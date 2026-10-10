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दीपावली से पहले स्वच्छ और सुंदर होंगे प्रदेश के शहर, मुख्य सचिव बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

मुख्य सचिव ने 100 दिवसीय कार्ययोजना पर मंथन किया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली से पहले राजस्थान के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और रोशनी से जगमगाने की तैयारी शुरू हो गई है. प्रदेशभर के नगरीय निकायों में सफाई अभियान, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और बाजारों में आकर्षक रोशनी की जा रही है. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को जेडीए और नगरीय निकायों के अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए. श्रीनिवास ने स्वच्छता और सौंदर्यीकरण कार्यों की वास्तविक प्रगति दिखाने के लिए पहले और बाद की जियो-टैग फोटो पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा.

बाजारों की सजावट में होगी प्रतिस्पर्धा, व्यापार मंडलों को मिलेगा पुरस्कार: दीपावली पर शहरों के बाजारों और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को आकर्षक बनाने के लिए व्यापार मंडलों को प्रोत्साहित किया जाएगा. मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बेहतर रोशनी, सजावट, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाएं करने वाले व्यापार मंडलों को पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं. इससे बाजारों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शहरों का उत्सवी स्वरूप निखरेगा. सफाई अभियान के साथ सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और रखरखाव के काम भी प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे.