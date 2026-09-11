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Jaipur Nagar Nigam : मतदान का समय खत्म होने बाद भी इस वार्ड में 150 से ज्यादा डाले गए वोट, टोकन की अपनाई प्रक्रिया

समय समाप्त होने के बाद मतदाताओं को मतदान केंद्र से बाहर नहीं किया गया, बल्कि उनकी मतदान प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था की गई.

Jaipur Nagar Nigam
मतदान समय के बाद भी कतार में लग रहे मतदाता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 8:10 PM IST

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Updated : September 11, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार को चल रहा मतदान शाम 6 बजे निर्धारित समय के साथ समाप्त हो गया. मतदान का समय पूरा होते ही मतदान केंद्रों के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए. हालांकि, मतदान केंद्र के अंदर मौजूद कतार में खड़े मतदाताओं को वोट डालने का अवसर दिया गया. इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से टोकन की विशेष व्यवस्था की गई.

आमेर के वार्ड 148 में 150 से ज्यादा मतदाता ने तय समय बाद डाले वोट : आमेर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 148 के भाग संख्या 6 और 7 में मतदान का निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी करीब 150 से ज्यादा मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते रहे. समय समाप्त होने के बाद इन मतदाताओं को मतदान केंद्र से बाहर नहीं किया गया, बल्कि उनकी मतदान प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था की गई है. निर्वाचन आयोग की टीम ने कतार में खड़े सभी मतदाताओं को टोकन जारी किए. इन्हीं टोकन की निर्धारित संख्या के आधार पर मतदाताओं को एक-एक कर मतदान के लिए बुलाया गया और करीब शाम 7 बजे तक ये प्रकिया चलती रही.

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मुख्य द्वार बंद होने के बाद जारी किए गए टोकन : मतदान का समय खत्म होने के बाद मतदान केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है, ताकि निर्धारित समय के बाद कोई नया मतदाता मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश न कर सके. हालांकि, पहले से कतार में मौजूद मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक मतदान जारी रहा. कतार में खड़े मतदाताओं को टोकन मिलने के बाद मतदान करने को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई. इस दौरान निर्वाचन आयोग की टीम पूरी प्रक्रिया की निगरानी करती रही.

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लगातार लगी रही कतार : एक मतदाता ने बताया कि वे सुबह से तीन बार मतदान केंद्र आए, लेकिन हर बार लंबी कतार मिली, फिर आखिर में यहां रुक कर काफी इंतजार करने के बाद वोट डालने की बारी आई. उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर कुल पांच पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से भाग संख्या 7 में लगातार सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली. मतदाताओं के मुताबिक यहां एक व्यक्ति का नंबर आने में करीब एक से डेढ़ घंटे तक का समय लगा. उन्होंने भाग संख्या 7 में मतदान प्रक्रिया धीमी गति से चलने का भी आरोप लगाया. यही वजह रही कि शाम 6 बजे मतदान का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी बड़ी संख्या में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते रहे.

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मतदान केंद्र के अंदर बांटे गए टोकन (ETV Bharat Jaipur)

हर चुनाव में बनती है ऐसी स्थिति : एक अन्य मतदाता ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग हर चुनाव में इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है. मतदाता के अनुसार, पहले भी निर्वाचन आयोग की टीम को सुझाव दिया गया था कि एक मतदान केंद्र पर करीब 700 मतदाताओं की क्षमता के हिसाब से व्यवस्था की जाए, लेकिन इस बार भी यहां इससे करीब दोगुनी संख्या में मतदाताओं का सेंटर बना दिया गया. मतदाताओं ने सुझाव दिया कि भविष्य में यहां दो अलग-अलग ईवीएम की व्यवस्था की जाए, ताकि महिला और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग व्यवस्था हो सके और मतदान प्रक्रिया में लगने वाला समय कम किया जा सके.

Last Updated : September 11, 2026 at 8:17 PM IST

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