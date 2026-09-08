Nikay Chunav 2026: पहले चरण का मतदान कल, 4 नगर निगम समेत 162 निकायों में होगा मतदान
पहले चरण के मतदान की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जसवंत सिंह की रिपोर्ट...
Published : September 8, 2026 at 9:04 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं. 9 सितंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा. 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव कराए जा रहे हैं. पहले चरण में 4 नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगर पालिकाओं, यानी कुल 162 नगरीय निकायों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों की रवानगी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ईवीएम की उपलब्धता तक सभी तैयारियां पूरी कर ली है. पहले चरण के मतदान और उसकी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने ईटीवी भारत से खास बात की और बताया कि मतदान दलों की अंतिम ट्रेनिंग और रवानगी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी और गार्ड की व्यवस्था रहेगी. संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. उन्होंने मतदाताओं से आवाहन किया कि वह मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचें. भयमुक्त वातावरण में मतदान होगा.
700 संवेदनशील, 3500 के करीब क्रिटिकल बूथ : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि करीब 700 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और लगभग 3500 बूथों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है. संवेदनशील बूथों की पहचान पुलिस-प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जहां जातीय, सामुदायिक तनाव या किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका है. वहीं, पूर्व में हुई घटनाओं, असामान्य रूप से अधिक मतदान अथवा किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में अत्यधिक मतदान जैसे मानकों के आधार पर बूथों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है.
इन बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियां, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और जिला पुलिस अधीक्षक चुनाव व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे. उन्होंने कहा कि कहीं पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर विशेष व्यवस्था भी की गई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा.
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15 से 20 फीसदी ईवीएम रिजर्व : आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि ईवीएम में किसी तरह की तकनीकी खराबी आने पर मतदान प्रभावित नहीं हो, इसके लिए आयोग ने करीब 15 से 20 प्रतिशत ईवीएम रिजर्व रखी हैं. किसी मशीन में खराबी आने पर उसे तत्काल रिप्लेस करने की व्यवस्था रहेगी. ईवीएम उपलब्ध कराने वाली कंपनी की ओर से भी तकनीकी कर्मचारियों और मैनेजरों की तैनाती की गई है.
उन्होंने बताया कि पहले चरण में शामिल 162 नगरीय निकायों के मतदाता अपने-अपने वार्ड के प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे. मतदान केंद्रों की जानकारी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है. मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकेंगे. आयोग ने मतदाताओं से मतदान केंद्र पर समय से पहुंचने और मतदान प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है.
मतदान के लिए क्या जरूरी ? : नगर निकाय चुनाव में मतदान के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है. केवल वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र होने से मतदान का अधिकार नहीं मिलता. मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए मतदाता को वोटर आईडी सहित निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य कोई एक पहचान दस्तावेज साथ रखना होगा. इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, मनरेगा कार्ड, पेंशन दस्तावेज सहित अन्य निर्धारित पहचान पत्र शामिल हैं.
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राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतदाता मतदान से पहले मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित मतदान केंद्र की जानकारी जरूर जांच लें. मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन के बाद ही मतदाता को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी. इसलिए मतदाता पहचान पत्र के साथ समय पर मतदान केंद्र पहुंचें और सूची में नाम की पुष्टि पहले ही कर लें.
मान्य 11 वैकल्पिक दस्तावेज :
- आधार कार्ड.
- मनरेगा कार्ड.
- बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक.
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड.
- ड्राइविंग लाइसेंस.
- पैन कार्ड.
- भारतीय पासपोर्ट.
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज.
- केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र.
- सांसद या विधायक को जारी सरकारी पहचान पत्र.
- UDID कार्ड यानी दिव्यांगजन पहचान पत्र.
पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर खास फोकस : इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक युवा मतदाताओं की संख्या है. 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के करीब 21.30 लाख मतदाता हैं, जबकि 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग में करीब 36.60 लाख मतदाता हैं. यानी 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में करीब 58 लाख मतदाता हैं. राजेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया.
स्वीप गतिविधियों के तहत कॉलेजों में वाद-विवाद, निबंध, भाषण, रंगोली, पोस्टर, मतदाता जागरूकता रैलियों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया. इसका असर केवल युवा मतदाताओं तक सीमित नहीं रहा. युवा खुद मतदान के लिए जागरूक हुए और अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
प्रदेश इस बार :
- राजस्थान के 309 नगर निकायों में करीब 1.40 करोड़ मतदाता.
