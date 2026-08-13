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Civic Panchayat Election : सामान्य महिला जिला प्रमुख, सामान्य वर्ग महापौर सीट से बदला बीकानेर का चुनावी समीकरण

सामान्य वर्ग की सीट ने बढ़ाई दावेदारों की सक्रियता : महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद कई नेताओं और संभावित प्रत्याशियों की उम्मीदें बढ़ी हैं. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ अब दोनों दलों में वार्ड स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों के चयन, जातीय एवं सामाजिक समीकरणों और संगठनात्मक ताकत को लेकर मंथन शुरू होगा. महापौर चुनाव में केवल पार्टी का टिकट ही निर्णायक नहीं होगा, बल्कि प्रत्याशी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, पकड़ और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच स्वीकार्यता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

अब महापौर की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद भाजपा के साथ कांग्रेस में भी संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है. भाजपा जहां अपने पुराने प्रभाव को बरकरार रखते हुए एक बार फिर नगर निगम में बोर्ड बनाने की रणनीति बनाएगी. वहीं, कांग्रेस इस बार शहर की सरकार में वापसी के लिए मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की कोशिश करेगी.

नगर निगम में भाजपा का दबदबा : बीकानेर नगर निगम की राजनीति में भाजपा का प्रभाव लंबे समय से देखने को मिलता रहा है. नगर परिषद के दौर से लेकर नगर निगम बनने तक भाजपा का बोर्ड कई बार सत्ता में रहा है. हालांकि, एक चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदले और कांग्रेस को भी शहर की सरकार बनाने का अवसर मिला, लेकिन कुल मिलाकर भाजपा का नगर निकाय की राजनीति में दबदबा रहा है.

पार्टी जिला परिषद के साथ पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुट सकती है. सामान्य महिला सीट होने के बाद अब भाजपा को ऐसा महिला चेहरा तलाशना होगा, जो संगठन के साथ-साथ स्थानीय समीकरणों में भी मजबूत हो. दूसरी ओर कांग्रेस अपने पारंपरिक प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश करेगी. पार्टी के सामने जिला परिषद में अपना वर्चस्व बरकरार रखने के साथ नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने की चुनौती होगी.

जिला परिषद कांग्रेस का गढ़ : बीकानेर जिला परिषद की राजनीति की बात करें तो यहां लंबे समय से कांग्रेस का प्रभाव रहा है. जिला प्रमुख के पद पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और भाजपा के लिए जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल करना अब तक चुनौती बना हुआ है. यही वजह है कि इस बार भाजपा पंचायत राज चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ने की तैयारी में है. भाजपा की कोशिश है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मिले राजनीतिक समर्थन को पंचायत राज संस्थाओं तक पहुंचाया जाए.

डबल इंजन से ट्रिपल इंजन बनाने की कोशिश : भाजपा प्रदेश और केंद्र में सत्ता में होने का लाभ पंचायत राज संस्थाओं में भी लेने की रणनीति पर काम कर रही है. वहीं, कांग्रेस भी स्थानीय स्तर पर अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को फिर से मजबूत करने के लिए संगठन को सक्रिय करने में जुटी है. ऐसे में जिला परिषद और नगर निगम दोनों के चुनावों में मुकाबला रोचक होने के आसार हैं.

दोनों दलों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे चुनाव : बीकानेर जिले में पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल माने जा रहे हैं. दोनों दल अपने-अपने राजनीतिक प्रदर्शन को मजबूत करने के साथ उन क्षेत्रों में बढ़त हासिल करना चाहते हैं, जहां पिछले चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी थी.

जिला प्रमुख पद के सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को महिला नेताओं में मजबूत और जिताऊ चेहरे की तलाश करनी होगी. वहीं, नगर निगम महापौर की सीट सामान्य वर्ग के लिए आने से लंबे समय से चुनावी तैयारियों में जुटे सामान्य वर्ग के कई दावेदारों के लिए रास्ता खुल गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के भीतर टिकट को लेकर खींचतान और लॉबिंग तेज होने की संभावना है.

बीकानेर: पंचायत राज एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बीकानेर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. गुरुवार को जिला प्रमुख और निकाय प्रमुख के पदों के लिए हुई आरक्षण लॉटरी के बाद जिले की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं. लॉटरी में बीकानेर जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है, जबकि बीकानेर नगर निगम महापौर का पद सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित हुआ है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में संभावित दावेदारों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और नेताओं ने अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है.

