वार जिलाध्यक्ष, भाजपा-

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