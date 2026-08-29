नगरीय निकाय चुनाव: मतदान की तारीखों पर सवाल, ज्योतिषाचार्य बोले- शुभ कार्यों के लिए ठीक नहीं हैं दोनों तारीखें
ज्योतिषीय मतानुसार विवाह, गृह प्रवेश और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अमावस्या और कृष्ण पक्ष की तिथियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती.
Published : August 29, 2026 at 5:49 PM IST
जयपुर: प्रदेश में 9 और 11 सितंबर को नगर निकायों के लिए मतदान होगा. इस बीच चुनाव की तारीखों को लेकर ज्योतिषीय दृष्किोण के आधार पर सवाल उठे हैं. संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री ने 11 सितंबर को होने वाले मतदान को शुभ मुहूर्त की दृष्टि से अनुकूल नहीं बताया है. उन्होंने कहा कि 11 को भाद्रपद अमावस्या और 9 को त्रयोदशी-चतुर्दशी है, जो शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती. अमावस्या पर बड़े निर्णय का असर निकायों की कार्यप्रणाली पर पड़ सकता है.
ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री का कहना है कि चुनाव की तारीख उम्मीदवारों के साथ-साथ सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है. मतदान के जरिए मतदाता निकायों की नई सरकार का चयन करते हैं और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण एवं शुभ फैसला माना जाता है. ऐसे में मतदान के लिए अमावस्या की तिथि का चयन ज्योतिषीय दृष्टि से अनुकूल नहीं माना जा सकता. उन्होंने कहा कि दीपावली पर होने वाले लक्ष्मी पूजन को छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर अमावस्या को कई शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता.
एकादशी के बाद घटती जाती हैं चंद्रमा की कलाएं : शास्त्री ने कहा कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं लगातार क्षीण होती जाती हैं. एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस्या आती है. इस काल को क्षीण होती ऊर्जा और बढ़ते अंधकार से जोड़ा जाता है. विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथियों को मांगलिक और नए कार्यों के लिए कम अनुकूल माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं में अमावस्या का संबंध पितृ कार्यों और आध्यात्मिक साधना से भी जोड़ा जाता है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्यों की शुरुआत के लिए इन तिथियों को सामान्यतः प्राथमिकता नहीं दी जाती.
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सरकार के सामने आ सकती हैं विरोधाभासी परिस्थितियां : ज्योतिषाचार्य ने आशंका जताई कि अमावस्या के दिन मतदान होने से इसके परिणामों का प्रभाव निकायों की कार्यप्रणाली पर भी पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद चुने जाने वाले वार्ड पार्षदों के सामने संघर्ष का दौर रह सकता है और कुछ निकायों में आपसी मतभेद एवं विरोधाभासी परिस्थितियां उभर सकती हैं. उन्होंने कहा कि तिथियों के प्रभाव को देखते हुए कुछ निकायों पर एक ही पक्ष के बीच मनमुटाव, वैर-विरोध और वैमनस्य जैसी स्थितियां सामने आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. इसका असर सरकार, जनप्रतिनिधियों और समाज तीनों पर पड़ सकता है.
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'तिथि अच्छी नहीं, परिणाम भी अनुकूल नहीं रहने की आशंका' : ज्योतिषाचार्य ने कहा कि उनकी दृष्टि से 9 सितंबर और 11 सितंबर दोनों ही मतदान प्रक्रिया के लिहाज से अच्छे मुहूर्त नहीं हैं. 9 सितंबर को चतुर्दशी के प्रयोग होंगे और 11 सितंबर को अमावस्या है. ऐसे में मतदान के लिए तय ये समय सरकार के लिए भी बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा कि जब किसी बड़े फैसले की शुरुआत ही अशुभ मानी जाने वाली तिथि में होती है तो उसके परिणाम भी पूरी तरह शुभ रहने की संभावना कम मानी जाती है. उनके अनुसार इस बार निकाय चुनाव में जीतकर आने वाले वार्ड पार्षदों को आगे चलकर संघर्ष और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है.