संभाग में आरक्षण की तस्वीर : बीकानेर संभाग के अन्य जिलों की बात करें तो चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जिला प्रमुख का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है. वहीं, बीकानेर में भी जिला प्रमुख पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से संभाग की पंचायत राज राजनीति में महिला नेतृत्व को महत्वपूर्ण अवसर मिला है.

अब टिकट पर टिकी निगाहें : आरक्षण की लॉटरी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल दोनों प्रमुख दलों में टिकट वितरण को लेकर रहेगा. बीकानेर जिला प्रमुख पद के लिए सामान्य महिला सीट होने के कारण दोनों पार्टियों को महिला नेताओं में मजबूत दावेदार तलाशने होंगे. वहीं, महापौर पद सामान्य वर्ग के लिए होने से संभावित दावेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना है. आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों की बैठकों, दावेदारों की सक्रियता और संगठनात्मक स्तर पर होने वाली कवायद से चुनावी तस्वीर और स्पष्ट होगी. फिलहाल, लॉटरी ने बीकानेर के पंचायत राज और नगर निगम चुनावों का सियासी मंच तैयार कर दिया है और अब नजरें इस बात पर हैं कि कौन से चेहरे मैदान में उतरते हैं और कौन सा दल इन दोनों महत्वपूर्ण कुर्सियों पर अपना कब्जा जमाने में सफल होता है.

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बीकानेर संभाग में 8 निकायों में महिलाओं का आरक्षण : आरक्षण लॉटरी में बीकानेर संभाग के 8 नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई हैं. इनमें बिदासर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, रतन नगर, संगरिया, सादुलशहर, हनुमानगढ़ और छापर शामिल हैं. इन निकायों में अब महिला दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद राजनीतिक दल भी महिला उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन शुरू करेंगे. स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और सामाजिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए इन निकायों में टिकट वितरण दोनों प्रमुख दलों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

लगाएंगे पूरी ताकत, दोनों दलों ने जीत के लिए किया दावा : पंचायत राज और निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने अपने-अपने स्तर पर चुनावी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है. दोनों ही प्रमुख दल बीकानेर में जिला प्रमुख से लेकर नगर निगम की सत्ता तक अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं. नेताओं के बयानों से साफ है कि आने वाले चुनाव में मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है.

कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. उनका दावा है कि कांग्रेस एक बार फिर जिला प्रमुख की सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी और पुराने इतिहास को दोहराएगी. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और कार्यकर्ता पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार हैं. पार्टी जनता के बीच सरकार की नीतियों और स्थानीय मुद्दों को लेकर जाएगी.

वहीं, कांग्रेस शहर अध्यक्ष मदन मेघवाल ने निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज से आमजन निराश है और इस नाराजगी का लाभ कांग्रेस को मिलेगा. मेघवाल का कहना था कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता के समर्थन से शहर की सरकार पर कांग्रेस का कब्जा होगा. उन्होंने संगठन के स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और वार्ड स्तर तक चुनावी तैयारियां मजबूत करने की बात कही.

दूसरी ओर भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक पारीक ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि बीकानेर नगर निगम लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि इस बार भी नगर निगम में भाजपा का बोर्ड पूर्ण बहुमत के साथ बनेगा. पारीक ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय हैं और सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे. उन्होंने कांग्रेस के सत्ता में आने के दावे को महज राजनीतिक ख्याल करार देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी.

वहीं, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया जिला परिषद चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा पहली बार जिला परिषद में कमल खिलाएगी और कांग्रेस को कड़ी शिकस्त देगी. पंचारिया के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का संगठन लगातार मजबूत हुआ है और कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह है. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जिला परिषद में सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ताकत झोंक देगी.

कुल मिलाकर आरक्षण की प्रक्रिया के साथ ही बीकानेर में चुनावी माहौल गरमाने लगा है. कांग्रेस जहां अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने और प्रदेश सरकार के प्रति कथित नाराजगी को भुनाने की तैयारी में है. वहीं, भाजपा नगर निगम में अपना गढ़ बचाने के साथ जिला परिषद में पहली बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरने का दावा कर रही है. अब असली मुकाबला टिकट वितरण, प्रत्याशियों के चयन और वार्ड व पंचायत स्तर पर संगठन की सक्रियता के साथ दिखाई देगा. वहीं, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र आचार्य का कहना था कि दोनों ही दलों की रणनीति और टिकट बंटवारे के बाद उपजने वाले असंतोष पर नियंत्रण कर पाना भी जीत के लिए एक पैमाना होगा साथ ही बड़े नेताओं की पसंद नापसंद और अंदरखाने की फूट पर काफी कुछ निर्भर होगा.