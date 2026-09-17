पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले- बोर्ड बनाने के लिए पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग कर रही भाजपा
PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
Published : September 17, 2026 at 10:37 AM IST
जयपुर : प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम आने के बाद अब बोर्ड बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस जोड़-तोड़ के राजनीति में जुट गए हैं. इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं. डोटासरा ने कहा कि जहां कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद ठहरे हुए वहां पुलिस और प्रशासन के जरिए उन्हें परेशान करने, डराने धमकाने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
डोटासरा ने बुधवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर आरोप लगाया कि सत्ता में बैठी भाजपा सरकार किसी तरह से अधिक से अधिक बोर्ड बनाने के प्रयास में जुटी है और इसके लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है. डोटासरा ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही है कि पुलिस अधिकारियों को एक ही काम पर लगाया गया है कि किसी भी तरह निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ लाया जाए और कांग्रेस के लोगों को तोड़ा जाए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कैंप में पहुंचाया जाए. इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है.
सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सदेश 👇 pic.twitter.com/4yjnCi8X2r— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) September 16, 2026
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गलत परंपरा डाल रहे हैं मुख्यमंत्री : डोटासरा ने कहा कि सरकारें पहले भी रही हैं आगे भी रहेंगी, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि वे स्थाई नहीं है जो परंपरा डाल रहे हैं वो गलत है. डोटासरा ने पुलिस महानिदेशक से भी इस मामले में दखल देने की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया कि आईजी एसपी पर दबाव डाल रहे हैं और एसपी एसएचओ पर दबाव डाल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा के बोर्ड बनाएं और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करो. पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है न कि किसी राजनीतिक दल के पक्ष में बोर्ड गठन में भूमिका निभाना है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि जयपुर आईजी सीकर, अलवर, झुंझुनू में पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है. समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा. ढाई साल के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा आप अपनी जवाब देही से नहीं बच सकते हैं.
कार्यकर्ताओं से अपील, पुलिस का मुकाबला करो : डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी अपील करते हुए कहा कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है इनसे मुकाबला कीजिए और मुंहतोड़ जवाब दीजिए, पूरा कांग्रेस नेतृत्व आपके साथ खड़ा हुआ है. निडरता के साथ पुलिस के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि यह तुम्हारा काम नहीं है. जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुना है और जनप्रतिनिधि अपने मत का प्रयोग करना भली-भांति जानते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता निडरता के साथ पुलिस का मुकाबला करें और मजबूती से खड़े हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करें.
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