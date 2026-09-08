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Nikay Chunav 2026: पहले चरण का मतदान कल, 4 नगर निगम समेत 162 निकायों में होगा मतदान

जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं. 9 सितंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा. 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव कराए जा रहे हैं. पहले चरण में 4 नगर निगम, 27 नगर परिषद और 131 नगर पालिकाओं, यानी कुल 162 नगरीय निकायों में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान दलों की रवानगी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ईवीएम की उपलब्धता तक सभी तैयारियां पूरी कर ली है. पहले चरण के मतदान और उसकी तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने ईटीवी भारत से खास बात की और बताया कि मतदान दलों की अंतिम ट्रेनिंग और रवानगी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिसकर्मी और गार्ड की व्यवस्था रहेगी. संवेदनशील और क्रिटिकल बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. उन्होंने मतदाताओं से आवाहन किया कि वह मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचें. भयमुक्त वातावरण में मतदान होगा.

राज्य निर्वाचन आयुक्त से खास बातचीत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

700 संवेदनशील, 3500 के करीब क्रिटिकल बूथ : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि करीब 700 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और लगभग 3500 बूथों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है. संवेदनशील बूथों की पहचान पुलिस-प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जहां जातीय, सामुदायिक तनाव या किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका है. वहीं, पूर्व में हुई घटनाओं, असामान्य रूप से अधिक मतदान अथवा किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में अत्यधिक मतदान जैसे मानकों के आधार पर बूथों को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है.

इन बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टियां, जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और जिला पुलिस अधीक्षक चुनाव व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे. उन्होंने कहा कि कहीं पर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसको लेकर विशेष व्यवस्था भी की गई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता के साथ संपन्न होगा.

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15 से 20 फीसदी ईवीएम रिजर्व : आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि ईवीएम में किसी तरह की तकनीकी खराबी आने पर मतदान प्रभावित नहीं हो, इसके लिए आयोग ने करीब 15 से 20 प्रतिशत ईवीएम रिजर्व रखी हैं. किसी मशीन में खराबी आने पर उसे तत्काल रिप्लेस करने की व्यवस्था रहेगी. ईवीएम उपलब्ध कराने वाली कंपनी की ओर से भी तकनीकी कर्मचारियों और मैनेजरों की तैनाती की गई है.

उन्होंने बताया कि पहले चरण में शामिल 162 नगरीय निकायों के मतदाता अपने-अपने वार्ड के प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे. मतदान केंद्रों की जानकारी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है. मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकेंगे. आयोग ने मतदाताओं से मतदान केंद्र पर समय से पहुंचने और मतदान प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है.

मतदान के लिए क्या जरूरी ? : नगर निकाय चुनाव में मतदान के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है. केवल वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र होने से मतदान का अधिकार नहीं मिलता. मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन के लिए मतदाता को वोटर आईडी सहित निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य कोई एक पहचान दस्तावेज साथ रखना होगा. इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, मनरेगा कार्ड, पेंशन दस्तावेज सहित अन्य निर्धारित पहचान पत्र शामिल हैं.

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राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतदाता मतदान से पहले मतदाता सूची में अपना नाम और संबंधित मतदान केंद्र की जानकारी जरूर जांच लें. मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन के बाद ही मतदाता को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी. इसलिए मतदाता पहचान पत्र के साथ समय पर मतदान केंद्र पहुंचें और सूची में नाम की पुष्टि पहले ही कर लें.