- 18 से 25 साल के मतदाता करीब 14.7 फीसदी.
- 18 से 25 साल के करीब 20.6 लाख युवा मतदाता नगर निकाय चुनाव में अहम भूमिका में.
- 26 से 35 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 25.4 फीसदी, यानी करीब 35.6 लाख मतदाता.
- 18 से 29 साल के Gen Z वोटर्स की संख्या करीब 35 लाख लाख के करीब.
- कुल शहरी मतदाताओं में 18 से 29 साल के Gen Z वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी.
- करीब 35 से 36 लाख Gen Z वोटर्स निकाय चुनाव के नतीजों में निर्णायक भूमिका में.
वन स्टेट, वन इलेक्शन के तहत एक साथ चुनाव : राजस्थान में पहली बार प्रदेश की 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने एक साथ चुनाव कराने को बड़ी चुनौती बताया, लेकिन साथ ही कहा कि इससे समय और संसाधनों की बचत होगी. शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, प्रशासन और पुलिस से सहयोग की अपेक्षा की गई है.
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जाति-धर्म से ऊपर उठकर वोट करने की अपील : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मतदाताओं से अपील की कि वे जाति और धर्म की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर मतदान करें. उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और चरित्र को ध्यान में रखकर वोट देना चाहिए. ऐसे जिम्मेदार प्रतिनिधि चुने जाएंगे तो स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा और शहरों का नागरिक वातावरण सुधरेगा. राजेश्वर सिंह ने मतदान के लिए अपना संदेश भी दोहराया कि पहले मतदान, फिर जलपान. आयोग की अपील है कि मतदाता सुबह सबसे पहले मतदान करें और उसके बाद ही अपने दूसरे काम शुरू करें.
4 नगर निगम : बीकानेर, अलवर, भरतपुर और भीलवाड़ा नगर निगम.
27 नगर परिषद : नागौर, ब्यावर, कोटपूतली , चुरू, सुजानगढ़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, शाहपुरा, चौमू, फतेहपुर, झुंझुनूं, जालोर, बारां, बूंदी , झालावाड़, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डीडवाना , कुचामन सीटी, करोली, भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा, जैसलमेर, बाड़मेर नगर परिषद.
131 नगर पालिका : केकड़ी, पीसांगन, सरवाड़, नसीराबाद, सावर, तांतोटी, जायल, मूंडवा, बासनी, कुचेरा, निवाई, पीपलू, देवली, उनियारा, दूनी, विजयनगर, मसूदा, बीगोद, पावटा-प्रागपुरा, विराटनगर, नारायणपुर, बानसूर, सूरतगढ़, श्रीविजयनगर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, नोहर, भादरा, संगरिया, टिब्बी, रावतसर, राजगढ़, रतननगर, छापर, भुसावर, रूपवास, राजाखेड़ा, मनियां, सैपऊ, बौंली, खंडार. बगरू, चाकसू, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, फुलेरा, सांभर, बस्सी, दूदू, जमवारामगढ़, कालाडेरा, कानोता, खेजरोली, मनोहरपुर, नारायणा, फागी, वाटिका नगर पालिका शामिल हैं.
वहीं, रामगढ़, नौगांव, मालाखेड़ा, बहादुरपुर, लक्ष्मणगढ़, खाटूश्यामजी, दांता, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खंडेला, रींगस, अजीतगढ़, पलसाना, पिलानी, चिड़ावा, मंड्रेला, विद्याविहार, सिंघाना, बुहाना, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर, आहोर, सायला, सोजत सिटी, सोजत रोड, रानीखुर्द, मारवाड़ जंक्शन, शिवगंज, आबूरोड, मंडार, रामगंजमंडी, सुकेत, सांगोद, इटावा, सुल्तानपुर, अंता, सीसवाली, देई, केशवरायपाटन, झालरापाटन, भवानीमंडी, डग, भींडर, वल्लभनगर, फतेहनगर-सनवाड़, बेगूं, रावतभाटा, नाथद्वारा, आमेट, अरनौद, खाजूवाला, नोखा, देशनोक, लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़, नापासर, बालेसरसत्ता, भोपालगढ़, बिलाड़ा, मथानिया, तिवरी, पीपाड़ सिटी, जसोल, गुड़ामालानी, समदड़ी, काम, पहाड़ी, सीकरी, बांदीकुई, बसवा, मंडावर, महुवा, सिकराय, भांडारेज, सपोटरा, मंडराय नगर पालिका शामिल हैं.