दीपावली से पहले स्वच्छ और सुंदर होंगे प्रदेश के शहर, मुख्य सचिव बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जेडीए में लगे सेवा सेतु शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए.
Published : October 10, 2026 at 7:22 PM IST
जयपुर: दीपावली से पहले राजस्थान के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और रोशनी से जगमगाने की तैयारी शुरू हो गई है. प्रदेशभर के नगरीय निकायों में सफाई अभियान, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और बाजारों में आकर्षक रोशनी की जा रही है. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को जेडीए और नगरीय निकायों के अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए. श्रीनिवास ने स्वच्छता और सौंदर्यीकरण कार्यों की वास्तविक प्रगति दिखाने के लिए पहले और बाद की जियो-टैग फोटो पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा.
बाजारों की सजावट में होगी प्रतिस्पर्धा, व्यापार मंडलों को मिलेगा पुरस्कार: दीपावली पर शहरों के बाजारों और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को आकर्षक बनाने के लिए व्यापार मंडलों को प्रोत्साहित किया जाएगा. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बेहतर रोशनी, सजावट, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाएं करने वाले व्यापार मंडलों को पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. इससे बाजारों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शहरों का उत्सवी स्वरूप निखरेगा. सफाई अभियान के साथ सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव के काम भी प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे.
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जियो-टैग फोटो से होगी काम की निगरानी: नगरीय निकायों की 100 दिवसीय कार्ययोजना पर मंथन करते हुए मुख्य सचिव ने तकनीक आधारित निगरानी पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता और सुधार कार्यों से पहले और बाद की डेट जियो-टैग फोटो के साथ संबंधित रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराएं. कार्ययोजना की प्रगति को तय चरणों में दर्ज किया जाए और पोर्टल पर अपलोड होने वाली जानकारी की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए. अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए.
अन्नपूर्णा रसोइयों का होगा नियमित निरीक्षण: अन्नपूर्णा रसोइयों की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी समय-समय पर रसोइयों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लें, ताकि योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
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अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव पर विशेष जोर: दीपावली के दौरान आगजनी की आशंका को देखते हुए मुख्य सचिव ने शहरों में अग्निशमन प्रणालियों और उपकरणों का रखरखाव समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए. इसके लिए उपकरणों और प्रणालियों की जांच तथा रखरखाव में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
सेवा सेतु शिविर का किया अवलोकन: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जेडीए में लगे सेवा सेतु शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए. इसके बाद प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की 100 दिवसीय कार्ययोजना और दीपावली की तैयारियों को लेकर मंथन किया. इस दौरान जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन, नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा और जेडीए सचिव डॉ. गौरव सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. प्रदेश के नगरीय निकायों और नगर विकास न्यासों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.
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