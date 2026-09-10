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Nikay Chunav 2026 : दूसरे चरण में 6 नगर निगम सहित 147 निकायों में कल होगा मतदान

राजस्थान निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा.

Rajasthan Municipal Body Elections
राजस्थान नगर निकाय चुनाव (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 7:21 PM IST

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जयपुर: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को होगा. दूसरे चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाएं शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण में 11 सितंबर को समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है. 14 सितंबर को मतगणना होगी. नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग का फोकस दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर है. पहले चरण में प्रदेश में करीब 76.41 प्रतिशत मतदान हुआ. अब आयोग ने दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत को 86 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

मतदान प्रतिशत को 86 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि पहले चरण के अनुभव के आधार पर दूसरे चरण की तैयारियां की गई हैं. जिला कलेक्टरों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और बड़े शहरों में मतदान बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन से सामूहिक रूप से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

राजेश्वर सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में 147 नगर निकायों में मतदान होगा, जिसमें 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाएं शामिल हैं. 4,774 वार्डों में 9,758 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे. दूसरे चरण में 18,266 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. इनके लिए 87 लाख 60 हजार 884 मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. 147 में से 107 पुराने नगर निकाय हैं, जहां पिछले चुनाव में औसत मतदान करीब 68% रहा था. आयोग को उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा.

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आयोग का प्रयास है कि पहले चरण के 76.41 प्रतिशत मतदान से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण में 86 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य हासिल किया जाए. इसके लिए शुक्रवार को मतदान शुरू होने से पहले तक प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय रखा जाएगा. राजेश्वर सिंह के मुताबिक मतदान दलों का प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया गया है. राज्य और जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान अधिकारियों को चुनाव कानून, नियम और प्रक्रियाओं की जानकारी दी है. वहीं, SVEEP के तहत स्कूल-कॉलेजों के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के विद्यार्थियों ने निबंध, आशुभाषण, रैली, वृक्षारोपण, दीपदान और रंगोली जैसी गतिविधियों के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था.

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान निर्वाचन आयोग (State Election Commission)

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सुरक्षा की माकूल व्यवस्था : राजेश्वर सिंह ने बताया कि दूसरे चरण में करीब 700 संवेदनशील और 3,500 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए हैं, जहां पर विषय सुरक्षा के व्यवस्था की है. संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए 4,000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं. हर मतदान केंद्र पर एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए मतदान के लिए 54,533 का जाब्ता तैनात किया है, जिसमें 40,202 पुलिसकर्मी और 10,532 होमगार्ड तैनात रहेंगे. इसके साथ 701 एक्साइज पुलिसकर्मी और 4,500 RAC रिजर्व फोर्स की तैनाती भी की गई है. EVM की सुरक्षा के लिए 1,500 EVM गार्ड, 529 सुपरवाइजिंग ऑफिसर के साथ 2,116 का जाब्ता और आईजी स्तर पर 1,350 रिजर्व फोर्स उपलब्ध रहेगी.

नगर निकाय चुनाव: दूसरे चरण में 'मिशन 86%' :

  • पहले चरण के 76.41% मतदान के बाद आयोग का 86% मतदान का लक्ष्य.
  • शुक्रवार को 147 नगर निकायों में होगा दूसरे चरण का मतदान.
  • 54,533 के जाब्ते के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम.
  • करीब 700 संवेदनशील और 3,500 क्रिटिकल बूथ चिन्हित.
  • मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन से लेकर SVEEP तक विशेष अभियान.
  • विजय जुलूस पर रोक. 14 सितंबर को पुलिस-मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी मतगणना.
  • दूसरे चरण में 147 नगर निकायों में होगा मतदान.
  • 4,774 वार्डों में 9,758 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट.
  • 87 लाख 60 हजार 884 मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल.
  • दूसरे चरण में 18,266 उम्मीदवार चुनाव मैदान में.
  • 147 में से 107 पुराने नगर निकाय, जहां पिछले चुनाव में औसत मतदान करीब 68% रहा.
  • इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाना बड़ी चुनौती.

6 नगर निगम : अजमेर, कोटा, जयपुर, पाली, उदयपुर और जोधपुर.

20 नगर परिषद : किशनगढ़, पुष्कर, टोंक, बहरोड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सरदारशहर, गंगापुर सिटी, निंबाहेड़ा, राजसमंद, मकराना, हिंडौन सिटी, दौसा, डीग, फलौदी, सलूंबर, सीकर, सिरोही, लालसोट और बालोतरा.

121 नगर पालिका : जिपिलानी, चिड़ावा, मण्ड्रेला, विद्याविहार, सूरजगढ़, सिंघाना, बुहाना, मण्डावा, बिसाऊ, मलसीसर, मुण्डावर, कोटकासिम, टपुकड़ा, पोकरण, चौहटन, धौरीमन्ना, सिवाना, सिंणधरी, बाप, कठूमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविन्दगढ़-रामबास, बर्डोदामेव, रामगढ़-शेखावाटी, लोसल, धोंद, मेड़तासिटी, रियांबाड़ी, मेड़तारोड़, डेगाना, मालपुरा, टोडारायसिंह, डिग्गी, लाम्बाहरिसिंहपुरा, जैतारण, रायपुर, आसींद, गुलाबपुरा, कानोड, मावली, परतापुरगढ़ी, कुशलगढ़, बड़ी सादड़ी, आकोला, कपासन, देवगढ़ और भीम नगरपालिकाओं में चुनाव होंगे.

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इसी तरह छोटी सादड़ी, धरियावाद, सागवाड़ा, भीनमाल, सांचौर, बाली, खुडाला-फालना, सादड़ी, सुमेरपुर, तख्तगढ़, पिण्डवाड़ा, माउण्ट आबू, सार्दुलशहर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर, गोलूवाला, पीलीबंगा, तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर, बीदासर, वैर, बयाना, नदबई, उच्चैन, गंगापुर, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, माण्डलगढ़, बिजोलिया, नीमराना, मांढण, बर्जेद, खाजूवाला, नौखा, देशनोक, लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़, नापासर, खाटू खुर्द, परबतरसर, नॉवा, टोडाभीम, सूरौठ, लवाण, मण्डावरी, रामगढ़ पचवारा, कुम्हेर, बृजनगर, किशनगढ़बास, बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा, वजीरपुर, बामणवास, छबड़ा, मांगरोल, अटरू, लाखेरी, कापरेन, नैनवा, हिण्डौली, खानपुर, अकलेरा, मनोहरथाना और पिड़ावा के नाम शामिल हैं.

TAGGED:

MUNICIPAL BODY ELECTIONS
NIKAY CHUNAV 2026
RAJASTHAN LOCAL BODY ELECTION
14 सितंबर को मतगणना
RAJASTHAN CIVIC ELECTION 2026

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