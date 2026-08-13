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प्रदेश के 309 नगरीय निकाय प्रमुखों की निकली लॉटरी, 4 नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित, 6 में महिला महापौर होगी

स्कूल के दो छोटे बच्चो ने लॉटरी निकाली. आरक्षण की स्थिति के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटेंगे.

lottery for urban body heads
309 नगरीय निकाय प्रमुखों की निकली लॉटरी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 2:18 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 4:18 PM IST

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जयपुरः प्रदेश के 309 शहरी निकाय प्रमुखों की लॉटरी गुरुवार को निकाली गई. आरक्षण के बाद अब प्रदेश के प्रमुख नगर निगमों में भी मेयर पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम में मेयर का पद अनारक्षित रखा गया है. वहीं, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, पाली भरतपुर में महिला महापौर का रास्ता साफ हुआ है.

प्रदेश के कुल 309 शहरी निकायों में आरक्षण की श्रेणीवार स्थिति में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 50 पद आरक्षित किए गए हैं. इनमें 16 पद SC महिला के लिए होंगे. इसी तरह अनुसूचित जनजाति (ST) के 11 पद आरक्षित हैं, जिनमें 3 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के हिस्से में 60 पद आए हैं. इनमें 21 पद OBC महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. वहीं, सबसे ज्यादा 188 पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं. अनारक्षित श्रेणी के 188 पदों में से 62 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.

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सियासी तस्वीर साफः आरक्षण की लॉटरी के बाद अब निकाय चुनाव की सियासी तस्वीर भी बदलने लगी है. लंबे समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे संभावित दावेदार अब अपने-अपने निकाय में आरक्षण की स्थिति के हिसाब से रणनीति बनाने में जुटेंगे. खास तौर पर मेयर पदों के आरक्षण का असर राजनीतिक दलों की टिकट रणनीति पर भी पड़ेगा.

स्कूली बच्चों ने लॉटरी निकालीः UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी स्वायत्त शासन विभाग पहुंचे. इस दौरान स्कूल के दो छोटे बच्चो ने लॉटरी निकाली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे बड़े नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित रहने से इन शहरों में सामान्य वर्ग के संभावित दावेदारों के बीच मुकाबला तेज होने की संभावना है. वहीं, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और कोटा, पाली, भरतपुर महिला महापौर बनने के कारण राजनीतिक दलों को महिला दावेदारों पर फोकस करना होगा. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है.

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स्कूली बच्चों ने लॉटरी निकाली.. (ETV Bharat Jaipur)

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10 नगर निगमों में 6 महिला महापौर, 60 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित, यहां देखे लिस्ट : राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर महापौर पदों के आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो गई है. प्रदेश के 10 नगर निगमों में इस बार 6 निगमों में महिला महापौर चुनी जाएंगी. यानी कुल महापौर पदों में 60 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे. आरक्षण की लॉटरी के बाद अब निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं. महिला आरक्षण के तहत कोटा नगर निगम का महापौर पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

वहीं, भरतपुर, पाली, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर नगर निगम में सामान्य महिला के लिए महापौर पद आरक्षित रहेगा. ऐसे में इन छह नगर निगमों में इस बार महिला उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा. महापौर पदों के आरक्षण को लेकर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि महिलाएं जिम्मेदारी मिलने पर बेहतर तरीके से काम करेंगी और नगरीय निकायों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

17 अगस्त को जिलेवार निकलेगी लॉटरी : खर्रा ने बताया कि राज्य के नगर निकायों के वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया संबंधित लॉटरी जिले के जिला कलेक्टर की ओर से 17 अगस्त को निकाली जाएगी. लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 अगस्त को स्वायत्त शासन निदेशालय की ओर से इसका परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण के बाद आरक्षण से संबंधित पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा. विभाग की ओर से 18 अगस्त की रात या 19 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण संबंधी विवरण सौंपे जाने की संभावना है और इसके बाद फिर चुनावी कार्यक्रम तय होगा.

संभागवार स्थिति :

  • अजमेर संभाग: 52 निकाय, SC के 8 पद, इनमें 3 महिला; OBC के 10 पद, इनमें 3 महिला; 34 अनारक्षित, इनमें 11 महिला.
  • भरतपुर संभाग: 32 निकाय, SC के 9 पद, इनमें 3 महिला; ST का 1 पद; OBC के 6 पद, इनमें 2 महिला; 16 अनारक्षित, इनमें 5 महिला.
  • बीकानेर संभाग: 37 निकाय, SC के 5 पद, इनमें 2 महिला; OBC के 7 पद, इनमें 2 महिला; 25 अनारक्षित, इनमें 8 महिला.
  • कोटा संभाग: 28 निकाय, SC के 4 पद, इनमें 1 महिला; OBC के 5 पद, इनमें 2 महिला; 19 अनारक्षित, इनमें 6 महिला.
  • जोधपुर संभाग: 41 निकाय, SC के 10 पद, इनमें 3 महिला; OBC के 8 पद, इनमें 3 महिला; 23 अनारक्षित, इनमें 8 महिला.
  • जयपुर संभाग: 91 निकायों के साथ सबसे बड़ा संभाग। SC के 13 पद, इनमें 4 महिला; ST के 6 पद, इनमें 2 महिला; OBC के 19 पद, इनमें 6 महिला; 53 अनारक्षित, इनमें 18 महिला.
  • उदयपुर संभाग: 28 निकाय, SC का 1 पद; ST के 4 पद, इनमें 1 महिला; OBC के 5 पद, इनमें 2 महिला; 18 अनारक्षित, इनमें 6 महिला.
  • कुल मिलाकर: 309 निकायों में SC के 50 पद (16 महिला), ST के 11 पद (3 महिला), OBC के 60 पद (21 महिला) और 188 अनारक्षित पद (62 महिला) हैं.
Last Updated : August 13, 2026 at 4:18 PM IST

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