ETV Bharat / state

जयपुर में 150 वार्ड के चुनाव: 551 संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पार्षद विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ( ETV Bharat File Photo )