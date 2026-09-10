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Nikay Chunav 2026 : कांग्रेस विधायक अमीन कागजी बोले, 'बंटोगे तो कटोगे'...अब दी ये सफाई

किशनपोल के वार्ड 109 में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा के दौरान विधायक कागजी बोले- बंटो मत, अगर बंट गए तो कट जाओगे.

Congress MLA Amin Kagzi
सभा को संबोधित करते हुए अमीन कागजी (Source : Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 3:02 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में अब सियासी वार-पलटवार के साथ बयानों की गर्मी भी बढ़ती जा रही है. भाजपा नेताओं के बाद अब कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसने जयपुर की सियासत में हलचल मचा दी है. किशनपोल से कांग्रेस विधायक कागजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे सभा के दौरान कहते सुनाई दे रहे हैं कि भटको मत, बंटो मत...अगर बंट गए तो कट जाओगे, कट जाओगे तो बंट जाओगे. हालांकि, उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है.

कागजी के इस बयान को भाजपा नेताओं के नारे से जोड़कर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि कांग्रेस विधायक ने यह बयान बुधवार को किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 109 में कांग्रेस प्रत्याशी अयूब खान के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान दिया. यह वार्ड अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र बताया जाता है. ऐसे में कागजी के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है.

बागियों के खिलाफ मुखर : किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 109 की सभा में अमीन कागजी ने बुधवार को जनसभा के दौरान कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को निशाने पर लिया.
उन्होंने कहा कि टिकट एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है. उनकी मजबूरी है कि वे एक वार्ड से चार लोगों को टिकट नहीं दे सकते. कागजी ने कहा कि जिनके बाप-दादा 50 साल से कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस को वोट करते रहे हैं, आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये लोग पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं.

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कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो लोग आज भटककर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वे चुनाव के बाद वापस कांग्रेस के पास ही आएंगे. ऐसे में मतदाताओं को चुनाव में समझदारी से फैसला लेने की जरूरत है.

भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य को भी लिया निशाने पर : अमीन कागजी ने अपने भाषण में हवा महल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य का नाम लेकर भी निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि एक बाबा आर. आर. तिवाड़ी को 600 से 700 वोटों से हराकर विधायक बन गया, आज उसने पूरे जयपुर में सत्यनाश कर रखा है. क्या आप ये चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो.

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दोपहर 2 बजे उठने वाले वार्ड का भला नहीं कर सकते : कांग्रेस विधायक ने बागी प्रत्याशियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग दोपहर दो-दो बजे सोकर उठते हैं, वे वार्ड का भला नहीं कर सकते. उन्होंने अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हॉस्पिटल, कॉलेज और सामुदायिक केंद्र जैसे कई काम उनके प्रयासों से हुए हैं. कागजी ने दावा किया कि दो साल बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस के ही पार्षद विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. इसके बाद कागजी ने अपने भाषण के अंत में मतदाताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि भटको मत, बंटो मत, अगर बंट गए तो कट जाओगे, कट जाओगे तो बंट जाओगे.

बयान पर अमीन कागजी की सफाई : वहीं, अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने कहा- मेरे बयान का गलत मतलब न निकाला जाए. मैंने केवल अल्पसंख्यक मतदाताओं से यह कहा था कि निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट देकर अपना वोट बेकार ना करें. कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देंं, ताकि आपके क्षेत्र में विकास हो सके.
यह किसी दूसरे समुदाय या वर्गों के लिए नहीं था.

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