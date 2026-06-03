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टिहरी सड़क हादसा : CM भजनलाल और राज्यपाल बागडे ने जताया शोक, दिए सहायता के निर्देश

टिहरी सड़क हादसे में राजस्थान के नागरिकों की मौत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने प्रभावित परिवारों को सहायता के निर्देश दिए.

CM भजनलाल और राज्यपाल बागडे
CM भजनलाल और राज्यपाल बागडे (File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
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जयपुर : उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में राजस्थान के 4 नागरिकों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया.

टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लेकर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी. हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अनेक यात्री घायल हुए हैं. दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कुछ लोगों के लापता होने की भी सूचना है, जिनकी तलाश जारी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में सवार कई यात्री राजस्थान के निवासी थे.

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सीएम पुष्कर धामी से की बात : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर वार्ता कर दुर्घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और उत्तराखंड प्रशासन के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जाए. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की. साथ ही, उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और लापता लोगों के सुरक्षित मिलने की भी प्रार्थना की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है और राजस्थान सरकार इस संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है. आवश्यक सहायता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भी टिहरी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया. उन्होंने मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. राज्यपाल ने हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है.

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टिहरी गढ़वाल में सड़क हादसा
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टिहरी हादसे में राजस्थानी की मौत
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