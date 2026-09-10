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Nikay Chunav 2026 : कांग्रेस विधायक अमीन कागजी बोले, 'बंटोगे तो कटोगे'...अब दी ये सफाई

सभा को संबोधित करते हुए अमीन कागजी ( Source : Social Media )

जयपुर: प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में अब सियासी वार-पलटवार के साथ बयानों की गर्मी भी बढ़ती जा रही है. भाजपा नेताओं के बाद अब कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसने जयपुर की सियासत में हलचल मचा दी है. किशनपोल से कांग्रेस विधायक कागजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे सभा के दौरान कहते सुनाई दे रहे हैं कि भटको मत, बंटो मत...अगर बंट गए तो कट जाओगे, कट जाओगे तो बंट जाओगे. हालांकि, उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है. कागजी के इस बयान को भाजपा नेताओं के नारे से जोड़कर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि कांग्रेस विधायक ने यह बयान बुधवार को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 109 में कांग्रेस प्रत्याशी अयूब खान के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान दिया. यह वार्ड अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र बताया जाता है. ऐसे में कागजी के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है. बागियों के खिलाफ मुखर : किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 109 की सभा में अमीन कागजी ने बुधवार को जनसभा के दौरान कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को निशाने पर लिया.

उन्होंने कहा कि टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है. उनकी मजबूरी है कि वे एक वार्ड से चार लोगों को टिकट नहीं दे सकते. कागजी ने कहा कि जिनके बाप-दादा 50 साल से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस को वोट करते रहे हैं, आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये लोग पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं. पढ़ें : जयपुर में मुख्यमंत्री के रोड शो को डोटासरा ने बताया फ्लॉप, बोले, 'सरकारी संसाधनों का हो रहा दुरुपयोग' कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो लोग आज भटककर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वे चुनाव के बाद वापस कांग्रेस के पास ही आएंगे. ऐसे में मतदाताओं को चुनाव में समझदारी से फैसला लेने की जरूरत है.