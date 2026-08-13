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Ajmer Division : 52 निकायों में 8 एससी, 10 ओबीसी और 34 अनारक्षित सीटें, अजमेर-भीलवाड़ा नगर निगम में महिला होगी मेयर

अजमेर संभाग में लॉटरी के बाद निकायों में आरक्षित और अनारक्षित सीटों की स्थिति स्पष्ठ हो गई है.

Ajmer Municipal Election
अजमेर नगर निगम (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 3:33 PM IST

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अजमेर: नगर निकायों की लॉटरी गुरुवार को जारी हो गई है. अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा और टोंक जिले की लॉटरी के बाद निकायों में आरक्षित और अनारक्षित सीटों की स्थिति स्पष्ठ हो गई है. अजमेर संभाग की 52 निकायों में 8 एससी, 10 ओबीसी और 34 सीटें अनारक्षित हैं.

अजमेर में एससी वर्ग के लिए यह आठ सीटें :

  • एससी वर्ग के लिए पुष्कर, टांटोटी, दूनी, मेड़ता रोड, देवली, पिपलू और खाटू खुर्द है. वहीं, एससी महिला के लिए दूनी, मेड़ता रोड और बोरायडा है.
  • ओबीसी वर्ग के लिए नागौर, नावां, सरवाड़, रियाबड़ी, हमीरगढ़, जायल, डीडवाना, बासनी और जैतारण है. ओबीसी महिला वर्ग के लिए लाडनूं, नावां, जायल है.
  • अनारक्षित महिला के लिए अजमेर नगर निगम है. जबकि भीलवाड़ा नगर निगम में सामान्य महिला की सीट है.

इन निकायों में अनारक्षित सीटें : किशनगढ़, ब्यावर, शाहपुरा, कुचामन सिटी, टोंक, नसीराबाद, पीसांगन, टांटोटी, आसीन्द, बनेड़ा, बीगोद, बिजौलिया (महिला), गंगापुर (महिला), गुलाबपुरा (महिला) मांडलगढ़ (महिला), हमीरगढ़, डेगाना, जायल (महिला), कुचेरा, मेड़ता सिटी (महिला), मारवाड़ मुडवा, डिग्गी अनारक्षित, लांबा हरि सिंह (महिला), मालपुरा, निवाई, पीपलू, टोडारायसिंह, उनियारा, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर (महिला) है.

पढ़ें : प्रदेश के 309 नगरीय निकाय प्रमुखों की निकली लॉटरी, 4 नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित, 6 में महिला महापौर होगी

अजमेर में फिर से महिला होगी मेयर : अजमेर नगर निगम में फिर से महिला मेयर बनेगी. पिछली बार एसएसी महिला वर्ग से ब्रज लता हाडा मेयर बनी थी. इस बार निकाय चुनाव के लिए निकाली गई लॉटरी में अजमेर नगर निगम के मेयर पद की स्थिति भी स्पष्ट हो गई है. इस बार किसी भी वर्ग से कोई महिला मेयर बन सकती है. नगर निगम की सीट को सामान्य महिला अनारक्षित सीट रखा गया है.

अजमेर में निकायों की स्थिति : अजमेर सामान्य अनारक्षित महिला , केकड़ी (अनारक्षित), पुष्कर नगर परिषद एसएसी, सरवाड़ नगर पालिका (ओबीसी), सांवर नगर पालिका (अनारक्षित), नसीराबाद नगर पालिका (अनारक्षित), टांटोटी नगर पालिका (अनारक्षित), पीसांगन (अनारक्षित), किशनगढ़ नगर परिषद (अनारक्षित) है. इनमें सांवर, पीसांगन और टांटोटी नई निकाय बनी है.

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